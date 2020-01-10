Додано: Суб 11 січ, 2020 13:01

Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.



"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.



Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.

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