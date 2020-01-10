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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:34
freeze написав: AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
А "патриотическая часть общества" это что ? Самоназвание ?
Как тут много раз писали, что даже в зоне АТО половину проголосовало не за Порошенко. Так что воюют в АТО - половина не патриоты, и половина патриоты
Стакан наполовину полон или наполовину пуст!
Тех воинов АТО, кто голосовал за Зеленского, представляет Зе (хотел написать"Слуга народа", но рука не поднялась
).
А тех в АТО, кто на президентских голосовал за По, должна представлять политсила с соответствующими взглядами (пресловутый "армовир" и т.д.)
На гражданке тоже такие есть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:39
detroytred написав:
С подходом коллеги lapay рашка тоже может сказать, что не лжет (преувеличение тоже может искажать суть до лжи) и поливает грязью янки, украинцев и т.д., а критикует.
Модератор під ніком ООН сказав - поливає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:40
lapay написав: detroytred написав:
Это называется ложь.
*сопротивления до последнего* -- не было. Не было. Преувеличивать нечего...
Банальная ложь.
Ми не знаємо мотивів Зеленського, а от факт того, шо він, про ракету, сказав останнім, існує. Може і опирався, щоб не портити відносини з Тегераном і Москвою.
detroytred написав:
*ЗЕля сцикун* -- это из другой оперы)).
Помимо утрирования, тут ещё и прямое примитивное оскорбление.
Як на мене - словесна карикатура, і не більше.
Что значит *сказав*?
Факт -- у ЗЕ не было оснований утверждать о ракете. У Трюдо были.
Наверняка у Трампа ещё больше было оснований, но ограничился лишь намеком. Трамп!
Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.
Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:43
lapay написав: AlexxK написав:
Весьма сомнительное утверждение. По-Вашему, все те оскорбления, которыми награждают друг друга оппоненты на этом форуме - "теж критика, гіперболезована, але критика"?
По суті - так. Критикують за відмінну, від своєї, позиції. Форма може бути різною, в тому числі і занадто образливою, щоб цього не було, є модератори.
Тем, у кого есть чувство внутреннего самоуважения, не нужны модераторы - хоть на форуме, хоть в политике.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:44
AlexxK написав:
Стакан наполовину полон или наполовину пуст!
Тех воинов АТО, кто голосовал за Зеленского, представляет Зе (хотел написать"Слуга народа", но рука не поднялась
).
А тех в АТО, кто на президентских голосовал за По, должна представлять политсила с соответствующими взглядами (пресловутый "армовир" и т.д.)
На гражданке тоже такие есть.
Я бы трактовал, как:
1. Население будет изгнано, или переоформлено в рабов.
2. Всё наследие СССР продано, поделено, выведено.
3. Зе и команда только форсируют данный процесс.
4. Ставки на то, что останется под словом "Украина"?
5.
а)Земли продали - "новые хозяева" рвут под собой когти требуют монетизации.(продажи)
б) У/З - продали кулям в лоба - требуют её приватизации(на амеровские фирмы)
в) Винницкие - сошли тихонько с спиртовой галузью.
г) По, та тот официально избавился от рошена - это теперь чужая в управления кормушка.
д) Население ещё не всё изгнали... - это дело поправмо.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:44
detroytred написав:
Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.
Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.
Депутатам можна таке казати, в них немає модератора, а тут, з модераторами, колезі Волгарь
не пощастило, але він може пошукати щастя на рідних, російських, форумах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:46
AlexxK написав:
Тем, у кого есть чувство внутреннего самоуважения, не нужны модераторы - хоть на форуме, хоть в политике.
Люди різні бувають, а політики лише відображення суспільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50
lapay написав: detroytred написав:
Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.
Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.
Депутатам можна таке казати, в них немає модератора, а тут, з модераторами, колезі Волгарь
не пощастило, але він може пошукати щастя на рідних, російських, форумах.
Можна чи не можна - это иной вопрос.
Речь о меняет ли данное преувеличение суть до лжи.
Геращенко преувеличила до *сопротивлялась до последнего*. Ещё и Украина.
Волгарь преувеличивает проблемы до недогосударства.
И т.д.
Такие преувеличения - не критика, а ложь.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:53
lapay написав: detroytred написав:
Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.
Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.
Депутатам можна таке казати, в них немає модератора, а тут, з модераторами, колезі Волгарь
не пощастило, але він може пошукати щастя на рідних, російських, форумах.
Как раз Вы затрагиваете вопрос, о модерации - "Слуг народных"!
Поверьте, что они уже начудили достаточно для вынесения модератором(населением) решения.
Но, их прямой хозяин ещё не всё обналичил.
Поэтому стоит ожидать ещё весёлых дней, для тех, кто не выехал, не вывел, не "застраховался в иностранном банке".
У населения физически не осталось аргументов, как сокращать поголовье этих "руководителей" - "которые рукав к брюкам пришивают".
- Но вдруг оказываются "обдарованными" - при чём за чужой(населения) счёт.
Волгарь привыкший к зоне тоталитаризма видит все огрехи экономического криминала в управлении Государством "Украина" сразу - просто воспринимает это по иному(но вполне доходчиво для всех).
Большинство наших - физически не понимают, что Государство "Украина" было ликвидировано в 2011 году.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 11 січ, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 13:59
lapay написав: AlexxK написав:
Тем, у кого есть чувство внутреннего самоуважения, не нужны модераторы - хоть на форуме, хоть в политике.
Люди різні бувають, а політики лише відображення суспільства.
И мы пришли к тому, с чего начали
Геращенко не отображает никакой части общества, а просто невоспитанная в детстве мамой и возомнившая о себе невесть что.
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