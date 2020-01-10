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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51705171517251735174>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Это называется ложь.
*сопротивления до последнего* -- не было. Не было. Преувеличивать нечего...
Банальная ложь.

Ми не знаємо мотивів Зеленського, а от факт того, шо він, про ракету, сказав останнім, існує. Може і опирався, щоб не портити відносини з Тегераном і Москвою.
  detroytred написав:*ЗЕля сцикун* -- это из другой оперы)).
Помимо утрирования, тут ещё и прямое примитивное оскорбление.

Як на мене - словесна карикатура, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:[
Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).


нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано

Ой, да ладно.
Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))
От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:26

  freeze написав:
  Yuri_61 написав:
  freeze написав:[
Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).


нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано


Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ?


состав пассажиров откроет эту причину
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:29

  Yuri_61 написав:
на борту мог быть враг Ирана

Если бы на борту был "враг Ирана", об этом моментально взвыла бы вся "свободная" пресса)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:29

  Yuri_61 написав:
  freeze написав:
  Yuri_61 написав:нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано


Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ?


на борту мог быть враг Ирана


Может на 100 порядков дешевле было накормить врага Ирана отравленным пирожком или случайно сбить машиной ? :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:30

  antey1969 написав:
  Yuri_61 написав:
  freeze написав:[
Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.
«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).


нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000
это сознательно сделано

Ой, да ладно.
Не было бОльшей мечты у иранцев, чем на глазах всего цивилизованного мира, сходить по-большому прямиком под себя.)))
От идийотов за ракетным пультом никто не застрахован.

вопрос, кто был за пультом
провокатор?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:30

  AlexxK написав:
  lapay написав:Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.

Весьма сомнительное утверждение. По-Вашему, все те оскорбления, которыми награждают друг друга оппоненты на этом форуме - "теж критика, гіперболезована, але критика"?

)))))))
Отож.


С подходом коллеги lapay рашка тоже может сказать, что не лжет (преувеличение тоже может искажать суть до лжи) и поливает грязью янки, украинцев и т.д., а критикует.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:31

Одно хорошо... Все боевые действия, в результате инцидента, закончились, даже не начавшись.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:32

  freeze написав:Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ?

Причин миллион - но при любом раскладе Иран оказывается в числе пострадавших.
И это не только после трагедии с АН-140.
1. Лицо заинтересованное - РФ.
2. Технический вопрос - лёгкий, вспомните историю с БПЛА, что приобрело РФ у Израиля.
3. Результат, вернее круг лиц заинтересованных больше, чем достаточно, но в этом списке Украины и Ирана - нет.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 11 січ, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:34

  lapay написав:
  freeze написав:Объективно говоря послав бригаду украинских специалистов для разбора ситуации и не дождаться их хотя бы предварительных выводов, и сославшись на доказательства, которые есть где-то, было бы некрасиво для руководителя, который послал своих подчиненных для выяснения.

Воно то так, але вже занадто була в нас проіранська позиція, починаючи з технічної поломки, на сайті посольстава, і президентських закликів не спекулювати в соцмережах ( а що ще пересічним робити?).
Звісно, ми з іранцями давні приятелі, але ж загинули наші громадяни...


Да какая проиранская позиция - не спекулировать и не политиканствовать? И причем здесь наши отношения с Ираном, если даже предположения о ракете (пока они были предположениями, а не признанными фактами) озвучивались с поправкой о трагической случайности. Об это и Трамп говорил, хотя, очевидно, демонизировать Иран было в его интересах даже на этапе деэскалации.

Я уверен, что Зеленский сделал все правильно (кроме непубличных оманских муток, ставший уже частью конспирологических теорий "шатателей"). Неправильным было бы в середине расследования, не имея доказательств в пользу одной из версий делать громкие заявления.

Что касается самого трагического факта - во-первых, если честно, я вздохнул с некоторым облегчением (не отменяющим скорбь по жертвам), потому что а) это значит, что проблема с новыми 737-ыми ограничена серией MAX, а не распространяется на всю линейку, и что б) МАУ сохранили за собой статус безопасного перевозчика. Во-вторых, очевидно, что правила безопасности полетов гражданских бортов над горячими точками должны быть серьезно пересмотрены, причем незамедлительно - уже 2 больших случая, когда людей и технику можно было спасти, закрыв воздушное пространство там, где от террористов и/или непрофессионалов с оружием можно ожидать чего угодно...
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