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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5182518351845185 Додано: Нед 12 січ, 2020 02:30 Кармелюк написав: ЛАД написав: antey1969 написав: zРадио

Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся

Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти. Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.

Список притомних людей в студію!!! Список притомних людей в студію!!!

Это единственный вопрос, который Вас заинтересовал в моих вчерашних ночных постах?

Думаю, на этот вопрос Вы легко можете ответить сами.

С моим постом Это единственный вопрос, который Вас заинтересовал в моих вчерашних ночных постах?Думаю, на этот вопрос Вы легко можете ответить сами.С моим постом viewtopic.php?p=4838958#p4838958 Вы согласны, вопросов нет? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15084 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:34 ЛАД написав: Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где? Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где?



Да и Ирану продавали печальноизвестные Кольчуги. Причем не только Кучма, но и Ющенко...

https://www.strategypage.com/qnd/iran/a ... 60923.aspx



Глупо использовать аргумент торговли оружием против РФ, потому что рано, или поздно он прилетит по нам же. А уж сколько раз до этого попадет в США - крупнейшего в мире экспортера оружия... Да и Ирану продавали печальноизвестные Кольчуги. Причем не только Кучма, но и Ющенко...Глупо использовать аргумент торговли оружием против РФ, потому что рано, или поздно он прилетит по нам же. А уж сколько раз до этого попадет в США - крупнейшего в мире экспортера оружия... zРадио

Повідомлень: 4675 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:38 Прошу прощения, не сдержался, встрял.

Не буду возражать и обижаться если модераторы удалят мои сегодняшние посты.

Единственное, что показало обсуждение катастрофы, это достаточно низкий уровень форума. Как моральный, так и в уровне знаний и способности их трезво оценивать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15084 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 02:50 ЛАД написав: zРадио написав:

.....

1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?

.... .....1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака?....

На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки. На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки.



Может быть и так - у Данилова, судя по интервью, есть очевидные проблемы с ясным изложением своих мыслей. Может не смог донести даже до ОП?



ЛАД написав: Можно и по миллиону, но что это изменит?

Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.

Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.

Насчёт 200 тыс. Libo прав - "это типа экстренная помощь на похороны". Можно и по миллиону, но что это изменит?Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек.Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро.Насчёт 200 тыс.прав - "это типа экстренная помощь на похороны".



200 тыс на все хлопоты, связанные с похоронами, а также визит на место трагедии нескольких человек - это уже впритык. А деньги могли бы помочь родственникам временно сменить обстановку, чтобы ее разрядить. Не хочу спекулировать дальше - это невысокоморально, но больше в случае с деньгами - это точно лучше, чем меньше. Плюс выплата по случаю смерти - это некая, пусть и невольная, но ассоциация стоимости (ценности) жизни для выплачивающей стороны... Может быть и так - у Данилова, судя по интервью, есть очевидные проблемы с ясным изложением своих мыслей. Может не смог донести даже до ОП?200 тыс на все хлопоты, связанные с похоронами, а также визит на место трагедии нескольких человек - это уже впритык. А деньги могли бы помочь родственникам временно сменить обстановку, чтобы ее разрядить. Не хочу спекулировать дальше - это невысокоморально, но больше в случае с деньгами - это точно лучше, чем меньше. Плюс выплата по случаю смерти - это некая, пусть и невольная, но ассоциация стоимости (ценности) жизни для выплачивающей стороны... zРадио

Повідомлень: 4675 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 03:09 Касаемо "ракет российского(или советского производства)" -информация о наличии ракет в Иране, есть в открытом доступе!

Там есть интересные уточнения, касаемо "модернизированной Иранцами "электроники"", позволившей "успешно вести и поражать нужные цели".

Чья это электроника и как она работает?



То, что сбивать гражданский Боинг, с иранцами на борту, было не выгодно Ирану, думаю никто не будет спорить. Это и возможное противостояние внутри страны, это и реакция мировой общественности...



Включаем мозг.

Наносить ответный удар по Ирану, Трамп не был готов, потому, что это однозначно развязало бы вооруженный конфликт между США и Ираном, втянуло бы США в долгоиграющую войну. С таким "прицепом" - Трамп пролетел бы на выборах.



Нужно было "Как то успокоить Иран"!

Сделать Виноватым!

P.S. Обычно, так поступают жены, провинившиеся! "Я тебе изменила потому, что ты был ко мне не внимателен!" И вроде бы... ты уже сам "её подложил под соседа"!



Поэтому, ставлю 25% на то, что Иранские вояки - лузеры и не имели связи с аэропортом, не было системы согласования с Командованием по вопросам пуска ракет(а обязаны были бы быть)!

Ставлю 50% на то, что всего за пару лямов зелени, кто-то из иранских военных - произвёл запуск ракеты специально по Боингу(кто-то из недовольных властью или другой веры).

Ставлю 25% на то, что у США есть доступ к системам управления ПРО Ирана, через электронику... Мне знакомый объяснял, я не понимаю полностью, но типа "там сеть общая ПРО, и если есть доступ, то после захвата цели... "кто-то" может санкционировать пуск извне, если хороший хаккер."



В любом случае, все 100 % вины Ирана, т.к. "если даже не вы выстрелили из висевшего на вашей стене ружья, вы несёте за него ответственность и вам разгребать проблемы".



P.S. Лет черз 20-ть, когда везде будут одни "автоматизированные системы" и "роботы", будет очень весело... В авто сбойнёт автопилот и оно поедет давить пешеходов, какой-то хаккер что-то взломает и устроит войну и пр. пр. пр.

Replay

Повідомлень: 1702 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5182518351845185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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