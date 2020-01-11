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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 січ, 2020 10:32
О том и речь!, Враг в это время окончательно уничтожает всё, Экономику, население, территорию, культуру, промышленность,.... - всего, что именовалось "Украина".
Теперь это слово будет представлять "торговую марку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 12 січ, 2020 11:24
ЛАД написав:
Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.
Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.
Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Нед 12 січ, 2020 11:30
lapay написав: ЛАД написав:
Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе".
Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою.
Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів.
Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действий
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Додано: Нед 12 січ, 2020 11:33
edvardd написав:
..........
всё работало, даже связь до взрыва была...
....
Что "всё" работало?
У кого с кем была связь?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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