Додано: Суб 11 січ, 2020 21:39

Что то Гончарук действительно несерьезно выступил, компенсация по 200 тысяч гривен, это вообще не солидно для Премьера такое говорить, понятно, что иранцы заплатят, страховая, но не сразу же.



Все-таки такая резонансная тема, и такие копейки.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.