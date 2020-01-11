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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5181518251835184>
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39

Re: Політичні дискусії

Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.

Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39

  zРадио написав:
  pesikot написав:
И выбрали этот весь этот сброд зелебобики.


Ой ли - а зашкварцев Турчинова, Ложкина и Косюка тоже кто-то выбирал, или их все-таки назначил Порошенко? Ну и как не вспомнить конфликт Авакова и Саакашвили, который даже на камеры попал - ооочень слаженная работа на благо Украины :mrgreen:

Я бы взагалі согласился с твоим негодованием низким качеством этой команды, если бы ты признал невысокое качество и команды папередников. Но так как ты из кожи вон лезешь, играя на контрастах, я так понимаю, что к команде Порошенко у тебя претензий нет :?

Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:45

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:zРадио
Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.

Список притомних людей в студію!!!
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:46

  Кармелюк написав:Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?


Ты, наверно, какую-то гениальную мысль носишь в голове по этому поводу (ну или тебе так кажется :mrgreen: ) Давай уж, не томи - поведай нам всем о ней.

PS: если и были различия, то в пользу Порошенко - на фоне майдана и российской агрессии в политике тогда решили себя проявить даже те, кто шарахался от нее как черт от ладана (типа Шимкива). Зеленский же как сам по себе, так и его команда - унынье и апатия после очередного спущенного в унитаз шанса...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:58

  freeze написав:Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.

Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.


Вот будет репутационное дно, если Иран семьям своих погибших заплатит в разы больше. Не хочу долго спекулировать - человеческие жизни длиной чеков не меряются, но на фоне расходов государства на всяких бесполезных лещенок-наемов, эти выплаты - плевок в лицо простым украинцам!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:но на фоне расходов государства на всяких бесполезных лещенок-наемов, эти выплаты - плевок в лицо простым украинцам!
Той рідкий випадок ,коли в мене з моїм постійним опонентом - думки збігаються.
Люди загинули , тому
а- Держава - по 1 млн -не збідніє
б -власник МАУ по 1 млн - не збідніє+пожиттєва пенсія батькам,дітям допомога поки не заведуть свою сімю
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:31

после признаний ирана, там начинается майдан...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 23:33

  freeze написав:Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.

Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.


Члены экипажа застрахованы на приличную сумму и родственники получат от страховых компаний. Еще семьям выплатит компенсацию непосредственно МАУ. Плюс компенсация от Ирана. А её размер составит несколько миллионов долларов за каждого погибшего. 200 тыщ от правительства это типа экстренная помощь на похороны. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:01

  detroytred написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав: Так нужно показывать всю картинку:
почему народ настолько разочаровался и отчаялся, что решил сыграть в лотерею!?
Вот никогда ранее не избирался артист (да ещё и юморист) и вдруг...
Выбор ЗЕ - это лишь следствие.
Почему в лотерею?
Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент.
Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены.
Вполне осознанный выбор.
Так барыги-мародеры и должны быть устранены.
Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.
Только от разочарования и отчаяния.
А это очень и очень далеко от осознанного выбора.

Выбирали не юмориста типа Верки Сердючки, а актера, вполне серьезно сыгравшего роль президента, расстрелявшего ВР. Какой уж тут юмор.

А о том, что выбор был осознанный, говорит провал ЮВТ - традиционной защитницы "отчаявшихся" и на тот момент давно уже оппозиционерки к владе.

Конечно, бешеный пиар плюсов, молодой и где-то даже симпатяга 8) Но в тезис "отчаяния" это вообще не вписывается.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:43

  detroytred написав:......
Ну ладно тут на ветке персонажи с потолка ляпают голословно утверждения в адрес оппонентов, но Геращенко же позиционирует себя солидным политиком.

И такое лепит:
- змусили Украину признать
- Украина опиралась до последнего.
......

А чем она отличается от форумных персонажей?
Они тоже себя "позиционируют". :)

Причин для объективной критики ЗЕ вполне достаточно.
Зачем генерировать с потолка или что ещё хуже - искажать действительность, выставляя себя не лучшим образом?

Понятно зачем. Надо налить побольше грязи. Что-то и прилипнет. Методика такая же как у форумных пропагандонов.

Вчера ночью в ответе песикоту я всё написал.
"Мерзавцы, сэр".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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