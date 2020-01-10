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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 12:53
AlexxK написав:detroytred
К сожалению, у патриотической оппозиции, каковой себя позиционирует ПЕС, весьма слабая команда спикеров. А наличие таких персонажей, как эта Геращенко, или Леша Гончаренко, ставит под сомнение серьезность их намерений на будущее - взять хоть какой-то минимум на местных выборах, к примеру.
ЕС надо менять концепцию и расширять свою электоральную базу, иначе это будет как и сейчас малозначимая политическая сила с нулевым влиянием в парламенте. Но они полностью не понимают этой очевидной вещи, может это и хорошо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:55
lapay написав:
Так то воно так, тільки трішечки не так.(с)
Это не первый и не последний самолет, который упал, сбили, взорвали и.т.д. Один из самых опасных видов транспорта. Безалаберное руководство МАУ, тупое и недальновидное управление Госавиаслужбы и т.д, но виноваты "обезьяны и фанатики".
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:57
YKK написав:
Это не первый и не последний самолет, который упал, сбили, взорвали и.т.д. Один из самых опасных видов транспорта. Безалаберное руководство МАУ, тупое и недальновидное управление Госавиаслужбы и т.д, но виноваты "обезьяны и фанатики".
Це самий безпечний вид транспорту. Хоч якась провина МАУ буде тільки тоді, якщо, чомусь, не працював транспордер на Боїнгу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:58
lapay написав: detroytred написав:
С точки зрения, что Украина заинтересована в сотрудничестве с властями Ирана по допуску специалистов, обеспечению условий для их работы, то этого с лихвой достаточно, чтобы обосновать такое поведение властей.
Та я не сперечаюсь, але можна було і трохи акцентувати на інших доказах, а не затикати рота тим, хто не згоден з офіційною позицією Ірана. В опозиції своя робота - критикувати, що вони і роблять.
То есть это называется критика?))
Указывать на *соаротивлялась до последнего* -- при отсутствии данного явления.
Казанский предъявляет Гужве, что он критиковал РНБО.а Геращенко - тоже РНБО (Украине).
За противоположные вещи.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:01
Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.
"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.
Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:07
freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:09
detroytred написав:
То есть это называется критика?))
Указывать на *соаротивлялась до последнего* -- при отсутствии данного явления.
Казанский предъявляет Гужве, что он критиковал РНБО.а Геращенко - тоже РНБО (Украине).
За противоположные вещи.
Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:10
AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
А "патриотическая часть общества" это что ? Самоназвание ?
Как тут много раз писали, что даже в зоне АТО половину проголосовало не за Порошенко. Так что воюют в АТО - половина не патриоты, и половина патриоты
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:12
freeze написав:
Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.
"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.
Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.
Так в чем проблема. Ты ж военный, пистоль зарядил, раз-два, с честью умер за убийство.
К чему эти сопли.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:12
YKK написав: lapay написав:
Так то воно так, тільки трішечки не так.(с)
Это не первый и не последний самолет, который упал, сбили, взорвали и.т.д. Один из самых опасных видов транспорта. Безалаберное руководство МАУ, тупое и недальновидное управление Госавиаслужбы и т.д, но виноваты "обезьяны и фанатики".
Вопросы остаются: почему было резкое изменение курса боинга?
и было ли оно вообще до взрыва ракеты?
почему именно этот боинг был сбит?
Ведь в это время он летел не один.
без команды с самого верху, не было бы запуска ЗРК.
Они что, не осознавали, что это может быть гражданский самолёт?
Как можно спутать гражданский самолёт на высоте 2 км со шпионским военным самолётом на высоте 20 км (ниже им незачем летать, так как на этой высоте безопасно?
Всё не вяжется!
Отговорки иранской стороны, что по ошибке сбили боинг - это детский лепет, бред, профанация!
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 11 січ, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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