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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5183518451855186
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 10:32

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:Что я давно заметил, так это как много украингцев работают за рубежом на другие государства: это ЧП и катастрофы подтверждабт: среди ззачваченых пиратами моряков всегда есть 3 - 4 украинца, среди экипажа сбитого самолёта или вертолёта гдет=- то в Африке, всегда есть украинцы.


Мы везде. Опутали весь мир. Он от нас еще будет трепетать. Скоро. Кстати, мы уже хорошо окучили легендарный город Чикаго. Но и в других уголках мира нас тоже хватает, чтоб громко заявить о себе.
8) 8) 8)

О том и речь!, Враг в это время окончательно уничтожает всё, Экономику, население, территорию, культуру, промышленность,.... - всего, что именовалось "Украина".
Теперь это слово будет представлять "торговую марку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:24

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.

Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.
Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.
Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:30

  lapay написав:
  ЛАД написав:Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.

Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.
Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.
Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.


Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действий :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 11:33

  edvardd написав:..........
всё работало, даже связь до взрыва была...
....

Что "всё" работало?
У кого с кем была связь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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