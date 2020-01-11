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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5174517551765177> Додано: Суб 11 січ, 2020 17:17 detroytred написав: Кстати, тут вот такая фигня получается.



Что Трамп, что Трюдо зачем-то подчеркнули сразу - непреднамеренно.

Как-будто на основании только фиксации факта сбития ракетой самолёта можно однозначно утверждать -- преднамеренно или нет?



Это уж совершившие преступление должны доказать-обосновать почему они влупили в лайнер.



Зачем было оправдывать преступное действие заранее? Кстати, тут вот такая фигня получается.Что Трамп, что Трюдо зачем-то подчеркнули сразу - непреднамеренно.Как-будто на основании только фиксации факта сбития ракетой самолёта можно однозначно утверждать -- преднамеренно или нет?Это уж совершившие преступление должны доказать-обосновать почему они влупили в лайнер.Зачем было оправдывать преступное действие заранее?

Международная дипломатия наконец начала действовать не в целях войны, а в целях сглаживания междуусобиц, так, как учат в учебниках Международная дипломатия наконец начала действовать не в целях войны, а в целях сглаживания междуусобиц, так, как учат в учебниках stm

Повідомлень: 2025 З нами з: 04.03.15 Подякував: 57 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:23 Faceless написав: А если говорить о всей цепочке событий, то можно много чего предположить, мало того, многое вполне может быть логичным.

1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.

2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.

Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине. А если говорить о всей цепочке событий, то можно много чего предположить, мало того, многое вполне может быть логичным.1. Собственно ликвидация того чебурека, как там его, Сулеймана или как. У таких людей всегда есть враги, соперники, конкуренты, включая среди своих. Нельзя исключать вариант, что завалили его не без помощи заинтересованных лиц в Иране.2. На момент ликвидации генерала, Иран стоит перед вопросом адекватного ответа. Горячие восточные парни, они в любом случае не могут просто проявить обеспокоенность, тут неверные завалили большую шишку. Но кто бы там чего не думал, они ж не совсем дураки сразу вовсю шашкой махать, у них и так проблем хватает, вот только не хватает обострения конфронтации, очередной войнушки и санкций с эмбарго. Но можно оч грозно покричать, оч грозно шарахнуть ракетами но при этом оч аккуратно, чтобы не допустить жертв. Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново. А ведь можно договорится, сделать хороший спектакль, все выходят из ситуации сохранив лицо (раз никто не погиб - то США можно просто обеспокоится), а кто-то в штатах может еще даже выбьет деньжат из военного бюджета, самолетиков там закупить, базу подлатать после удара.Как видим, по факту, всем уже давно не интересен убиенный генерал, за его место идет увлекательная возня, внутренние зачистки, за ракетный удар тоже все забыли, обсуждали в основном самолет, но и тут с признанием Ираном своей вины все закончится бюрократией с компенсациями. От нагнетания истерии о риске 3-й мировой в день убийства генерала не осталось и следа. Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.





второй пункт-это конспирология...

ни о чем Иран не договаривался с США (особенно покачала версия о "удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв")

америкосы привыкли последние 80 лет разговаривать с позиции сильного



Иран уже больше 30 лет был под санкциями США , в 2016 пошли на сделку и кое-что отменили.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BD%D0%B0



Иран- страна без перспектив на ближайшие 20-25 лет, молодежь и люди с образованием до 40 лет пытаются свалить и жить нормально (Канада, США, Австралия и тд) второй пункт-это конспирология...ни о чем Иран не договаривался с США (особенно покачала версия о "удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв")америкосы привыкли последние 80 лет разговаривать с позиции сильногоИран уже больше 30 лет был под санкциями США , в 2016 пошли на сделку и кое-что отменили.Иран- страна без перспектив на ближайшие 20-25 лет, молодежь и люди с образованием до 40 лет пытаются свалить и жить нормально (Канада, США, Австралия и тд) Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. prodigy Повідомлень: 5695 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2386 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:24 Faceless написав: версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине. версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.



Да собственно, тут не близко, тут и есть истина.

Иран заблаговременно предупредил Ирак об ударе в сторону американских баз, обозначил цели. Это официально было сделано. Естественно все понимали, что в иракских структурах, куда пошла информация, сидели и люди, работающие на американцев. Так что можно сказать прямым текстом, что предупредили и американцам. Другие говорят еще дальше - что разведки США и Ирана напрямую договорились о степени ответа на смерть Сулеймани, но то понятно слухи.

Ситуация с самолётом вышла за рамки договоренностей, поэтому США тоже попытались всё вернуть в рамки, сразу заявив о непреднамеренной атаке самолёта.



Кстати завтра состоится специальное заседание иранского парламента по гибели самолёта, полетят головы, потому что по источникам население сильно не довольно гибелью большого количества соплеменников в катастрофе, не знаю переживают ли за погибших иноверцев, но разъяренные женщины уже обступили тегеранский университет и требуют всех к ответу. Да собственно, тут не близко, тут и есть истина.Иран заблаговременно предупредил Ирак об ударе в сторону американских баз, обозначил цели. Это официально было сделано. Естественно все понимали, что в иракских структурах, куда пошла информация, сидели и люди, работающие на американцев. Так что можно сказать прямым текстом, что предупредили и американцам. Другие говорят еще дальше - что разведки США и Ирана напрямую договорились о степени ответа на смерть Сулеймани, но то понятно слухи.Ситуация с самолётом вышла за рамки договоренностей, поэтому США тоже попытались всё вернуть в рамки, сразу заявив о непреднамеренной атаке самолёта.Кстати завтра состоится специальное заседание иранского парламента по гибели самолёта, полетят головы, потому что по источникам население сильно не довольно гибелью большого количества соплеменников в катастрофе, не знаю переживают ли за погибших иноверцев, но разъяренные женщины уже обступили тегеранский университет и требуют всех к ответу. Востаннє редагувалось freeze в Суб 11 січ, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5817 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:24 Ой+ написав: zРадио написав: lapay написав: Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.

Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.



И что же в этом неожиданного? В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?

И что же в этом неожиданного?В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?



Отнюдь

https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237088/ Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ в Ірані ще до того, як відповідну інформацію оприлюднили партнери з інших країн.



Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише. ОтнюдьНавіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.

Вот!

Ключевая фраза:

* Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік".



То есть для того, чтобы Украина заимела эти доказы -- нужно было время, ещё попрацювати.



Ну ведь даже Порошенко сказал, что знать это одно, а иметь доказательства другое. Вот!Ключевая фраза:* Через дуже короткий проміжок часу, поєднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що відбулося. Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік".То есть для того, чтобы Украина заимела эти доказы -- нужно было время, ещё попрацювати.Ну ведь даже Порошенко сказал, что знать это одно, а иметь доказательства другое. detroytred

Повідомлень: 22881 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:28 Re: Політичні дискусії Faceless написав: Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново Мало того, а бы не отбрасывал даже версию того, что удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв - США тоже очень не заинтересованы, в случае жертв, оказаться в тяжелой ситуации как ответить - то ли разжигать войнушку (но ж стали ее причиной, завалив генерала, некомильфо), если нет - то нельзя ж проглотить убийство своих, опять хреново

Схоже, що саме так і було - США і Іран проводили консультації, після вбивства Сулеймані, через швейцарське посольство:



WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

Стороны обмениваются секретными посланиями через сотрудников посольства Швейцарии в Тегеране



США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков.



Указывается, что первое послание иранцы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. В нем администрация Дональда Трампа настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта. В дальнейшем каналом связи в швейцарском посольстве пользовались и сами иранцы, разъясняя свою позицию Белому дому.



https://www.rbc.ru/politics/11/01/2020/ ... 61744637d5 Схоже, що саме так і було - США і Іран проводили консультації, після вбивства Сулеймані, через швейцарське посольство:WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцевСтороны обмениваются секретными посланиями через сотрудников посольства Швейцарии в ТегеранеСША и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране. Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, их тональность была гораздо более взвешенной, чем публичные заявления политиков.Указывается, что первое послание иранцы получили через несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани. В нем администрация Дональда Трампа настойчиво просила иранские власти отказаться от эскалации конфликта. В дальнейшем каналом связи в швейцарском посольстве пользовались и сами иранцы, разъясняя свою позицию Белому дому. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9577 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.



Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.

Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.



Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина. Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина.

Так можна до любого політика доколупатись: "А ти купи слона!" (докажи). Є спеціальні сайти, які ловлять політиків на брехні і неточностях. Про оціночні судження навіть мови немає, бо у політиків, та й пересічних, таких море. Так можна до любого політика доколупатись: "А ти купи слона!" (докажи). Є спеціальні сайти, які ловлять політиків на брехні і неточностях. Про оціночні судження навіть мови немає, бо у політиків, та й пересічних, таких море. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9577 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:38 Re: Політичні дискусії prodigy написав: второй пункт-это конспирология...

ни о чем Иран не договаривался с США (особенно покачала версия о "удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв")

америкосы привыкли последние 80 лет разговаривать с позиции сильного второй пункт-это конспирология...ни о чем Иран не договаривался с США (особенно покачала версия о "удар могли согласовать заранее со штатами, чтобы театр выглядел зрелищно но без жертв")америкосы привыкли последние 80 лет разговаривать с позиции сильного

А в чем противоречие: например, США были предупреждены заранее куда и когда будет произведен удар, и все эвакуировались, а сам удар был нанесен так, чтобы ущерб был минимален.

Я ж не утверждаю, что там прям комиссия сидела с представителями США.



Но и касательно позиции сильного. При Трампе она выглядит уже не так уверенно. Заискивания перед КНДР, эта прошлогодняя трамповская истерика после сбитых беспилотников сначала с угрозами удара и его отменой в последний момент.

Уверен, что будь после ракетной атаки жертвы со стороны американцев - ситуация могла бы крайне обострится, и последствия могли бы быть непредсказуемыми. Кто тут оказался более дальновидным и разумным - сам Иран, или США намекнули о последствиях, или вообще были какие-то договоренности - сказать нельзя, но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным А в чем противоречие: например, США были предупреждены заранее куда и когда будет произведен удар, и все эвакуировались, а сам удар был нанесен так, чтобы ущерб был минимален.Я ж не утверждаю, что там прям комиссия сидела с представителями США.Но и касательно позиции сильного. При Трампе она выглядит уже не так уверенно. Заискивания перед КНДР, эта прошлогодняя трамповская истерика после сбитых беспилотников сначала с угрозами удара и его отменой в последний момент.Уверен, что будь после ракетной атаки жертвы со стороны американцев - ситуация могла бы крайне обострится, и последствия могли бы быть непредсказуемыми. Кто тут оказался более дальновидным и разумным - сам Иран, или США намекнули о последствиях, или вообще были какие-то договоренности - сказать нельзя, но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным Faceless

Модератор Повідомлень: 26267 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1137 раз. Подякували: 6177 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:39 lapay написав: detroytred написав: Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.



Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.

Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.



Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина. Оценочные -- это когда оценивают. Плохо-хорошо, высоко-низко, сильно-слабо и т.д.Но Геращенко приписала Украине действия, которых в реальности не было.Приписала (а точнее просто солгала), что Украина *сопротивлялась до последнего*.Я говорю: приведите примеры и покажите - кто-что давило на Украину (кому-чему конкретно сопротивлялась Украина) и главное: какими именно действиями именно сопротивлялась Украина.

Так можна до любого політика доколупатись: "А ти купи слона!" (докажи). Є спеціальні сайти, які ловлять політиків на брехні і неточностях. Про оціночні судження навіть мови немає, бо у політиків, та й пересічних, таких море. Так можна до любого політика доколупатись: "А ти купи слона!" (докажи). Є спеціальні сайти, які ловлять політиків на брехні і неточностях. Про оціночні судження навіть мови немає, бо у політиків, та й пересічних, таких море.

Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?

Вполне по конкретному утверждению. Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?Вполне по конкретному утверждению. detroytred

Повідомлень: 22881 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:45 Ой+ написав: Отнюдь

https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237088/ Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ в Ірані ще до того, як відповідну інформацію оприлюднили партнери з інших країн. Отнюдь



Если Данилов владел всей информацией, то тут необходимо либо дождаться убедительных пояснений, зачем он ее придерживал (а то ж мы, серые, и не понимаем), либо проводить расследование с привлечением всех причастных.



Потому что это, как минимум, странно - коммуникации из ОП, МИД и СНБО (якобы) велись с учетом отсутствия необходимой информации, или ее неполноты.



Впрочем, я не исключаю и другой вариант - что этот Данилов просто неумный функционер, который пытается завысить свою значимость и профессионализм, не понимая, что закапывает и себя, и Зеленского вместе с собой.



Ой+ написав: Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише. Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.



А это было зачем - еще один танец на костях? Если Данилов владел всей информацией, то тут необходимо либо дождаться убедительных пояснений, зачем он ее придерживал (а то ж мы, серые, и не понимаем), либо проводить расследование с привлечением всех причастных.Потому что это, как минимум, странно - коммуникации из ОП, МИД и СНБО (якобы) велись с учетом отсутствия необходимой информации, или ее неполноты.Впрочем, я не исключаю и другой вариант - что этот Данилов просто неумный функционер, который пытается завысить свою значимость и профессионализм, не понимая, что закапывает и себя, и Зеленского вместе с собой.А это было зачем - еще один танец на костях? zРадио

Повідомлень: 4662 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 11 січ, 2020 17:49 Faceless написав: но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным 1 Для того і існують розвідки і дипломати - щоб ситуації загострювати і розрулювати

2 Те що не сталось передумов для 3-ї світовою - повинно заспокоїти усіх

3 Україна кровно зацікавлена в тому ,щоб у світі примара великої війни-відступила як можна далі.бо в противному випадку московія вже не буде прикриватись фіговими листочками настамнєтів.... і просто спробує захопити Україну. 1 Для того і існують розвідки і дипломати - щоб ситуації загострювати і розрулювати2 Те що не сталось передумов для 3-ї світовою - повинно заспокоїти усіх3 Україна кровно зацікавлена в тому ,щоб у світі примара великої війни-відступила як можна далі.бо в противному випадку московія вже не буде прикриватись фіговими листочками настамнєтів.... і просто спробує захопити Україну. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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