Это российское оружие так "работает". И оно в руках иранцев уже сбивало не то что надо. И тоже в авторежиме.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:31
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:32
Re: Політичні дискусії
Причому тут це? Пора вже звикнути, що опозиція завжди критикує владу. Головне, щоб не брехала, я тут брехні не бачу...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:34
Не понимаю..
Ну ладно тут на ветке персонажи с потолка ляпают голословно утверждения в адрес оппонентов, но Геращенко же позиционирует себя солидным политиком.
И такое лепит:
- змусили Украину признать
- Украина опиралась до последнего.
З.Ы. немного в тему:
* Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.*
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:35
Re: Політичні дискусії
Навіть на ПЗРК є ідентифікатор. Або спеціально відключили на Торі, або в нас не працював.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:37
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:43
Re: Політичні дискусії
Зеленський питав Трюдо про докази, очевидно, їх отримав і промовчав. Зрозуміло, що не хотів псувати відносини з Іраном, щоб не підставляти наших спеців. Але факт "зради" був, і опозиція на це давить.
Так що все по "понятіям".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:49
Но тут хотя бы Геращенко заменила в своём посте слово Украина на слово Зеленский, а то совсем некорректно с точки зрения патриотичности получается.
Объективно в той же партии ЕС есть гораздо более умные спикеры, пусть бы они и были на острие атаки на власть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54
Так, где сопротивление-то?
Президент Владимир Зеленский призвал США, Канаду и Британию предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин падения пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране. Это заявление главы государства появилось после того, как Запад заговорил о том, что самолет сбила иранская ракета.
По его словам, версия о ракете ПВО "не исключается, но на сегодня не является подтвержденной".
Ведь даже Вы сами сформулировали, что ЗЕ *умолчал* для обеспечения работы специалистов.
И что значит *умолчал* - если призвал предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.
Умолчал - это призвал, я так понимаю, официально предоставить данные и доказательства????????
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:55
"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работа зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию ", - приводит слова Баканова пресс-центр СБУ в субботу.
Но Зе озвучил другое
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:58
Вот-вот.
Я дико извиняюсь, СБУ - это разве не Украина?
Которая *сопротивлялась до последнего*, по словам)) Геращенко.
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