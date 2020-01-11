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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5178517951805181
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:57

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Вы тоже считаете, что * Зеленский консультируется с иранцами, которые сбили самолёт, на предмет, как правильно обращаться к гражданам Украины.*?
Поэтому после?

Я вважаю, що цей орден він давно заслужив. Що він хоче від лідера Ірану - скільки мільйонів компенсації отримає Коломойський?

Прикольный ответ на вопрос.

Ще не пізно навчитись читати між рядків, раз радянська влада не навчила. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:01

  zРадио написав:
  pesikot написав:Ты уже перешёл на откровенный бред.
Тебя начальство лишает всех премий и урезает зарплату.


Ничего умнее не придумал, тролльчик? На вот - смотри динамику расходов бюджета по направлениям (%).

Всё таки, когда я тебя вчера послал, ты так пытаешься выслужится перед своим начальством, что истеришь.
Лучше молчи.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:05

lapaу
Ещё более прикольный ответ.
Теперь уже совет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:07

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:Ты уже перешёл на откровенный бред.
Тебя начальство лишает всех премий и урезает зарплату.


Ничего умнее не придумал, тролльчик? На вот - смотри динамику расходов бюджета по направлениям (%).

Всё таки, когда я тебя вчера послал, ты так пытаешься выслужится перед своим начальством, что истеришь.
Лучше молчи.


Мое начальство об этом форуме вряд ли даже знает :D Но в монитор ко мне без спроса никто не заглядывает - я не переживаю ))) Не в том статусе я, родное сердце. Форум - это разрядка. А что ты там себе надумал, не мои проблемы.

PS: "итоги" твои на четверть ставки хоть тянут? :mrgreen: Появляешься строго после 17.00, и строго ежедневно, кроме воскресенья. Больше похоже на подработку, нежели хобби...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:20

Re: Політичні дискусії

У Косові помер "авторитет" Чекурак, який фігурує у розслідуванні вбивства Шеремета https://kurs.if.ua/society/u-kosovi-pom ... yshhenkiv/
Раніше за замах на його життя затримали сім’ю ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенків, яких також вважають причетними до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Чекурак помер вчора приблизно о 18.30. Причину смерті встановить експертиза. Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено.
Як стало відомо КУРСу, після затримання Грищенків Чекурак перебував під державною охороною.


Під охороною і раптова смерть?
Знав забагато?
Обрубують кінці орли Авакова?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:21

Чего-то, сегодня Вы довольно агрессивно усе настроены - банально с нетерпимостью к друг другу?
- Неудачный рабочий день в суботу?
- Лучше готовимся к празднествам и реально воспринимаем сегодняшнюю действительность.
- О серьёзном раньше думать нужно было.
На сегодня вопрос другой - как противостоять полному ППЦу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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