Это единственный вопрос, который Вас заинтересовал в моих вчерашних ночных постах?
Думаю, на этот вопрос Вы легко можете ответить сами.
С моим постом viewtopic.php?p=4838958#p4838958 Вы согласны, вопросов нет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 січ, 2020 02:30
Это единственный вопрос, который Вас заинтересовал в моих вчерашних ночных постах?
Думаю, на этот вопрос Вы легко можете ответить сами.
С моим постом viewtopic.php?p=4838958#p4838958 Вы согласны, вопросов нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 12 січ, 2020 02:34
Да и Ирану продавали печальноизвестные Кольчуги. Причем не только Кучма, но и Ющенко...
Глупо использовать аргумент торговли оружием против РФ, потому что рано, или поздно он прилетит по нам же. А уж сколько раз до этого попадет в США - крупнейшего в мире экспортера оружия...
Додано: Нед 12 січ, 2020 02:38
Прошу прощения, не сдержался, встрял.
Не буду возражать и обижаться если модераторы удалят мои сегодняшние посты.
Единственное, что показало обсуждение катастрофы, это достаточно низкий уровень форума. Как моральный, так и в уровне знаний и способности их трезво оценивать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 12 січ, 2020 02:50
Может быть и так - у Данилова, судя по интервью, есть очевидные проблемы с ясным изложением своих мыслей. Может не смог донести даже до ОП?
200 тыс на все хлопоты, связанные с похоронами, а также визит на место трагедии нескольких человек - это уже впритык. А деньги могли бы помочь родственникам временно сменить обстановку, чтобы ее разрядить. Не хочу спекулировать дальше - это невысокоморально, но больше в случае с деньгами - это точно лучше, чем меньше. Плюс выплата по случаю смерти - это некая, пусть и невольная, но ассоциация стоимости (ценности) жизни для выплачивающей стороны...
Додано: Нед 12 січ, 2020 03:09
Касаемо "ракет российского(или советского производства)" -информация о наличии ракет в Иране, есть в открытом доступе!
Там есть интересные уточнения, касаемо "модернизированной Иранцами "электроники"", позволившей "успешно вести и поражать нужные цели".
Чья это электроника и как она работает?
То, что сбивать гражданский Боинг, с иранцами на борту, было не выгодно Ирану, думаю никто не будет спорить. Это и возможное противостояние внутри страны, это и реакция мировой общественности...
Включаем мозг.
Наносить ответный удар по Ирану, Трамп не был готов, потому, что это однозначно развязало бы вооруженный конфликт между США и Ираном, втянуло бы США в долгоиграющую войну. С таким "прицепом" - Трамп пролетел бы на выборах.
Нужно было "Как то успокоить Иран"!
Сделать Виноватым!
P.S. Обычно, так поступают жены, провинившиеся! "Я тебе изменила потому, что ты был ко мне не внимателен!" И вроде бы... ты уже сам "её подложил под соседа"!
Поэтому, ставлю 25% на то, что Иранские вояки - лузеры и не имели связи с аэропортом, не было системы согласования с Командованием по вопросам пуска ракет(а обязаны были бы быть)!
Ставлю 50% на то, что всего за пару лямов зелени, кто-то из иранских военных - произвёл запуск ракеты специально по Боингу(кто-то из недовольных властью или другой веры).
Ставлю 25% на то, что у США есть доступ к системам управления ПРО Ирана, через электронику... Мне знакомый объяснял, я не понимаю полностью, но типа "там сеть общая ПРО, и если есть доступ, то после захвата цели... "кто-то" может санкционировать пуск извне, если хороший хаккер."
В любом случае, все 100 % вины Ирана, т.к. "если даже не вы выстрелили из висевшего на вашей стене ружья, вы несёте за него ответственность и вам разгребать проблемы".
P.S. Лет черз 20-ть, когда везде будут одни "автоматизированные системы" и "роботы", будет очень весело... В авто сбойнёт автопилот и оно поедет давить пешеходов, какой-то хаккер что-то взломает и устроит войну и пр. пр. пр.
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