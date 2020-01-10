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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:16
lapay написав:
Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.
Весьма сомнительное утверждение. По-Вашему, все те оскорбления, которыми награждают друг друга оппоненты на этом форуме - "теж критика, гіперболезована, але критика"?
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:16
freeze написав: AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
А "патриотическая часть общества" это что ? Самоназвание ?
Как тут много раз писали, что даже в зоне АТО половину проголосовало не за Порошенко. Так что воюют в АТО - половина не патриоты, и половина патриоты
Судя по летним парламентским выборам, в АТО вообще остался мизер "патриотов".
За три месяца развеялись как дым?)))
Билецкоботов в любой цивилизованной стране берут под белы рученьки и иначе как под космические залоги не выпускают на волю до суда.
А минеров-стрелков из автомата по полицейским дронам в любой стране развитой демократии без разговоров мочат снайперы, а не берут на поруки министры внутренних дел.
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 11 січ, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:18
detroytred написав:
В принципе рейганомика, тетчеризация, как модели экономики, имеют право на жизнь.
Но без противовеса в виде развитых общественных организаций (прежде всего профсоюзов) будет жёсткий перекос.
Сумно...
Ну что ж переживём и это.
Только результатом перекоса может быть возврат рыгионалов.
detroytred написав:
Я этот ... оптимист.
Коллега Мортимер из Ваших краёв всегда выступал мне оппонентом по оптимистичности.
Я апеллировал, что пока за окошком всё цело, я прав))
Уже!
Уже, батенька, не пережили и ситуация только усугубляется.
Уже аннексировали, оккупировали, продали, вывели,..... население изгнали.
А возвращать ПР - родителей этого состояния - равносильно самоубийству.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:18
vano80 написав: freeze написав:
Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.
"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.
Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.
Так в чем проблема. Ты ж военный, пистоль зарядил, раз-два, с честью умер за убийство.
К чему эти сопли.
Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:22
lapay написав: detroytred написав:
То есть это называется критика?))
Указывать на *соаротивлялась до последнего* -- при отсутствии данного явления.
Казанский предъявляет Гужве, что он критиковал РНБО.а Геращенко - тоже РНБО (Украине).
За противоположные вещи.
Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.
Это называется ложь.
*сопротивления до последнего* -- не было. Не было. Преувеличивать нечего...
Банальная ложь.
*ЗЕля сцикун* -- это из другой оперы)).
Помимо утрирования, тут ещё и прямое примитивное оскорбление.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:22
AlexxK написав:
Весьма сомнительное утверждение. По-Вашему, все те оскорбления, которыми награждают друг друга оппоненты на этом форуме - "теж критика, гіперболезована, але критика"?
По суті - так. Критикують за відмінну, від своєї, позиції. Форма може бути різною, в тому числі і занадто образливою, щоб цього не було, є модератори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:23
freeze написав:
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Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).
нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 11 січ, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:24
Кстати в Иране поразительная конструкция вооруженных сил, существуют две параллельные структуры армия и корпус стражей исламской революции. Соответственно есть армейское ПВО и совершенно отдельно ПВО КСИР. Сбило Боинг ПВО КСИР.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:25
freeze написав: AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
А "патриотическая часть общества" это что ? Самоназвание ?
Как тут много раз писали, что даже в зоне АТО половину проголосовало не за Порошенко. Так что воюют в АТО - половина не патриоты, и половина патриоты
Любой "бизнес" в Украине - криминал.
По - всю жизнь "гос служащий" - каким макаром он оказывается самый успешный "олигарх"?
Ведь гос служащим запрещено заниматься купи-продай.?
Оккупация - превратилась в продажу интересов Государства, населения, ... Украины.
- "Бизнес" стал рости чисто на войне и поражении населения.
"По" - оказался не одним "умным и способным".
Пришла жо..а.
Война - стала только для населения.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 11 січ, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:25
Yuri_61 написав: freeze написав:
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Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).
нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано
Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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