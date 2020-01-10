Ми не знаємо мотивів Зеленського, а от факт того, шо він, про ракету, сказав останнім, існує. Може і опирався, щоб не портити відносини з Тегераном і Москвою.
Як на мене - словесна карикатура, і не більше.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26
Re: Політичні дискусії
Ми не знаємо мотивів Зеленського, а от факт того, шо він, про ракету, сказав останнім, існує. Може і опирався, щоб не портити відносини з Тегераном і Москвою.
Як на мене - словесна карикатура, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26
Ой, да ладно.
Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))
От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26
состав пассажиров откроет эту причину
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:29
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:29
Может на 100 порядков дешевле было накормить врага Ирана отравленным пирожком или случайно сбить машиной ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:30
вопрос, кто был за пультом
провокатор?
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:30
)))))))
Отож.
С подходом коллеги lapay рашка тоже может сказать, что не лжет (преувеличение тоже может искажать суть до лжи) и поливает грязью янки, украинцев и т.д., а критикует.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:31
Одно хорошо... Все боевые действия, в результате инцидента, закончились, даже не начавшись.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:32
Причин миллион - но при любом раскладе Иран оказывается в числе пострадавших.
И это не только после трагедии с АН-140.
1. Лицо заинтересованное - РФ.
2. Технический вопрос - лёгкий, вспомните историю с БПЛА, что приобрело РФ у Израиля.
3. Результат, вернее круг лиц заинтересованных больше, чем достаточно, но в этом списке Украины и Ирана - нет.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 11 січ, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:34
Да какая проиранская позиция - не спекулировать и не политиканствовать? И причем здесь наши отношения с Ираном, если даже предположения о ракете (пока они были предположениями, а не признанными фактами) озвучивались с поправкой о трагической случайности. Об это и Трамп говорил, хотя, очевидно, демонизировать Иран было в его интересах даже на этапе деэскалации.
Я уверен, что Зеленский сделал все правильно (кроме непубличных оманских муток, ставший уже частью конспирологических теорий "шатателей"). Неправильным было бы в середине расследования, не имея доказательств в пользу одной из версий делать громкие заявления.
Что касается самого трагического факта - во-первых, если честно, я вздохнул с некоторым облегчением (не отменяющим скорбь по жертвам), потому что а) это значит, что проблема с новыми 737-ыми ограничена серией MAX, а не распространяется на всю линейку, и что б) МАУ сохранили за собой статус безопасного перевозчика. Во-вторых, очевидно, что правила безопасности полетов гражданских бортов над горячими точками должны быть серьезно пересмотрены, причем незамедлительно - уже 2 больших случая, когда людей и технику можно было спасти, закрыв воздушное пространство там, где от террористов и/или непрофессионалов с оружием можно ожидать чего угодно...
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