Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины. Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.
На момент, трансляция так и не началась. Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.
Та треба вже йому орден давати, у вигляді баночки з аналізами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Так барыги-мародеры и должны быть устранены.
Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.
Только от разочарования и отчаяния. А это очень и очень далеко от осознанного выбора.
Кстати, о каком осознанном выборе может идти речь при отсутствии полной объективной информации о кандидате??? Чтобы человека узнать, нужно с ним пруд соли съесть. А тут на выборах .... что электорату подали, тем и пользуются. Об осознанности в принципе не может идти речь. Но юморист .... это уже за гранью. От разочарования и отчаяния.
А что Зе - лицо не определённое в политике? Не что больше, чем "чей-то" политический проект. Просто напросто лицо наёмное исполнять роль Президента и Верховного головнокомандующего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины. Уж не знаю, что хуже, или когда Зеленский молчит, или когда говорит.
На момент, трансляция так и не началась. Наверное, дубли переснимают, свет там, сценарий, массовка.
Та треба вже йому орден давати, у вигляді баночки з аналізами.
Вы тоже считаете, что * Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.*? Поэтому после?