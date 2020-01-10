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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5166516751685169>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:04

Ну що, зебільчики?
Зе- та зеКоманда абсолютно не знають, як себе вести на міжнародному рівні. Очевидно, 100%, що укро-Боїнг збитий ракетами або постраждав від теракту, зробленого бородатими фанатами ісламу.


Клоунам не місце в політиці!!!

https://censor.net.ua/news/3169314/ni_o ... i_layinera

https://uainfo.org/blognews/1578696385- ... aine-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 07:27

Россия-то при чем?
Зеленский всё правильно делал. Нет, надо было по рекомендациям порохоботов собачиться с крупнейшей страной ближнего Востока, терять огромный экспортный потенциал нашей продукции в эту страну?
Иранцы лоханулись, укайдохали 150 своих граждан, и наш экипаж заодно :( Теперь будут извиняться и платить компенсации.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 08:23

  Tegularius написав:Россия-то при чем?
Зеленский всё правильно делал. Нет, надо было по рекомендациям порохоботов собачиться с крупнейшей страной ближнего Востока, терять огромный экспортный потенциал нашей продукции в эту страну?
Иранцы лоханулись, укайдохали 150 своих граждан, и наш экипаж заодно :( Теперь будут извиняться и платить компенсации.

Не треба було головному зеБобіку розмовляти з президентом Ірану!
Знайшов собі друга!

А ось і новини про бородатих ісламських фанатиків:

"Безумные религиозные фанатики получили ракеты от Путина и убили этими ракетами 176 человек, в том числе своих граждан, в небе над своей столицей. Сбили огромный тихоходный гражданский лайнер, воображая, что отражают американский налет и стреляют по американскому истребителю. "


https://uainfo.org/blognews/1578722865- ... nskiy.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:21

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.

Не для них она изначально создавалась.
(на заднем плане тенор выводит: "...Сатана там правит бал, там правит бал...)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:23

Re: Політичні дискусії

[quote="Tegularius"]
Зеленский всё правильно делал. /quote]

Да, Зеленый в этой ситуации показал себя с лучшей стороны, растет в политике, там не надо бежать впереди паровоза.

Но по оманскому кейсу конечно лажа вышла, только Зеленский уехал, сразу султан Омана умер.
Сейчас ЛОМы Порошенко начнут истерить, что Зеленский виноват.

Ермаку за Оман обьявить выговор, за хорошие советы по Боингу выговор снять. Один один.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:28

Re: Політичні дискусії

Libo написав:Вата и прочие русские подстилки, подъём! :shock:

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

В Тегеране утверждают, что Boeing был сбит по ошибке. Там пообещали наказать виновных.


Болезный, ты себя не бережешь, четыре часа поспал и опять на войну
Кушать хоть успеваешь, или вас там несколько сидит на зарплате, посменно работаете
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:37

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Да, Зеленый в этой ситуации показал себя с лучшей стороны, растет в политике

Баксик может гордиться преЗЕдентом
https://www.facebook.com/zelenskiy95/po ... 2646831097
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:39

  freeze написав:
Libo написав:Вата и прочие русские подстилки, подъём! :shock:

Иран признал вину в крушении украинского лайнера

В Тегеране утверждают, что Boeing был сбит по ошибке. Там пообещали наказать виновных.


Болезный, ты себя не бережешь, четыре часа поспал и опять на войну
Кушать хоть успеваешь, или вас там несколько сидит на зарплате, посменно работаете

поэт как Путин-никогда не спит)) https://www.youtube.com/watch?v=kUQjWuvjTw8
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:46

трындец, оказывается расчёт пво в 5:54 пошёл на намаз, поставив ТОР на автоматический режим, борт взлетел 6:00 и попал под удар на автомате, долбанные обезьяны
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 09:59

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Но по оманскому кейсу конечно лажа вышла, только Зеленский уехал, сразу султан Омана умер.
Сейчас ЛОМы Порошенко начнут истерить, что Зеленский виноват.


То собор згорить, то султан помре.
Сюжет для Омену.
Відправити його в Москву.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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