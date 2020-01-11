RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 51775178517951805181>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:23

  zРадио написав:
Ой ли - а зашкварцев Турчинова, Ложкина и Косюка тоже кто-то выбирал, или их все-таки назначил Порошенко? Ну и как не вспомнить конфликт Авакова и Саакашвили, который даже на камеры попал - ооочень слаженная работа на благо Украины :mrgreen:

Я бы взагалі согласился с твоим негодованием низким качеством этой команды, если бы ты признал невысокое качество и команды папередников. Но так как ты из кожи вон лезешь, играя на контрастах, я так понимаю, что к команде Порошенко у тебя претензий нет :?

Читай меня внимательно, медленно шевеля губами. И не при приписывай мне то, что я не говорил.
Сейчас не команда Порошенко при власти.
А команда Зеленского, её и буду обсуждать
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 11 січ, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 31.08.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:23

  detroytred написав:Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?

Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...

Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

Батенька, Вы льстите сами себе!
Модер не всё удалил с момента начала форума и часть предвыборную и выборную.
Вы вправе вернуться к своим сообщениям.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7509
З нами з: 20.09.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:25

  detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
2
 
Повідомлень: 16552
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:29

  Starikan написав:
  detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.

+++++++
Но реальность оказалась совершенно другая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 31.08.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:32

  Starikan написав:
  detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.

Так барыги-мародеры и должны быть устранены.

Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.

Только от разочарования и отчаяния.
А это очень и очень далеко от осознанного выбора.

Кстати, о каком осознанном выборе может идти речь при отсутствии полной объективной информации о кандидате???
Чтобы человека узнать, нужно с ним пруд соли съесть.
А тут на выборах .... что электорату подали, тем и пользуются.
Об осознанности в принципе не может идти речь.
Но юморист .... это уже за гранью. От разочарования и отчаяния.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22886
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:35

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.

Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.

+++++++
Но реальность оказалась совершенно другая


И снова таки - как и напетые со сцены майдана легенды против пост-майданной реальности... Упреждая твое шаблонное "так путин напал" - ускопойся, я совсем не об этом. Я об отношениях власти с обществом в духе "нам тяжело, но пояса затяните только вы"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4670
З нами з: 02.05.18
Подякував: 879 раз.
Подякували: 2017 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:39

Re: Політичні дискусії

Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні.
А що на Росії після всіх збиттів?
Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3115
З нами з: 19.04.12
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:39

  zРадио написав:Ведь именно этим вопросом я челленджил соммеров, франтов и прочил мефал, напрочь отказывавшихся признавать за Британией и Италией ответственность в потворстве реваншизму Гитлера.

Вы, наверно, хотели сказать: "Францией"? Италия (с Японией) и так были союзниками Гитлера - т.н. страны Оси.
AlexxK
 
Повідомлень: 133
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:39

Re: Політичні дискусії

Отдельно вынесу.

Президент України звернеться до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані
Відеозвернення відбудеться після консультацій Глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17:00 у суботу.

Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.
Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.

На момент, трансляция так и не началась.
Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 31.08.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:42

  zРадио написав:
  pesikot написав:
  Starikan написав:Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.

+++++++
Но реальность оказалась совершенно другая


И снова таки - как и напетые со сцены майдана легенды против пост-майданной реальности... Упреждая твое шаблонное "так путин напал" - ускопойся, я совсем не об этом. Я об отношениях власти с обществом в духе "нам тяжело, но пояса затяните только вы"...

Ты уже перешёл на откровенный бред.
Тебя начальство лишает всех премий и урезает зарплату.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 31.08.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 51775178517951805181>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, pesikot і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1916)
11.01.2020 20:17
Рынок ОВГЗ (1271)
11.01.2020 20:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.