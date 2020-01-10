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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5172517351745175> Додано: Суб 11 січ, 2020 15:08 detroytred

Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.

И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"... Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"... AlexxK Повідомлень: 132 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:28 lapay написав: Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.

Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.



И что же в этом неожиданного? В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?



Геращенки очень любили тыкать в папередников за уничтожение украинской обороно- и боеспособности, но при этом сегодня, оказавшись сами папередниками, ответственность на себя за то же самое брать не хотят... Двойная мораль, уже ставшая практикой в нашей политике...



И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом! И что же в этом неожиданного?В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?Геращенки очень любили тыкать в папередников за уничтожение украинской обороно- и боеспособности, но при этом сегодня, оказавшись сами папередниками, ответственность на себя за то же самое брать не хотят... Двойная мораль, уже ставшая практикой в нашей политике...И да - почему то американцы умеют конкурировать внутри идеями и разными видениями будущего, но никогда в борьбе заклятых друзей демократов и республиканцев не будет торговли национальным интересом! zРадио

Повідомлень: 4659 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2016 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:30 Re: Політичні дискусії AlexxK написав: Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.

И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"... Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"...

Адекватні чи ні - оціночні судження.

На те і демократія, щоб можна було висловлювати те, шо не заборонено законом (модераторами). В тому числі і оціночні судження. Адекватні чи ні - оціночні судження.На те і демократія, щоб можна було висловлювати те, шо не заборонено законом (модераторами). В тому числі і оціночні судження. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9574 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:50 freeze написав: vano80 написав: freeze написав: Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA.



"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.



Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде. Командующий воздушно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета. Об этом сообщает ISNA."Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", - утверждает он.Уточняется, что Корпус стражей исламской революции и лично Хаджизаде полностью взяли на себя вину за трагедию с украинским Боингом. "Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - сказал Хаджизаде.



Так в чем проблема. Ты ж военный, пистоль зарядил, раз-два, с честью умер за убийство.

К чему эти сопли. Так в чем проблема. Ты ж военный, пистоль зарядил, раз-два, с честью умер за убийство.К чему эти сопли.



Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29). Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).

Это смертники вам сказали?

Интересно почему это он захотел умереть только через неделю после после крушения.

Иранское правительство вообще заявляло совсем другое пару дней назад. Это смертники вам сказали?Интересно почему это он захотел умереть только через неделю после после крушения.Иранское правительство вообще заявляло совсем другое пару дней назад. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8530 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 605 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:55 lapay написав: detroytred написав: Ещё раз: раз уж Геращенко не напрягается с обоснованием своей *критики*, то тогда Вы покажите конкретные факты сопротивления! Украины! до последнего!





То есть кто-то или что-то давит на Украину так, что она должна! (и не иначе) заявить о поражении самолёта ракетой, а она (Украина) сопротивляется., отказывается.

И так сопротивлялась до последнего. Пока иранцы сами не признались. Ещё раз: раз уж Геращенко не напрягается с обоснованием своей *критики*, то тогда Вы покажите конкретные факты сопротивления! Украины! до последнего!То есть кто-то или что-то давит на Украину так, что она должна! (и не иначе) заявить о поражении самолёта ракетой, а она (Украина) сопротивляется., отказывается.И так сопротивлялась до последнего. Пока иранцы сами не признались.

Знову за рибу гроші. Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана. Опирався він чи ні - бог його знає. Геращенко вважає свою інтерпретацію правильною, Ви - брехнею. На цьому і розходтесь, поки не побились. Знову за рибу гроші. Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана. Опирався він чи ні - бог його знає. Геращенко вважає свою інтерпретацію правильною, Ви - брехнею. На цьому і розходтесь, поки не побились.

Это точно - знов...)))



Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.



Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.

Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.



Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина.





З.Ы. могу сформулировать проще: к украинским властям можно предъявить претензии, что они, не имея доказiв и оснований, не отдали предпочтение одной версии (ракете).

Но предъявлять претензии, что Украина СОПРОТИВЛЯЛАСЬ!!! до последнего версии о ракете -- это ложь.

Просто ложь.

Действий сопротивления (именно сопротивления. Да ещё и до последнего) не было.



К этим действиям можно отнести лишь первое заявление посольских. И всё.

Но посольские - это не Украина.

И не до последнего. Это точно - знов...)))Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина.З.Ы. могу сформулировать проще: к украинским властям можно предъявить претензии, что они, не имея доказiв и оснований, не отдали предпочтение одной версии (ракете).Но предъявлять претензии, что Украина СОПРОТИВЛЯЛАСЬ!!! до последнего версии о ракете -- это ложь.Просто ложь.Действий сопротивления (именно сопротивления. Да ещё и до последнего) не было.К этим действиям можно отнести лишь первое заявление посольских. И всё.Но посольские - это не Украина.И не до последнего. detroytred

Повідомлень: 22875 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:56 Ukrainian написав: Это смертники вам сказали? Это смертники вам сказали?



Изучая матчасть можно сказать, что шахиды по их понятиям не самоубийцы, а мученики за веру.

Мы пытаемся судить другую цивилизацию своими терминами, в этом и ошибка.



Основная опасность исламской цивилизации - их лёгкое отношение к смерти и деторождению.

Именно поэтому в долгосрочной перспективе на планете будет явное доминирование китайцев и ислама. Изучая матчасть можно сказать, что шахиды по их понятиям не самоубийцы, а мученики за веру.Мы пытаемся судить другую цивилизацию своими терминами, в этом и ошибка.Основная опасность исламской цивилизации - их лёгкое отношение к смерти и деторождению.Именно поэтому в долгосрочной перспективе на планете будет явное доминирование китайцев и ислама. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14726 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5817 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 15:59 lapay

Я рад, что Вы догадались, кого именно я имел в виду

Если бы Вы еще убрали "обоснованную критику" из Вашей подписи - цены бы Вам не было! Я рад, что Вы догадались, кого именно я имел в видуЕсли бы Вы еще убрали "обоснованную критику" из Вашей подписи - цены бы Вам не было! AlexxK Повідомлень: 132 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 16:01 lapay написав: Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана. Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.



Настоящий глава государства отвечает не только за каждое свое слово и букву, но и за интонацию этого слова и буквы. Тем более, когда предъявляет серьезные претензии другому государству и обвиняет его в вооруженной атаке.

Те главы, которые первыми озвучили версию о сбитии нашего самолета, либо сослались на данные своей разведки, либо не ссылались на разведку, но источник их сведений был очевидным.

Зеленый видимо не имел стопудовых данных, достаточных для обвинения в нападении на украинский самолет, чтобы швырнуть их в рожу бородатым аятоллам. Понятно, у Украины нет разведывательных спутников, висящих над Ираном. Но был еще один шанс - агентурным способом украсть эти данные у тех, кто ими располагает. Очевидно, что СВР, ГУР, СБУ и МИД оказались далеко не на высоте. Кроме как повторить брехливую версию Ирана они ничего больше не смогли. Не украли содержимое папок, которые положили на стол Трампу и Трюдо, не украли доклады и рапорта иранских военных и политиков и т.п., что дало бы право Зеленому выступить с доказательным обвинением.

В такой ситуации правильно сделал, что сделал паузу.

Можно было так обосраться, что не отмылся бы за оставшиеся четыре года.

Сказали бы, что легкомысленный и пустой.

А руководство разведки надо на цугундер. Я бы такой расхлябанности не допустил.

Настоящий глава государства отвечает не только за каждое свое слово и букву, но и за интонацию этого слова и буквы. Тем более, когда предъявляет серьезные претензии другому государству и обвиняет его в вооруженной атаке.Те главы, которые первыми озвучили версию о сбитии нашего самолета, либо сослались на данные своей разведки, либо не ссылались на разведку, но источник их сведений был очевидным.Зеленый видимо не имел стопудовых данных, достаточных для обвинения в нападении на украинский самолет, чтобы швырнуть их в рожу бородатым аятоллам. Понятно, у Украины нет разведывательных спутников, висящих над Ираном. Но был еще один шанс - агентурным способом украсть эти данные у тех, кто ими располагает. Очевидно, что СВР, ГУР, СБУ и МИД оказались далеко не на высоте. Кроме как повторить брехливую версию Ирана они ничего больше не смогли. Не украли содержимое папок, которые положили на стол Трампу и Трюдо, не украли доклады и рапорта иранских военных и политиков и т.п., что дало бы право Зеленому выступить с доказательным обвинением.В такой ситуации правильно сделал, что сделал паузу.Можно было так обосраться, что не отмылся бы за оставшиеся четыре года.Сказали бы, что легкомысленный и пустой.А руководство разведки надо на цугундер. Я бы такой расхлябанности не допустил. Libo 2

Повідомлень: 7678 З нами з: 14.11.11 Подякував: 327 раз. Подякували: 3818 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 16:11 Тем более пустая нападка Геращенко неуместна на фоне совета от самого Порошенко:



* "Но, одно дело – знать, другое – доказать. Поэтому в соответствии со стандартами международной гражданской авиации расследовать трагедию должна совместная межгосударственная комиссия с привлечением стран, граждане которых пострадали. Точно также как это было организовано в ситуации с MH17", – подчеркнул он.



Также Порошенко предложил Зеленскому инициировать созыв спецзаседания Совбеза ООН.* (с)



Это отлично и просто небывалое везенье, что Иран сам признался.

До того, как западные партнёры сами предоставили ЗЕ-скому данные о ракете. Чтобы он мог на этих основаниях предъявить претензии к Ирану официально с утверждением о ракете. detroytred

Повідомлень: 22875 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 16:14 Re: Політичні дискусії freeze написав: Yuri_61 написав: freeze написав: [

Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29). Тяжесть греха самоубийства намного больше тяжести греха за убийство другого человека в исламе.«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам.» (Коран, 4: 29).



нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000

это сознательно сделано нельзя сбить по ошибке гражданский самолёт на эшелоне 2000это сознательно сделано



Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ? Зачем убивать своих же 140 персов сознательно ? Хоть одна причина ?



Например, на борту был человек, или несколько, которых надо было срочно ликвидировать, и скрыть что это намеренно, свалив на рукожопство. Сбили на свой территории, чтобы контролировать сбор останков и расследование.

Норм версия для любителей теорий заговора.

Или, вообще самолет был сбит только для новостного фона, чтобы он заполонил инфо поле, и вытеснил другие события. Кстати, заметьте, сам ракетный обстрел вообще не обсуждался, только самолёт. А самолёт выбрали со своими, чтобы не накликать большое международное недовольство.



При желании можно выдумать много причин Например, на борту был человек, или несколько, которых надо было срочно ликвидировать, и скрыть что это намеренно, свалив на рукожопство. Сбили на свой территории, чтобы контролировать сбор останков и расследование.Норм версия для любителей теорий заговора.Или, вообще самолет был сбит только для новостного фона, чтобы он заполонил инфо поле, и вытеснил другие события. Кстати, заметьте, сам ракетный обстрел вообще не обсуждался, только самолёт. А самолёт выбрали со своими, чтобы не накликать большое международное недовольство.При желании можно выдумать много причин Faceless

Модератор Повідомлень: 26266 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1137 раз. Подякували: 6177 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5172517351745175> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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