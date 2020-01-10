Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54

lapay написав: detroytred написав: Тогда покажите, как Украина *сопротивлялась до последнего*. Тогда покажите, как Украина *сопротивлялась до последнего*.

Зеленський питав Трюдо про докази, очевидно, їх отримав і промовчав. Зрозуміло, що не хотів псувати відносини з Іраном, щоб не підставляти наших спеців. Але факт "зради" був, і опозиція на це давить.

Так що все по "понятіям". Зеленський питав Трюдо про докази, очевидно, їх отримав і промовчав. Зрозуміло, що не хотів псувати відносини з Іраном, щоб не підставляти наших спеців. Але факт "зради" був, і опозиція на це давить.Так що все по "понятіям".

Так, где сопротивление-то?Президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Британию предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин падения пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Это заявление главы государства появилось после того, как Запад заговорил о том, что самолет сбила иранская ракета.По его словам, версия о ракете ПВО "не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".Ведь даже Вы сами сформулировали, что ЗЕ *умолчал* для обеспечения работы специалистов.И что значит *умолчал* - если призвал предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.Умолчал - это призвал, я так понимаю, официально предоставить данные и доказательства????????