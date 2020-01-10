Я добавляю этих персонажей в черный список и стараюсь не отвечать на их посты, ибо дискуссия с ними бессмысленна.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:15
Я добавляю этих персонажей в черный список и стараюсь не отвечать на их посты, ибо дискуссия с ними бессмысленна.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:33
Может внизу обезьяны, но наверху пример для подражания многим странам, через несколько дней признать вину и согласиться выплатить компенсации. По моему никогда так быстро и цивилизованно это не происходило.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:37
Re: Політичні дискусії
Так то воно так, тільки трішечки не так.(с)
В день катастрофи Президент Росії Володимир Путін заявив, що «зброя, яка використовувалась у цей час, за тактико-технічними даними не могла дістати повітряних коридорів, в яких знаходилося наше повітряне судно»[6].
9 жовтня: за заявою комісії, аналіз отворів у фюзеляжі вказує на те, що літак міг бути вражений ракетою комплексу ППО С-200, оскільки розмір і форма отворів цілком відповідають шрапнелі осколково-фугасної бойової частини ракети саме цього комплексу. Після опублікування припущень про можливість попадання в літак ракети на цих навчаннях, російські сановники і російська преса відразу перестали називати ці навчання спільними і почали відзначати, що це були виключно українські навчання[13].
Збитий літак перебував у зоні відповідальності за обслуговування повітряного руху Російської Федерації. Українські органи обслуговування повітряного руху закрили для польотів повітряний простір в межах своєї юрисдикції — до границі зони відповідальності Російської Федерації. МО РФ, маючи всі необхідні дані, можливості та повноваження, не закрило повітряний простір в межах сектору стрільб на відстані гарантованого ураження комплексом С-200[18].
Під час розгляду позову Сибірських авіаліній у 2010-му році у справі № 30/261-2004, судові експерти Бурцев, Камчатний та Шоколовський у відповідь на питання 12 Сибірських Авіаліній як імовірну причину збиття літака назвали збиття літака російською системою ППО:
Відповідь: Експерти мали доступ до даних фотоконтролю протягом усіх років з моменту катастрофи й досі. Бойові РЛС огляду повітряного простору постійно проводять впізнавання державної належності всіх літаків, відмітки яких спостерігаються на екранах. Відмітка від літака Ту-154М компанії «Сибір» на індикаторі РЛС П-14 (м. Керч) ні разу не мала додаткової відмітки, яка підтверджує відповідь літака на запити РЛС. Це однозначно підтверджує те, що відповідач державної належності з борту літака не відповідав (чи був вимкнутий, чи був не працездатний). В ході роботи комісії з розслідування катастрофи в м. Сочі російські військові не спростовували інформацію про те, що система ППО Росії на узбережжі Чорного моря працювала по літаку Ту-154М, як по літаку-порушнику державного кордону Росії за тією ж причиною.
Також існує версія, що Кучма навмисно взяв провину за збиття літака, аби прикрити Путіна[19].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:47
Re: Політичні дискусії
Взагалі не зрозуміло, як Тор міг спрацювати по Боїнгу, якщо був включений транспордер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:48
Re: Політичні також
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:54
Re: Політичні дискусії
Для інших версій є інтернет, а підручники і рюкзаки і так важкі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:03
Re: Політичні інші
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:07
Re: Політичні дискусії
КНДР получила поздравления Трампа с днем рождения Ким Чен Ына.
Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи в ответе на послание, хорошие отношения лидеров США и КНДР не гарантируют возврат к диалогу. Переговоров о снятии части санкций с КНДР взамен на полную денуклеаризацию больше не будет, США должны полностью выполнить требования Северной Кореи, сказано в сообщении.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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