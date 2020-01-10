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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:11
AlexxK написав:
И мы пришли к тому, с чего начали
Геращенко не отображает никакой части общества, а просто невоспитанная в детстве мамой и возомнившая о себе невесть что.
По отзывам людей непосредственно общавшихся с Геращенко, она просто не очень умна, практически калька с типажа комсомольского активиста только с другими заданными параметрами.
Тот же Леша Гончаренко на самом деле гораздо гораздо поумнее.
Я уже не говорю, что в ЕС есть и просто очень адекватные и умные люди типа Южаниной и Климпуш-Цинцадзе. Но почему то их голоса не слышны, лучше бы их выбрали в качестве Топ-спикеров от ЕС.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:14
detroytred написав:
Речь о меняет ли данное преувеличение суть до лжи.
Геращенко преувеличила до *сопротивлялась до последнего*. Ещё и Украина.
Волгарь преувеличивает проблемы до недогосударства.
И т.д.
Такие преувеличения - не критика, а ложь.
З її точки зору - критика, бо ми не знаємо істиних мотивів поведінки Зеленського. Якби Зеленський сказа "біле", а Геращенко сказала, що було скащано "чорне" - то це брехня. Коли розглядаються справи про наклеп, то оціночні вислови, які виказувала Геращенко, злочином не являються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:30
freeze написав:
По отзывам людей непосредственно общавшихся с Геращенко, она просто не очень умна, практически калька с типажа комсомольского активиста только с другими заданными параметрами.
Тот же Леша Гончаренко на самом деле гораздо гораздо поумнее.
Я уже не говорю, что в ЕС есть и просто очень адекватные и умные люди типа Южаниной и Климпуш-Цинцадзе. Но почему то их голоса не слышны, лучше бы их выбрали в качестве Топ-спикеров от ЕС.
В таком случае все еще печальней, чем я думал
Опять придется сильно репу чесать - за кого голосовать на местных
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AlexxK
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:43
lapay
Вы сузили до Зеленского.
К тому же Геращенко не оценивала, а утверждала, что Украина сопротивлялась до последнего.
Самого это факта сопротивления нет.
Есть нормальный общепринятый порядок действий представителей украинской власти.
Ещё раз: раз уж Геращенко не напрягается с обоснованием своей *критики*, то тогда Вы покажите конкретные факты сопротивления! Украины! до последнего!
То есть кто-то или что-то давит на Украину так, что она должна! (и не иначе) заявить о поражении самолёта ракетой, а она (Украина) сопротивляется., отказывается.
И так сопротивлялась до последнего. Пока иранцы сами не признались.
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detroytred
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:51
detroytred написав:
Ещё раз: раз уж Геращенко не напрягается с обоснованием своей *критики*, то тогда Вы покажите конкретные факты сопротивления! Украины! до последнего!
То есть кто-то или что-то давит на Украину так, что она должна! (и не иначе) заявить о поражении самолёта ракетой, а она (Украина) сопротивляется., отказывается.
И так сопротивлялась до последнего. Пока иранцы сами не признались.
Знову за рибу гроші. Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана. Опирався він чи ні - бог його знає. Геращенко вважає свою інтерпретацію правильною, Ви - брехнею. На цьому і розходтесь, поки не побились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:08
detroytred
Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.
И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"...
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AlexxK
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:28
lapay написав:
Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.
И что же в этом неожиданного?
В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?
Геращенки очень любили тыкать в папередников за уничтожение украинской обороно- и боеспособности, но при этом сегодня, оказавшись сами папередниками, ответственность на себя за то же самое брать не хотят... Двойная мораль, уже ставшая практикой в нашей политике...
И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом!
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:30
AlexxK написав:
Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.
И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"...
Адекватні чи ні - оціночні судження.
На те і демократія, щоб можна було висловлювати те, шо не заборонено законом (модераторами). В тому числі і оціночні судження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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