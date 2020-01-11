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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5180518151825183
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:32

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:
  freeze написав:
Goodman написав:
Допишите в список Султана ОМАНА - Зеля там был, но не помог.
Случайность? Не думаю.


Наш Кузнечик бубнового завалил (с)

Напоминаю!
Нотр-Дам тоже сгорел аккурат после его визита.
Случайность? :)


А Меркель как затряслась на встрече с Зеленским, с тех пор Ангела гимны только на стуле слушает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Напоминаю!
Нотр-Дам тоже сгорел аккурат после его визита.
Случайность?

Я сподіваюсь, що він таки поїде, на 9 травня, в Кремль. Може, якийсь винищувач впаде на трибуну, і стане Зеля героєм України, як визволитель від Пуйла. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:36

  freeze написав:
antey1969 написав:
  freeze написав:
Наш Кузнечик бубнового завалил (с)

Напоминаю!
Нотр-Дам тоже сгорел аккурат после его визита.
Случайность? :)


А Меркель как затряслась на встрече с Зеленским, с тех пор Ангела гимны только на стуле слушает.

Трампа после встречи с Зе до процедуры импичмента довели.
Страшный человек, однозначно!
Скоро дойдет до того, что Зеленскому будет достаточно пригрозить приехать в гости на пару дней, как лидеры держав станут тараканами разбегаться из своих столиц.
Типа, нет дома и не знаю, когда буду.)
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39

Re: Політичні дискусії

Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.

Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39

  zРадио написав:
  pesikot написав:
И выбрали этот весь этот сброд зелебобики.


Ой ли - а зашкварцев Турчинова, Ложкина и Косюка тоже кто-то выбирал, или их все-таки назначил Порошенко? Ну и как не вспомнить конфликт Авакова и Саакашвили, который даже на камеры попал - ооочень слаженная работа на благо Украины :mrgreen:

Я бы взагалі согласился с твоим негодованием низким качеством этой команды, если бы ты признал невысокое качество и команды папередников. Но так как ты из кожи вон лезешь, играя на контрастах, я так понимаю, что к команде Порошенко у тебя претензий нет :?

Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:45

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.

Список притомних людей в студію!!!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:46

  Кармелюк написав:Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?


Ты, наверно, какую-то гениальную мысль носишь в голове по этому поводу (ну или тебе так кажется :mrgreen: ) Давай уж, не томи - поведай нам всем о ней.

PS: если и были различия, то в пользу Порошенко - на фоне майдана и российской агрессии в политике тогда решили себя проявить даже те, кто шарахался от нее как черт от ладана (типа Шимкива). Зеленский же как сам по себе, так и его команда - унынье и апатия после очередного спущенного в унитаз шанса...
zРадио
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