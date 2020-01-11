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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:51
AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".
Вы считаете Зе и тех, кто за него проголосовал, не патриотами?
Не могу назвать ЕС "патриотической частью общества".
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:54
lapay написав:
.....
Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.
Это не критика, а просто поливание грязью.
Так "критикует" сявота в подворотне.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:05
AlexxK написав:detroytred
Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.
И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"...
Никого она не скомпрометировала. Именно благодаря сильно заниженной моральной планке.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:22
Faceless написав:
......
Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.
Это Вы всё о сбитом самолёте?
Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.
Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели.
На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:30
Ой+ написав: zРадио написав: lapay написав:
Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.
И что же в этом неожиданного?
В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?
Отнюдь
Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.
Вы бы не "позиции форумчан" анализировали, а слова Данилова.
Когда наши фахiвцi получили информацию? Полагаю, после
того, как прилетели в Иран и осмотрели осколки? Когда это было?
"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці.
По-моему, звучит несколько несерьёзно - "не розраховували". Не надо из иранцев совсем уж идиотов делать.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:46
lapay написав: detroytred написав:
Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?
Вполне по конкретному утверждению.
Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну.
Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців).
Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи...
Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:54
zРадио написав:
.....
1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?
....
На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 01:58
detroytred написав:
.....
Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.
Только от разочарования и отчаяния.
....
Так других вариантов предложено не было
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Додано: Нед 12 січ, 2020 02:03
Ой+ написав:
Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні.
А що на Росії після всіх збиттів?
Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.
Вы бы писали точнее - "ракетами российского производства".
Украина, кстати, поставляет много оружия на экспорт.
Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где?
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Додано: Нед 12 січ, 2020 02:17
zРадио написав:
.............
PS: Гончарук заявил, что семьям погибших украинцев Кабмин заплатит по 200 тыс грн. Понятно, что основная компенсация будет от Ирана, и никакими деньгами горе не залечишь, но можно было и по 500 тыс выделить с учетом того, что выплаты от Ирана вряд ли будут быстрыми, а родственники, наверняка, захотят посетить место трагедии...
Можно и по миллиону, но что это изменит?
Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.
Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.
Насчёт 200 тыс. Libo
прав - "это типа экстренная помощь на похороны".
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