Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:zРадио Уйдете с ветки, некормленные тролли сами рассосутся
Похоже, с ветки всем вменяемым людям надо вообще уйти.
Список притомних людей в студію!!!
Это единственный вопрос, который Вас заинтересовал в моих вчерашних ночных постах? Думаю, на этот вопрос Вы легко можете ответить сами. С моим постом viewtopic.php?p=4838958#p4838958 Вы согласны, вопросов нет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Прошу прощения, не сдержался, встрял. Не буду возражать и обижаться если модераторы удалят мои сегодняшние посты. Единственное, что показало обсуждение катастрофы, это достаточно низкий уровень форума. Как моральный, так и в уровне знаний и способности их трезво оценивать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: ..... 1. Какие аргументы придерживать информацию были у Ермака? ....
На мой взгляд, единственный - отсутствие строгих и однозначных доказательств ракетной атаки.
Может быть и так - у Данилова, судя по интервью, есть очевидные проблемы с ясным изложением своих мыслей. Может не смог донести даже до ОП?
ЛАД написав:Можно и по миллиону, но что это изменит? Сомневаюсь, что родственники захотят посетить место трагедии, но для этого 8000 долл (200 тыс. грн) в общем-то достаточно. Для одного-двоих. Не будут же родственники отправлять делегацию из десятка человек. Иран, скорее всего, после таких заявлений произведёт выплаты достаточно быстро. Насчёт 200 тыс. Libo прав - "это типа экстренная помощь на похороны".
200 тыс на все хлопоты, связанные с похоронами, а также визит на место трагедии нескольких человек - это уже впритык. А деньги могли бы помочь родственникам временно сменить обстановку, чтобы ее разрядить. Не хочу спекулировать дальше - это невысокоморально, но больше в случае с деньгами - это точно лучше, чем меньше. Плюс выплата по случаю смерти - это некая, пусть и невольная, но ассоциация стоимости (ценности) жизни для выплачивающей стороны...
Касаемо "ракет российского(или советского производства)" -информация о наличии ракет в Иране, есть в открытом доступе! Там есть интересные уточнения, касаемо "модернизированной Иранцами "электроники"", позволившей "успешно вести и поражать нужные цели". Чья это электроника и как она работает?
То, что сбивать гражданский Боинг, с иранцами на борту, было не выгодно Ирану, думаю никто не будет спорить. Это и возможное противостояние внутри страны, это и реакция мировой общественности...
Включаем мозг. Наносить ответный удар по Ирану, Трамп не был готов, потому, что это однозначно развязало бы вооруженный конфликт между США и Ираном, втянуло бы США в долгоиграющую войну. С таким "прицепом" - Трамп пролетел бы на выборах.
Нужно было "Как то успокоить Иран"! Сделать Виноватым! P.S. Обычно, так поступают жены, провинившиеся! "Я тебе изменила потому, что ты был ко мне не внимателен!" И вроде бы... ты уже сам "её подложил под соседа"!
Поэтому, ставлю 25% на то, что Иранские вояки - лузеры и не имели связи с аэропортом, не было системы согласования с Командованием по вопросам пуска ракет(а обязаны были бы быть)! Ставлю 50% на то, что всего за пару лямов зелени, кто-то из иранских военных - произвёл запуск ракеты специально по Боингу(кто-то из недовольных властью или другой веры). Ставлю 25% на то, что у США есть доступ к системам управления ПРО Ирана, через электронику... Мне знакомый объяснял, я не понимаю полностью, но типа "там сеть общая ПРО, и если есть доступ, то после захвата цели... "кто-то" может санкционировать пуск извне, если хороший хаккер."
В любом случае, все 100 % вины Ирана, т.к. "если даже не вы выстрелили из висевшего на вашей стене ружья, вы несёте за него ответственность и вам разгребать проблемы".
P.S. Лет черз 20-ть, когда везде будут одни "автоматизированные системы" и "роботы", будет очень весело... В авто сбойнёт автопилот и оно поедет давить пешеходов, какой-то хаккер что-то взломает и устроит войну и пр. пр. пр.
Faceless написав:...... Не хочу конечно лепить теории заговоров, но смотря на картинку в целом я могу сделать только один вывод - ситуация успешно разрулена (вне зависимости от того, умеренно был сбит самолет или нет, это уже не важно), а так успешно сами по себе ситуации не разруливаются, имхо тут был проработанный сценарий, и версия о том, что сам Иран (не факт что именно официальное правительство) с США сыграл эффектный спектакль и нивелировали опасные последствия, мне кажется близкой к истине.
Это Вы всё о сбитом самолёте? Так можно бы написать о ракетном обстреле, согласен. Сбитый самолёт сильно отличается.
Кстати, аргументация форумных "аналитиков" говорит только о том, что никто из них не только не работал за экраном локатора, но даже не видел его. Ну и с ПВО ничего общего не имели. На сегодня остался вопрос с ответчиком самолёта. Это действительно вопрос.
2. Также Трамп потребовал заплатить за американские базы, которые размещены на территории страны, иначе он никуда не уйдет, потому что военные базы стоили много денег, а теперь все это предстоит бросить.
3. Кроме того, Трамп считает, что у США есть право уничтожать культурные объекты, если Иран нанесет удар по США. ИГИЛ тоже читает, что уничтожение культурных ценностей на войне это действенное оружие.
4. Госдеп заявил, что "народ Ирака на самом деле не хочет, чтобы американцы уходили". Чего хочет народ Ирака по привычке хотят определить из Вашингтона, но времена уже изменились. Голосование в парламенте Ирака Помпео назвал "временной победой Ирана".
5. Тем не менее, после всех угроз, Трамп заявил, что ввод войск на Ближний Восток был худшим решением в американской истории.
В целом, прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог. Разумеется, санкции против Ирака еще сильнее качнут эту страну в направлении Тегерана, ослабив и без того хилые проамериканские силы. Политика Ирака станет с одной стороны еще более проиранской, с другой стороны - еще более националистической.
6. "Друг Реджеп" (Эрдоган), который уже направил регулярные турецкие войска на очередную войну в Ливию, заявил, что у Ирана есть права на ответный удар по США. Отличный союзник по НАТО, всегда подставит плечо. Или ятаган провернет.
7. "Катаиб Хезбалла" закрывает официальные офисы в Ираке и переходит на военное положение, фактически готовясь к партизанской войне на территории Ирака.
8. Делегация Саудовской Аравии вылетела в США, где от имени монархий Персидского залива просит США не допустить войны. Саудиты более прочих опасаются последствий, так как Иран очевидно способен нанести огромный ущерб саудовской экономике, которая и без этого в не лучшем состоянии.
9. На границах США ужесточился досмотр иранских граждан, некоторые были вынуждены ожидать разрешения на въезд в США по 10-12 часов.
10. Премьер-министр Ирака Махди в понедельник проведет официальную встречу с послом США в Ираке, где передаст официальное заявление о том, что американским войскам необходимо в установленные сроки покинуть Ирак.
Ну и картинка - перекрыть этот небольшой пролив в 30+ км и в мире начнётся такой мегашухер с ростом цен на нефть, что тем у кого нет энергии - мало не покажется. А это вся Европа и Азия.
В этой много ходовочке не учтены: 1. Венесуэла - под контролем РФ. 2. Сирия - под контролем РФ. 3. Ливия - раздувается огонь РФ 4. Нигерия - "активизировались пираты" -? 5. Грузия - трафик из Азербайджана под контролем РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Ой+ написав:Іран визнав вину, іранські студенти проводять акції протесту в тоталітарній країні. А що на Росії після всіх збиттів? Третій боїнг з усіма пасажирами збитий російськими ракетами.
Вы бы писали точнее - "ракетами российского производства". Украина, кстати, поставляет много оружия на экспорт. Вы, надеюсь, не будете в случае чего писать, например, об украинских танках в Индии, Таиланде или ещё где?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав: Почему в лотерею? Сериал доходчиво объяснил, каким должен быть президент. Бигусы-шарии-дубинские доходчиво объяснили, почему барыги-мародеры должны быть устранены. Вполне осознанный выбор.
Так барыги-мародеры и должны быть устранены. Лотерея заключалась в том, что на роль устранителя разве что от отчаяния и разочарования можно было согласиться-выбрать актера-юмориста. Только от разочарования и отчаяния. А это очень и очень далеко от осознанного выбора.
Выбирали не юмориста типа Верки Сердючки, а актера, вполне серьезно сыгравшего роль президента, расстрелявшего ВР. Какой уж тут юмор.
А о том, что выбор был осознанный, говорит провал ЮВТ - традиционной защитницы "отчаявшихся" и на тот момент давно уже оппозиционерки к владе.
Конечно, бешеный пиар плюсов, молодой и где-то даже симпатяга Но в тезис "отчаяния" это вообще не вписывается.
Так вписывается!
Я имел в виду: От отчаяния и разочарования в тимошенках, порошенках, бойках и т.д.
И реально многие из голосовавших точно не смотрели сериал. Этого достаточно, чтобы не преувеличивать его роль. Не было бы ЗЕ, то скорее всего на его месте оказался Вакарчук. Без сериала.