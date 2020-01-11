Додано: Суб 11 січ, 2020 18:28

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии падения украинского самолета в Иране: попадание ракеты и террористический акт.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты (украинские - ред.) нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили", - сказал он.

В Иране уверяют, что сделали это неумышленно.

А то якось негарно виходить - визнаємо ненавмисне вбивство українців в заявах для західних ЗМІ, а не в діалозі з Україною.

Глава украинской авиакомпании отрицает слова иранской стороны о том, что самолет перед крушением не выходил на связь.

Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет. Это около 300 тысяч гривен ежедневно, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-11Начну немного со вчерашнего вечера для хронологии событийНикаких тебе "предоставьте доказательства", "всё неоднозначно", "4 явных версии и 3 секретных". 2 версии.Вчера же Зеленский разговаривал с Майком Помпео. О результатах разговора ничего не известно, даже общих обтекаемых фразЗеленский имел все доказательства того, что самолет был сбит ракетой.И публично молчал. Всё так же сидел с языком в ж*** сцыкло.После драки кулаками не машут.Но наш Бубочка не такой. Наш Бубочка заговорил, да какой грозный "Наполягаємо".Где ты раньше был ? В каком чулане прятался ?Вот и любитель проституток храбрится, советы даёт послу Ирана в УкраинеА Украина, в лице Зеленского, разве вела диалог с Ираном ? Пара звонков и общие фразы.Тут вчера порохоботам "приписывали", что они хотят испортить отношения с Ираном.Вот такие заявления и действия Бубочки, а в куче с ним Богданом "анал-табу" Яременко, могут подпортить отношения с Ираном.Дайте этому дураку калькулятор. За последние 10 лет - это с 2010 по 2019 года включительно. Так и при Яныке крали получается.PS. Уж не знаю, почему Иран решил признать вину. "Восток - дело тонкое".Но вот то, что они вышли из этой ситуации с минимальными потерями - однозначно.Вину признали, голову пеплом посыпают, американцев обвинили.Перевели ситуацию из политической плоскости в экономическую. Компенсации выплатят, ведь по сути большинство в самолёте были иранцами. Иранцы с иранскими паспортами и иранцы с канадскими паспортами.И своим признание скрыли нечто бОльшее.