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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5183518451855186 Додано: Нед 12 січ, 2020 10:32 Libo написав: Yuri_61 написав: Что я давно заметил, так это как много украингцев работают за рубежом на другие государства: это ЧП и катастрофы подтверждабт: среди ззачваченых пиратами моряков всегда есть 3 - 4 украинца, среди экипажа сбитого самолёта или вертолёта гдет=- то в Африке, всегда есть украинцы. Что я давно заметил, так это как много украингцев работают за рубежом на другие государства: это ЧП и катастрофы подтверждабт: среди ззачваченых пиратами моряков всегда есть 3 - 4 украинца, среди экипажа сбитого самолёта или вертолёта гдет=- то в Африке, всегда есть украинцы.



Мы везде. Опутали весь мир. Он от нас еще будет трепетать. Скоро. Кстати, мы уже хорошо окучили легендарный город Чикаго. Но и в других уголках мира нас тоже хватает, чтоб громко заявить о себе.

Мы везде. Опутали весь мир. Он от нас еще будет трепетать. Скоро. Кстати, мы уже хорошо окучили легендарный город Чикаго. Но и в других уголках мира нас тоже хватает, чтоб громко заявить о себе.

О том и речь!, Враг в это время окончательно уничтожает всё, Экономику, население, территорию, культуру, промышленность,.... - всего, что именовалось "Украина".

Теперь это слово будет представлять "торговую марку". О том и речь!, Враг в это время окончательно уничтожает всё, Экономику, население, территорию, культуру, промышленность,.... - всего, что именовалось "Украина".Теперь это слово будет представлять "торговую марку". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7510 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 11:24 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".

Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно. Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.

Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.

Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.

Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити. Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9584 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 11:30 lapay написав: ЛАД написав: Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".

Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно. Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.

Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.

Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.

Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити. Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.



Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действий Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действий zРадио

Повідомлень: 4676 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 11:33 edvardd написав: ..........

всё работало, даже связь до взрыва была...

.... ..........всё работало, даже связь до взрыва была.......

Что "всё" работало?

У кого с кем была связь? Что "всё" работало?У кого с кем была связь? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15085 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5183518451855186 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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