Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:Что я давно заметил, так это как много украингцев работают за рубежом на другие государства: это ЧП и катастрофы подтверждабт: среди ззачваченых пиратами моряков всегда есть 3 - 4 украинца, среди экипажа сбитого самолёта или вертолёта гдет=- то в Африке, всегда есть украинцы.
Мы везде. Опутали весь мир. Он от нас еще будет трепетать. Скоро. Кстати, мы уже хорошо окучили легендарный город Чикаго. Но и в других уголках мира нас тоже хватает, чтоб громко заявить о себе.
О том и речь!, Враг в это время окончательно уничтожает всё, Экономику, население, территорию, культуру, промышленность,.... - всего, что именовалось "Украина". Теперь это слово будет представлять "торговую марку".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе". Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою. Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів. Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе". Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою. Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів. Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действий
zРадио написав:Так ты ж 2 недели назад тут сожалел, что журналистов Шария только облили мочой - говорил, что надо было еще обмазать дерьмом. Ничего себе либерал... Вот это, я понимаю, свобода слова... и действи
А шо тебе не влаштовує? Словесний понос Шарікова матеріалізувався реальними відходами життєдіяльності. Пальці і мозок не постраждали - може і далі засирати інформпростір. Із того, що я не дивлюсь висери Шарікова, не витікає, що їх треба заблокувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Вина РФ не отвергает вероятность того, что "військові моряки в Азовське море були послані спеціально, щоб вони потрапили в полон" (не утверждаю, что это так и было). Это утверждение бездоказательно на сегодня, но, возможно, не "брехливе". Зачем Вы так упорно защищаете Геращенко непонятно.
Я демократію захищаю. Щоб можна було, як в США, прилюдно спалити прапор, чи зробити надувного голого Трампа, з маленькою піпіпкою. Щоб люди вільно виходили на протест, щоб звіробої могли посилати президента, а бузини могли намалювати поросяче рило, яке хаває пачку доларів. Нехай в нас і перекошена демократія, бо війна, але вона є, і нема чого її, навіть з найкращих зелених мотивів, намагатися задавити.
Если завтра вас какой-нибудь зверобой обложит матом и начнёт на всю улицу кричать, что ваша дочь проститутка, ваши действия: а) скажете: "Ну что ж, у нас демократия"; б) дадите по морде; в) обратитесь в полицию. Ваш ответ? (Пример оскорбления условный, можно придумать ситуацию похуже).
Демократия - свобода оскорблять? Интересный подход.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 січ, 2020 11:50, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Президент РФ Владимир Путин 11 января провел в Кремле переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых стороны "подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса". Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать те договоренности по политическому урегулированию, продлению закона об особом статусе Донбасса", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что "продление закона - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено в минских соглашениях".
"Необходимо предусмотреть особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях", - заключил Путин.
Со своей стороны Меркель назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "нормандского формата". "Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии.
Она отметила: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Ставлю 25% на то, что у США есть доступ к системам управления ПРО Ирана, через электронику...
Цікаво Питання на засипку В кого є більше шансів достукатись зовні ? У виробника чи міфічних американців? Якщо виробник росія- то скільки процентів даєте на те що це вони достукались до ракетних комплексів збивших Боїнг в ОРДЛО і до Боїнг в Ірані.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 січ, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Военные США на авиабазе Айн-аль-Асад, которая находится на западе Ирака, заранее знали о том, что Иран готовит по ней авиаудар. Благодаря предупреждению, солдаты успели укрыться в убежищах за 2,5 часа до атаки. Об этом сообщает CNN.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.