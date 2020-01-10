Геращенко откровенно манипулирует. И на этом строит зраду.
"Иногда лучше жевать, чем говорить" (с)
ЗЫ. Возможно, это не лучший повод напомнить о себе, как об оппозиции, а то другие совсем в тень оттерли.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:13
Геращенко откровенно манипулирует. И на этом строит зраду.
"Иногда лучше жевать, чем говорить" (с)
ЗЫ. Возможно, это не лучший повод напомнить о себе, как об оппозиции, а то другие совсем в тень оттерли.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:16
Re: Політичні дискусії
От Трюдо не змовчав - в нас є докази. А Зеля промовчав, а міг би сказати - от в нас є докази, які зібрали партнери, ми хочемо отримати, від офіційного Ірана, спростування чи підтвердження цим доказам.
Особливої "зради" немає, але опозиції є за що зачепитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20
Объективно говоря послав бригаду украинских специалистов для разбора ситуации и не дождаться их хотя бы предварительных выводов, и сославшись на доказательства, которые есть где-то, было бы некрасиво для руководителя, который послал своих подчиненных для выяснения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:20
AlexxK
Это и удивляет.
Причин для объективной критики ЗЕ вполне достаточно.
Зачем генерировать с потолка или что ещё хуже - искажать действительность, выставляя себя не лучшим образом?
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:28
У Трюдо есть доказы, у СНН есть основания для публикаций, ещё у кого-то есть...
А у президента Украины ЗЕ не было этих доказив и достаточных оснований.
Он по сути требует -- дайте (предъявите) эти доказы официально.
Вот тогда и у него будут доказы и основания делать иные заявления по катастрофе самолёта.
Тем более, что обеспечить работу специалистов нужно.
Так где *сопротивление до последнего*?!
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:29
Re: Політичні дискусії
Воно то так, але вже занадто була в нас проіранська позиція, починаючи з технічної поломки, на сайті посольстава, і президентських закликів не спекулювати в соцмережах ( а що ще пересічним робити?).
Звісно, ми з іранцями давні приятелі, але ж загинули наші громадяни...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:30
Re: Політичні дискусії
Версія кацапів в стилі СССР.
Главный редактор пророссийского сайта "Страна" Игорь Гужва оправдывал Иран в деле "Боинга" и отрабатывал методичку российских пропагандистов Источник:
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:36
Вот! То есть -- занадто или не занадто.
С точки зрения, что Украина заинтересована в сотрудничестве с властями Ирана по допуску специалистов, обеспечению условий для их работы, то этого с лихвой достаточно, чтобы обосновать такое поведение властей.
Посольство перестраховалось, перегнуло - это да. Но это не более чем частный случай. Посольские... Им там работать.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:39
detroytred
К сожалению, у патриотической оппозиции, каковой себя позиционирует ПЕС, весьма слабая команда спикеров. А наличие таких персонажей, как эта Геращенко, или Леша Гончаренко, ставит под сомнение серьезность их намерений на будущее - взять хоть какой-то минимум на местных выборах, к примеру.
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