Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Если Данилов владел всей информацией, то тут необходимо либо дождаться убедительных пояснений, зачем он ее придерживал (а то ж мы, серые, и не понимаем), либо проводить расследование с привлечением всех причастных.
Потому что это, как минимум, странно - коммуникации из ОП, МИД и СНБО (якобы) велись с учетом отсутствия необходимой информации, или ее неполноты.
Впрочем, я не исключаю и другой вариант - что этот Данилов просто неумный функционер, который пытается завысить свою значимость и профессионализм, не понимая, что закапывает и себя, и Зеленского вместе с собой.
Ой+ написав:Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.
А это было зачем - еще один танец на костях?
Да он противоречит сам себе. Данилов.
Мали доказы и тут же - треба було, щоб фахiвцi ще попрацювали.
Знать - это одно, а иметь - это другое. Ну как такое должностное!!! лицо не видит разницы-то.
Faceless написав:но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным
1 Для того і існують розвідки і дипломати - щоб ситуації загострювати і розрулювати 2 Те що не сталось передумов для 3-ї світовою - повинно заспокоїти усіх 3 Україна кровно зацікавлена в тому ,щоб у світі примара великої війни-відступила як можна далі.бо в противному випадку московія вже не буде прикриватись фіговими листочками настамнєтів.... і просто спробує захопити Україну.
Я думаю, что на БВ обострение неизбежно, и кризис просто отдалили на пару лет, а не сняли навсегда. Несиловых инструментов сдерживания ядерной программы Ирана после его выхода из "сделки", не существует. Да, полноценная операция, может и не нужна - можно будет обойтись диверсиями на ядерных объектах. Но регулярные обострения все равно перерастут в войну - не американцы/израильтяне ее начнут превентивно, так иранцы реактивно...
Faceless написав:но то, что вся ситуация в итоге разрулилась не сама по себе, я считаю не случайным
1 Для того і існують розвідки і дипломати - щоб ситуації загострювати і розрулювати 2 Те що не сталось передумов для 3-ї світовою - повинно заспокоїти усіх 3 Україна кровно зацікавлена в тому ,щоб у світі примара великої війни-відступила як можна далі.бо в противному випадку московія вже не буде прикриватись фіговими листочками настамнєтів.... і просто спробує захопити Україну.
После того, что Иран!!! вот так через швейцарцев договаривается с США, а Хазин на всю рашку вопит, что какой пуйло самостоятельный, если Центробанк рашки контролируется внешними финансовыми институтами, и пр. пр.пр., то в мнении коллеги Facelees-a о спектакле есть здравый смысл.
detroytred написав:Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*? Вполне по конкретному утверждению.
Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну. Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців). Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*? Вполне по конкретному утверждению.
Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну. Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців). Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи...
Опять за рыбу...)))
Сравнение с моряками не корректно. Вообще. В случае моряков - речь о мотиве. В данном случае речь о действиях.
Хоть прихильники, хоть противники ПЕС могут привести факты -- какими действиями Украина сопротивлялась до последнего?
Завязываю.... Потому что Вы вместо того, чтобы привести факты этих действий по сопротивлению Украиной до последнего..., отвечает, что угодно - от оценки и до моряков))
Ой+ написав:Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.
А это было зачем - еще один танец на костях?
Кожна підняте питання дописувачі трактують з своєї дзвіниці, яку вже легко передбачити, хто з софт вати, хто з хард, хто з протилежного боку. Як кажуть факти річ вперта, а трактування їх вільне. Хоча часто і фактів не потрібно. Як казав Гегель, якщо факти протирічать моїй теорії, тим гірше для фактів.
detroytred написав:Да он противоречит сам себе. Данилов.
Мали доказы и тут же - треба було, щоб фахiвцi ще попрацювали.
Знать - это одно, а иметь - это другое. Ну как такое должностное!!! лицо не видит разницы-то.
Значит этому государственному мужу ТОЖЕ нужен хороший пресс-секретарь (как и Зеленскому)! Что тут еще скажешь...
Из ТГ Наш источник в ОП сообщил, что внутри Офиса Президента началась конфронтация между Секретарем СНБО Алексеем Даниловым и Андреем Ермаком. Секретарь СНБО занял жёсткую позицию и первым огласил версию с ракетным ударом, а Офис Президента отказался поддержать заявления западных лидеров до результатов межведомственной комиссии, что вызвало недовольство Данилова. Заявления Секретаря СНБО в СМИ идут в разрез с позицией президента, что мешает Офису Президента выстроить единую позицию власти.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - сказал он.
Зеленский имел все доказательства того, что самолет был сбит ракетой. И публично молчал. Всё так же сидел с языком в ж*** сцыкло.
А то якось негарно виходить - визнаємо ненавмисне вбивство українців в заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною.
А Украина, в лице Зеленского, разве вела диалог с Ираном ? Пара звонков и общие фразы.
Тут вчера порохоботам "приписывали", что они хотят испортить отношения с Ираном. Вот такие заявления и действия Бубочки, а в куче с ним Богданом "анал-табу" Яременко, могут подпортить отношения с Ираном.
Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен ежедневно, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.
Дайте этому дураку калькулятор. За последние 10 лет - это с 2010 по 2019 года включительно. Так и при Яныке крали получается.
PS. Уж не знаю, почему Иран решил признать вину. "Восток - дело тонкое". Но вот то, что они вышли из этой ситуации с минимальными потерями - однозначно. Вину признали, голову пеплом посыпают, американцев обвинили. Перевели ситуацию из политической плоскости в экономическую. Компенсации выплатят, ведь по сути большинство в самолёте были иранцами. Иранцы с иранскими паспортами и иранцы с канадскими паспортами. И своим признание скрыли нечто бОльшее.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - сказал он.
Зеленский имел все доказательства того, что самолет был сбит ракетой. И публично молчал. Всё так же сидел с языком в ж*** сцыкло.
А то якось негарно виходить - визнаємо ненавмисне вбивство українців в заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною.
А Украина, в лице Зеленского, разве вела диалог с Ираном ? Пара звонков и общие фразы.
Тут вчера порохоботам "приписывали", что они хотят испортить отношения с Ираном. Вот такие заявления и действия Бубочки, а в куче с ним Богданом "анал-табу" Яременко, могут подпортить отношения с Ираном.
Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен ежедневно, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.
Дайте этому дураку калькулятор. За последние 10 лет - это с 2010 по 2019 года включительно. Так и при Яныке крали получается.
PS. Уж не знаю, почему Иран решил признать вину. "Восток - дело тонкое". Но вот то, что они вышли из этой ситуации с минимальными потерями - однозначно. Вину признали, голову пеплом посыпают, американцев обвинили. Перевели ситуацию из политической плоскости в экономическую. Компенсации выплатят, ведь по сути большинство в самолёте были иранцами. Иранцы с иранскими паспортами и иранцы с канадскими паспортами. И своим признание скрыли нечто бОльшее.
Тут читаем, тут рыбу заворачиваем. Две приоритетные версии. Приоритетные. Значит есть и не приоритетные?))
Баканов - человек президента *на 100%* или уже забыли?