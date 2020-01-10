Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01

А если говорить о всей цепочке событий, то можно много чего предположить, мало того, многое вполне может быть логичным.

1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.

2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.

Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.