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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5181518251835184 Додано: Нед 12 січ, 2020 00:51 AlexxK написав: freeze

Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.

И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами". Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами".

Вы считаете Зе и тех, кто за него проголосовал, не патриотами?

Не могу назвать ЕС "патриотической частью общества". Вы считаете Зе и тех, кто за него проголосовал, не патриотами?Не могу назвать ЕС "патриотической частью общества". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 00:54 lapay написав: .....

Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі. .....Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.

Это не критика, а просто поливание грязью.

Так "критикует" сявота в подворотне. Это не критика, а просто поливание грязью.Так "критикует" сявота в подворотне. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:05 AlexxK написав: detroytred

Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.

И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"... Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"...

Никого она не скомпрометировала. Именно благодаря сильно заниженной моральной планке. Никого она не скомпрометировала. Именно благодаря сильно заниженной моральной планке. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:22 Faceless написав: ......

Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине. ......Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.

Это Вы всё о сбитом самолёте?

Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.



Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели.

На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос. Это Вы всё о сбитом самолёте?Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели.На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:30 Ой+ написав: zРадио написав: lapay написав: Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.

Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.



И что же в этом неожиданного? В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?

И что же в этом неожиданного?В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?



Отнюдь

https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237088/ Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ в Ірані ще до того, як відповідну інформацію оприлюднили партнери з інших країн.



Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише. ОтнюдьНавіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.

Вы бы не "позиции форумчан" анализировали, а слова Данилова.

Когда наши фахiвцi получили информацию? Полагаю, после того, как прилетели в Иран и осмотрели осколки? Когда это было?

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці.

По-моему, звучит несколько несерьёзно - "не розраховували". Не надо из иранцев совсем уж идиотов делать. Вы бы не "позиции форумчан" анализировали, а слова Данилова.Когда наши фахiвцi получили информацию? Полагаю,того, как прилетели в Иран и осмотрели осколки? Когда это было?По-моему, звучит несколько несерьёзно - "не розраховували". Не надо из иранцев совсем уж идиотов делать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:46 lapay написав: detroytred написав: Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?

Вполне по конкретному утверждению. Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?Вполне по конкретному утверждению.

Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну.

Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців).

Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи... Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну.Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців).Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи...

Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".

Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно. Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:54 zРадио написав:

.....

1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?

.... .....1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?....

На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки. На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 01:58 detroytred написав: .....

Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.



Только от разочарования и отчаяния.

.... .....Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.Только от разочарования и отчаяния.....

Так других вариантов предложено не было Так других вариантов предложено не было ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:03 Ой+ написав: Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні.

А що на Росії після всіх збиттів?

Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами. Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні.А що на Росії після всіх збиттів?Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.

Вы бы писали точнее - "ракетами российского производства".

Украина, кстати, поставляет много оружия на экспорт.

Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где? Вы бы писали точнее - "ракетами российского производства".Украина, кстати, поставляет много оружия на экспорт.Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:17 zРадио написав: .............

PS: Гончарук заявил, что семьям погибших украинцев Кабмин заплатит по 200 тыс грн. Понятно, что основная компенсация будет от Ирана, и никакими деньгами горе не залечишь, но можно было и по 500 тыс выделить с учетом того, что выплаты от Ирана вряд ли будут быстрыми, а родственники, наверняка, захотят посетить место трагедии... .............PS: Гончарук заявил, что семьям погибших украинцев Кабмин заплатит по 200 тыс грн. Понятно, что основная компенсация будет от Ирана, и никакими деньгами горе не залечишь, но можно было и по 500 тыс выделить с учетом того, что выплаты от Ирана вряд ли будут быстрыми, а родственники, наверняка, захотят посетить место трагедии...

Можно и по миллиону, но что это изменит?

Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.

Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.

Насчёт 200 тыс. Libo прав - "это типа экстренная помощь на похороны". Можно и по миллиону, но что это изменит?Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.Насчёт 200 тыс.прав - "это типа экстренная помощь на похороны". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15082 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5181518251835184 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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