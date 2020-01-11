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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5180518151825183>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:34

  freeze написав:
А что еще надо было сказать ?
Я не говорю, что Зеленский умный, просто интересуюсь, что еще мог сказать Зеленский ?
Думаю, Порошенко сказал бы тоже самое.

Вы за него голосовали, вы его возносите на Олимп. "всё правильно сделал"
А тут такое :)
Это просто удар по всем сторонникам Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:36

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:Или видел в нём Вождя?


ВАЗ себе очень по-другому представлял президенство.
согласно сценарию, а тут........уравнения, диффы с кучами неизвестных и нет команды "стоп, снять". этот самолет - еще один крест.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:48

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
А что еще надо было сказать ?
Я не говорю, что Зеленский умный, просто интересуюсь, что еще мог сказать Зеленский ?
Думаю, Порошенко сказал бы тоже самое.

Вы за него голосовали, вы его возносите на Олимп. "всё правильно сделал"
А тут такое :)
Это просто удар по всем сторонникам Зеленского


С чего удар ? Сторонники Зеленского как раз и одобряют, рейтинг в верх.

Так а что еще должен был сказать Зеленский, вы так и не ответили.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:50

  pesikot написав:
  freeze написав:
А что еще надо было сказать ?
Я не говорю, что Зеленский умный, просто интересуюсь, что еще мог сказать Зеленский ?
Думаю, Порошенко сказал бы тоже самое.

Вы за него голосовали, вы его возносите на Олимп. "всё правильно сделал"
А тут такое :)
Это просто удар по всем сторонникам Зеленского


Ответ на вопрос будет? У меня есть свои предположения, чего тебе не хватило в речи Зеленского, но я их пока придержу.

PS: Гончарук заявил, что семьям погибших украинцев Кабмин заплатит по 200 тыс грн. Понятно, что основная компенсация будет от Ирана, и никакими деньгами горе не залечишь, но можно было и по 500 тыс выделить с учетом того, что выплаты от Ирана вряд ли будут быстрыми, а родственники, наверняка, захотят посетить место трагедии...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:52

  Goodman написав:
  Kudrjavuy написав:Или видел в нём Вождя?


ВАЗ себе очень по-другому представлял президенство.
согласно сценарию, а тут........уравнения, диффы с кучами неизвестных и нет команды "стоп, снять". этот самолет - еще один крест.

Зе много где нафейлил, но не на этот раз.
Но есть такая категория, для которых в дождях(их отсутствии), в морозах(жаре), в том что ворона нагадила на их пиджак всегда будет виноват Зеленский)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:57

  Yuri_61 написав:Что я давно заметил, так это как много украингцев работают за рубежом на другие государства: это ЧП и катастрофы подтверждабт: среди ззачваченых пиратами моряков всегда есть 3 - 4 украинца, среди экипажа сбитого самолёта или вертолёта гдет=- то в Африке, всегда есть украинцы.


Мы везде. Опутали весь мир. Он от нас еще будет трепетать. Скоро. Кстати, мы уже хорошо окучили легендарный город Чикаго. Но и в других уголках мира нас тоже хватает, чтоб громко заявить о себе.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:58

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Но есть такая категория, для которых в дождях(их отсутствии), в морозах(жаре), в том что ворона нагадила на их пиджак всегда будет виноват Зеленский)))


Допишите в список Султана ОМАНА - Зеля там был, но не помог.
Случайность? Не думаю.
Президент отвечает за все и вся. Иначе нечего туды было л1зты, йой извините - стремиться.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:14

  Goodman написав:
  antey1969 написав:Но есть такая категория, для которых в дождях(их отсутствии), в морозах(жаре), в том что ворона нагадила на их пиджак всегда будет виноват Зеленский)))


Допишите в список Султана ОМАНА - Зеля там был, но не помог.
Случайность? Не думаю.
Президент отвечает за все и вся. Иначе нечего туды было л1зты, йой извините - стремиться.

Трусливо сбежал в самый разгар реанимационных мероприятий. Не проруководил своевременно растерянными врачами Омана. Да какой же из него после этого президент?!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:21

Re: Політичні дискусії

Goodman написав:
  antey1969 написав:Но есть такая категория, для которых в дождях(их отсутствии), в морозах(жаре), в том что ворона нагадила на их пиджак всегда будет виноват Зеленский)))


Допишите в список Султана ОМАНА - Зеля там был, но не помог.
Случайность? Не думаю.


Наш Кузнечик бубнового завалил (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:27

  freeze написав:
Goodman написав:
  antey1969 написав:Но есть такая категория, для которых в дождях(их отсутствии), в морозах(жаре), в том что ворона нагадила на их пиджак всегда будет виноват Зеленский)))


Допишите в список Султана ОМАНА - Зеля там был, но не помог.
Случайность? Не думаю.


Наш Кузнечик бубнового завалил (с)

Напоминаю!
Нотр-Дам тоже сгорел аккурат после его визита.
Случайность? :)
antey1969
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