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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5178517951805181>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:42

  AlexxK написав:
  zРадио написав:Ведь именно этим вопросом я челленджил соммеров, франтов и прочил мефал, напрочь отказывавшихся признавать за Британией и Италией ответственность в потворстве реваншизму Гитлера.

Вы, наверно, хотели сказать: "Францией"? Италия (с Японией) и так были союзниками Гитлера - т.н. страны Оси.


Так точно, спасибо. Опечатался
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:43

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.
Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.

На момент, трансляция так и не началась.
Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.

Та треба вже йому орден давати, у вигляді баночки з аналізами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:45

  Starikan написав:Чемберлен и Даладье - ваши герои?

С давних пор мой антигерой - Климкин, до сих пор забавно наблюдать этого дипломатичного дипломата, что ни высказывание, всё очень четенько мимо дипломатии ;)
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:46

  detroytred написав:Так барыги-мародеры и должны быть устранены.

Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.

Только от разочарования и отчаяния.
А это очень и очень далеко от осознанного выбора.

Кстати, о каком осознанном выборе может идти речь при отсутствии полной объективной информации о кандидате???
Чтобы человека узнать, нужно с ним пруд соли съесть.
А тут на выборах .... что электорату подали, тем и пользуются.
Об осознанности в принципе не может идти речь.
Но юморист .... это уже за гранью. От разочарования и отчаяния.

А что Зе - лицо не определённое в политике?
Не что больше, чем "чей-то" политический проект.
Просто напросто лицо наёмное исполнять роль Президента и Верховного головнокомандующего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:46

  lapay написав:
  pesikot написав:Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.
Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.

На момент, трансляция так и не началась.
Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.

Та треба вже йому орден давати, у вигляді баночки з аналізами.

Вы тоже считаете, что * Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.*?
Поэтому после?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

Re: Політичні дискусії

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 січ, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вы тоже считаете, что * Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.*?
Поэтому после?

Я вважаю, що цей орден він давно заслужив. Що він хоче від лідера Ірану - скільки мільйонів компенсації отримає Коломойський?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:53

  lapay написав:
  detroytred написав:Вы тоже считаете, что * Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.*?
Поэтому после?

Я вважаю, що цей орден він давно заслужив. Що він хоче від лідера Ірану - скільки мільйонів компенсації отримає Коломойський?

Прикольный ответ на вопрос.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:56

  pesikot написав:Ты уже перешёл на откровенный бред.
Тебя начальство лишает всех премий и урезает зарплату.


Ничего умнее не придумал, тролльчик? На вот - смотри динамику расходов бюджета по направлениям (%).

Чиновничий аппарат, ГПУ и МВД:
2013 - 13,4%;
2014 - 13,8% (+0,4 п.п.);
2018 - 15,5% (+2,1 п.п.).

Образование, медицина и соцзащита:
2013 - 44,5%;
2014 - 41,2% (-3,3 п.п.);
2018 - 38,2% (-6,3 п.п.).

"Враг напал, нам нужно затянуть пояса - отдать деньги на армию". Правда, "нам" - это в смысле "вам", а мы продолжим расходы на себя увеличивать...

http://old.cost.ua/budget/expenditure/
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:57

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.


Российскими и советскими калашами убито миллионы человек, по факту из на сегодня стоящих на вооружении самое массовое оружие убийства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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