Додано: Суб 11 січ, 2020 13:53

lapay написав: detroytred написав: Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.





Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д. Речь шла не о Вашем мнении (може опирався. А может и нет), а о конкретном утверждении Геращенко.Тогда Волгарь тоже лишь преувеличивает: Украина-недогосударство и т.д.

Депутатам можна таке казати, в них немає модератора, а тут, з модераторами, колезі Волгарь не пощастило, але він може пошукати щастя на рідних, російських, форумах. Депутатам можна таке казати, в них немає модератора, а тут, з модераторами, колезіне пощастило, але він може пошукати щастя на рідних, російських, форумах.

Как раз Вы затрагиваете вопрос, о модерации - "Слуг народных"!Поверьте, что они уже начудили достаточно для вынесения модератором(населением) решения.Но, их прямой хозяин ещё не всё обналичил.Поэтому стоит ожидать ещё весёлых дней, для тех, кто не выехал, не вывел, не "застраховался в иностранном банке".У населения физически не осталось аргументов, как сокращать поголовье этих "руководителей" - "которые рукав к брюкам пришивают".- Но вдруг оказываются "обдарованными" - при чём за чужой(населения) счёт.Волгарь привыкший к зоне тоталитаризма видит все огрехи экономического криминала в управлении Государством "Украина" сразу - просто воспринимает это по иному(но вполне доходчиво для всех).Большинство наших - физически не понимают, что Государство "Украина" было ликвидировано в 2011 году.