RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5181518251835184
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:51

  AlexxK написав:freeze
Согласен почти со всем, кроме последней мысли. Патриотическая часть общества должна быть представлена в парламенте и местных органах власти, иначе пойдет на улицы покрышки жечь.
И тогда уже придется их сторонников именовать не "порохоботами", а "билецкоботами". :?

Вы считаете Зе и тех, кто за него проголосовал, не патриотами?
Не могу назвать ЕС "патриотической частью общества".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:54

  lapay написав:.....
Критика, а що ж іще? Зеля-сцикун теж критика, гіперболезована, але критика. Опозиція не буде морщити лоба з виразом розуміння, киваючи головою, а скаже неприємні речі.

Это не критика, а просто поливание грязью.
Так "критикует" сявота в подворотне.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:05

  AlexxK написав:detroytred
Любой адекватный человек сразу понимает, что Геращенко подставилась по полной. Плохо то, что она скомпроментировала не только себя, но и ту политсилу, которую представляет.
И вообще, моральная планка сильно занижена - что в политике, что в обществе. Если уж прямые оскорбления называть "обоснованной критикой"... :roll:

Никого она не скомпрометировала. Именно благодаря сильно заниженной моральной планке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:22

  Faceless написав:......
Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.

Это Вы всё о сбитом самолёте? :shock:
Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.

Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели.
На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:30

  Ой+ написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Це оціночне твердження, яке грунтується на факті того, що Зеленський був останнім, хто сказав про ракету ПВО Ірана.


И что же в этом неожиданного? :shock: В том, что у нашей разведки нет ни экспертизы, ни техники, чтобы понять это раньше/одновременно с остальными?


Отнюдь
Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що Україна мала докази ракетного удару по літаку МАУ в Ірані ще до того, як відповідну інформацію оприлюднили партнери з інших країн. https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/11/7237088/


Навіть по позиціях форумчан з цього питання - збиття літака, добре видно хто чим дише.

Вы бы не "позиции форумчан" анализировали, а слова Данилова.
Когда наши фахiвцi получили информацию? Полагаю, после того, как прилетели в Иран и осмотрели осколки? Когда это было?
"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці.

По-моему, звучит несколько несерьёзно - "не розраховували". Не надо из иранцев совсем уж идиотов делать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:46

  lapay написав:
  detroytred написав:Я что ли к Геращенко обобщенно *доколупался*?
Вполне по конкретному утверждению.

Тут, в свій час, було повно тверджень, що військові моряки в Азовське море, були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон, хоч міжнародний суд визнав винною РФ, а не Україну.
Це таке саме бездоказове, навіть брехливе, з урахуванням рішення суду, твердження. Мені воно не подобається, я так само обурююсь, як і Ви зараз. Тим не менш, воно існує і має своїх прихильників(виборців).
Так само, і твердження Геращенко, зроблено для своїх прихильників, а те, що особисто Вам воно не подобається, прихильників ПЕС мало цікавить. От такі справи...

Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:54

  zРадио написав:
.....
1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?
....

На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 01:58

  detroytred написав:.....
Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста.

Только от разочарования и отчаяния.
....

Так других вариантов предложено не было
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 02:03

  Ой+ написав:Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні.
А що на Росії після всіх збиттів?
Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.

Вы бы писали точнее - "ракетами российского производства".
Украина, кстати, поставляет много оружия на экспорт.
Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 02:17

  zРадио написав:.............
PS: Гончарук заявил, что семьям погибших украинцев Кабмин заплатит по 200 тыс грн. Понятно, что основная компенсация будет от Ирана, и никакими деньгами горе не залечишь, но можно было и по 500 тыс выделить с учетом того, что выплаты от Ирана вряд ли будут быстрыми, а родственники, наверняка, захотят посетить место трагедии...

Можно и по миллиону, но что это изменит?
Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.
Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.
Насчёт 200 тыс. Libo прав - "это типа экстренная помощь на похороны".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 15082
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4307 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5181518251835184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.