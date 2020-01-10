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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5173517451755176>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:21

  Faceless написав:При желании можно выдумать много причин


Придумать-то можно, но все понимают, что это банальное головотяпство.
Остается порадоваться, что у Ирана нет ракет с ядерной боеголовкой.
А то было бы как в старом советском анекдоте - кто протирал пыль на этой панели управления с красной кнопкой ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:23

  andrein написав:


Ты веришь этим экспертам ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:23

Re: Політичні дискусії

  Faceless написав:При желании можно выдумать много причин
Да. И для теорий заговора Вы озвучили достаточно.
Но такое уже было! И причина одна - Тор. Кривое оружие в кривых руках.
Иранцы сбили собственный истребитель над Бушером
Иранские источники агентства Debka сообщают, что "фантом" был сбит российским комплексом "Toр M-1", охраняющим ядерную станцию, передает Сursorinfo.co.il.

Ранее говорилось о том, что самолет упал из-за технических неисправностей.
1 в 1

Как я понимаю Трампа который говорит что не даст Ирану получить ЯО.
Востаннє редагувалось Подолянин в Суб 11 січ, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:23

Кстати, тут вот такая фигня получается.

Что Трамп, что Трюдо зачем-то подчеркнули сразу - непреднамеренно.
Как-будто на основании только фиксации факта сбития ракетой самолёта можно однозначно утверждать -- преднамеренно или нет?

Это уж совершившие преступление должны доказать-обосновать почему они влупили в лайнер.

Зачем было оправдывать преступное действие заранее?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:26

Re: Політичні дискусії

А так - интересы рашки есть в любой нестабильности на БВ, начиная от последствий в виде роста цен на нефть, продажей оружия, заканчивая утилизацией ихтамнетов и созданием очередной картинки для лохтората как рашка кого-то защищает от коварных пиндосов.
Но конкретно в этом случае, с самолётом, роль рашки в случившемся уловить сложно.
И хотя, чисто теоретически, могли быть версии и теракта, намного вероятнее банальное рукожопство плюс российские тупые железяки. Достаточно правдоподобно звучит так же вариант, будто где то туда залетел неопознанный беспилотник, ПВО хотели сбить его, но электроника и рукожопы навела на самолёт который оказался не в том месте не в тот момент - тогда 100% ответ что случилось только у оператора беспилотника.
В любом случае что именно случилось уже бессмысленно обсуждать, раз Иран признал ошибку, значит это будет официальной версией, правда это или не совсем
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:34

  detroytred написав:
Что Трамп, что Трюдо зачем-то подчеркнули сразу - непреднамеренно.
Как-будто на основании только фиксации факта сбития ракетой самолёта можно однозначно утверждать -- преднамеренно или нет?


Радиоперехват, агентурные данные и было достаточно.
Если бы наехали катком, то Иран, боясь обвинений в государственном терроризме, запел бы другую песню и поступал бы как рашка с малайзийским Боингом.
А так сразу сделка - мы не наезжаем, вы признаете, каетесь и платите. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:34

  Ukrainian написав:
  andrein написав:


Ты веришь этим экспертам ?


Я не думал , что ПВО КСИР окажутся такими отморозками. Точнее думал, что они не на всю голову отмороженные, а оказалось, что на всю.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:38

  andrein написав:Я не думал , что ПВО КСИР окажутся такими отморозками. Точнее думал, что они не на всю голову отмороженные, а оказалось, что на всю.


А почему ты мне не поверил, а выставил тут этого брехливого и тупого русского задрота?
:roll:
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:01

Re: Політичні дискусії

А если говорить о всей цепочке событий, то можно много чего предположить, мало того, многое вполне может быть логичным.
1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.
2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.
Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:10

  zРадио написав:
  lapay написав:Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.


И что же в этом неожиданного? :shock: В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?


Отнюдь
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ в Ірані ще до того, як відповідну інформацію оприлюднили партнери з інших країн. https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237088/


Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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