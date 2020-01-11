А Меркель как затряслась на встрече с Зеленским, с тех пор Ангела гимны только на стуле слушает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:32
Re: Політичні дискусії
А Меркель как затряслась на встрече с Зеленским, с тех пор Ангела гимны только на стуле слушает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:34
Re: Політичні дискусії
Я сподіваюсь, що він таки поїде, на 9 травня, в Кремль. Може, якийсь винищувач впаде на трибуну, і стане Зеля героєм України, як визволитель від Пуйла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:36
Трампа после встречи с Зе до процедуры импичмента довели.
Страшный человек, однозначно!
Скоро дойдет до того, что Зеленскому будет достаточно пригрозить приехать в гости на пару дней, как лидеры держав станут тараканами разбегаться из своих столиц.
Типа, нет дома и не знаю, когда буду.)
Востаннє редагувалось antey1969 в Суб 11 січ, 2020 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39
Re: Політичні дискусії
Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.
Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39
Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:45
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:46
Ты, наверно, какую-то гениальную мысль носишь в голове по этому поводу (ну или тебе так кажется ) Давай уж, не томи - поведай нам всем о ней.
PS: если и были различия, то в пользу Порошенко - на фоне майдана и российской агрессии в политике тогда решили себя проявить даже те, кто шарахался от нее как черт от ладана (типа Шимкива). Зеленский же как сам по себе, так и его команда - унынье и апатия после очередного спущенного в унитаз шанса...
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