Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Ой ли - а зашкварцев Турчинова, Ложкина и Косюка тоже кто-то выбирал, или их все-таки назначил Порошенко? Ну и как не вспомнить конфликт Авакова и Саакашвили, который даже на камеры попал - ооочень слаженная работа на благо Украины
Я бы взагалі согласился с твоим негодованием низким качеством этой команды, если бы ты признал невысокое качество и команды папередников. Но так как ты из кожи вон лезешь, играя на контрастах, я так понимаю, что к команде Порошенко у тебя претензий нет
Читай меня внимательно, медленно шевеля губами. И не при приписывай мне то, что я не говорил. Сейчас не команда Порошенко при власти. А команда Зеленского, её и буду обсуждать
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 11 січ, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Батенька, Вы льстите сами себе! Модер не всё удалил с момента начала форума и часть предвыборную и выборную. Вы вправе вернуться к своим сообщениям.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!? Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг... Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!? Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг... Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
+++++++ Но реальность оказалась совершенно другая
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!? Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг... Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
Так барыги-мародеры и должны быть устранены.
Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.
Только от разочарования и отчаяния. А это очень и очень далеко от осознанного выбора.
Кстати, о каком осознанном выборе может идти речь при отсутствии полной объективной информации о кандидате??? Чтобы человека узнать, нужно с ним пруд соли съесть. А тут на выборах .... что электорату подали, тем и пользуются. Об осознанности в принципе не может идти речь. Но юморист .... это уже за гранью. От разочарования и отчаяния.
detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку: почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!? Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг... Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
+++++++ Но реальность оказалась совершенно другая
И снова таки - как и напетые со сцены майдана легенды против пост-майданной реальности... Упреждая твое шаблонное "так путин напал" - ускопойся, я совсем не об этом. Я об отношениях власти с обществом в духе "нам тяжело, но пояса затяните только вы"...
Відеозвернення відбудеться після консультацій Глави держави з групою українських фахівців, що працюють на місці трагедії в Ірані, міжнародними партнерами та телефонної розмови з Президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка запланована на 17:00 у суботу.
Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины. Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.
На момент, трансляция так и не началась. Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Starikan написав:Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
+++++++ Но реальность оказалась совершенно другая
И снова таки - как и напетые со сцены майдана легенды против пост-майданной реальности... Упреждая твое шаблонное "так путин напал" - ускопойся, я совсем не об этом. Я об отношениях власти с обществом в духе "нам тяжело, но пояса затяните только вы"...
Ты уже перешёл на откровенный бред. Тебя начальство лишает всех премий и урезает зарплату.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой