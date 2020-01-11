Путин на переговорах с Меркель снова настаивал на "особом статусе" Донбасса в Конституции Украины11.01.2020 21:00.Президент РФ Владимир Путин 11 января провел в Кремле переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых стороны "подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса". Об этом сообщает российский "Интерфакс"."По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать те договоренности по политическому урегулированию, продлению закона об особом статусе Донбасса", - заявил Путин.Он подчеркнул, что "продление закона - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено в минских соглашениях"."Необходимо предусмотреть особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в Минских соглашениях", - заключил Путин.Со своей стороны Меркель назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "нормандского формата". "Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии.Она отметила: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".