Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.
Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39
Re: Політичні дискусії
Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.
Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39
Про якість команд можна було б і потриндіти... Якби для їх формування 5-й і 6-й президент мали однакові умови... А вони були однакові, розумнику?
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:45
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:46
Ты, наверно, какую-то гениальную мысль носишь в голове по этому поводу (ну или тебе так кажется ) Давай уж, не томи - поведай нам всем о ней.
PS: если и были различия, то в пользу Порошенко - на фоне майдана и российской агрессии в политике тогда решили себя проявить даже те, кто шарахался от нее как черт от ладана (типа Шимкива). Зеленский же как сам по себе, так и его команда - унынье и апатия после очередного спущенного в унитаз шанса...
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:58
Вот будет репутационное дно, если Иран семьям своих погибших заплатит в разы больше. Не хочу долго спекулировать - человеческие жизни длиной чеков не меряются, но на фоне расходов государства на всяких бесполезных лещенок-наемов, эти выплаты - плевок в лицо простым украинцам!
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:03
Re: Політичні дискусії
Той рідкий випадок ,коли в мене з моїм постійним опонентом - думки збігаються.
Люди загинули , тому
а- Держава - по 1 млн -не збідніє
б -власник МАУ по 1 млн - не збідніє+пожиттєва пенсія батькам,дітям допомога поки не заведуть свою сімю
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 11 січ, 2020 23:33
Члены экипажа застрахованы на приличную сумму и родственники получат от страховых компаний. Еще семьям выплатит компенсацию непосредственно МАУ. Плюс компенсация от Ирана. А её размер составит несколько миллионов долларов за каждого погибшего. 200 тыщ от правительства это типа экстренная помощь на похороны.
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:01
Выбирали не юмориста типа Верки Сердючки, а актера, вполне серьезно сыгравшего роль президента, расстрелявшего ВР. Какой уж тут юмор.
А о том, что выбор был осознанный, говорит провал ЮВТ - традиционной защитницы "отчаявшихся" и на тот момент давно уже оппозиционерки к владе.
Конечно, бешеный пиар плюсов, молодой и где-то даже симпатяга Но в тезис "отчаяния" это вообще не вписывается.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:43
А чем она отличается от форумных персонажей?
Они тоже себя "позиционируют".
Понятно зачем. Надо налить побольше грязи. Что-то и прилипнет. Методика такая же как у форумных пропагандонов.
Вчера ночью в ответе песикоту я всё написал.
"Мерзавцы, сэр".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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