Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
– То есть "Тор", если он находится в активном положении, постоянно сканирует всё небо в радиусе 20 километров и отображает все возможные цели
Теоретически, было время на принятие решения и не "пару секунд" а больше
украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.
в это время "в списках" не значилось гражданских судов.
При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой" Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".
Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:
В 2000-х годах Ираном было закуплено в России 29 ЗРК малой дальности «Тор-М1»
Скорость самолёта - была набольшая, РЛС дальнего обнаружения - имеются, в 10-секунд на "принятие решения" -не верится.
ПВО, после угроз Трампа нанести ответный удар, были в "полной боевой готовности", система "свой-чужой" не отработала, связи с Командованием...либо не было, либо "её перехватили", вылет Боинга происходил с опозданием на час и пр.
Тегеран приложил огромные усилия по восстановлению боеспособности своей системы ПВО. Так, например, в короткие сроки был освоен капитальный ремонт и модернизация всех элементов ЗРК «Хок», а также целого ряда обзорных РЛС американского производства.
50% на то, что могли "дать денег" оператору ТОР-а, чтобы он сбил гражданский лайнер, т.к. у ТОР-а есть и система сопровождения цели и отличить гражданский самолёт от крылатой ракеты, вполне таки можно! 25% процентов на то, что "сонные иранцы" пуляли по Боингу не сильно задумываясь, что оно там летит и куда, не было экстренной связи с командованием. 25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..
Если что, в автоматическом режиме работают ТОР-М2, которых у Ирана нет и быть не может(новые разработки).
В любом случае, властям Ирана, сбивать пассажирский самолёт - не было смысла. Так что, это либо "диверсия"(изнутри или внешняя), либо "раздолбайство". На последнее, увы, 25% вероятности, т.к. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть.
Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Без помпы, шума и пыли государство закрыло для себя и всех нас вопрос с национализацией Укртелекома. Точнее говоря, “слило”.
Как сообщила 13 декабря Лига, двумя дня ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление Ощадбанка и оставил без рассмотрения иск к Укртелекому в деле о взыскании 1,1 млрд грн. Как сообщила пресс-служба Ощадбанка, стороны заключили мировое соглашение и “по взаимному согласию урегулировали обязательства Укртелекома перед Ощадбанком”. Аллилуйя, братие.
Напомню, что ввиду неспособности Укртелекома обслуживать кредиты, взятые под залог его акций в государственных Ощад- и Укрэксимбанке, у кредиторов возникло законное право оставить эти акции у себя. Поскольку акционерами государственных банков является государство и, в его лице, все мы, украинский, не побоюсь этого слова, народ, по сути речь о национализации, обращении в собственность государства. Причём — внимание! — без каких либо компенсаций ибо какие могут быть компенсации несостоятельному должнику?
Последний раз я обращался к этому сюжету в середине лета. Тогда в нём случился очередной извив: “23 июля 2019 года Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 года и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО “ЭСУ” — мажоритарный акционер Укртелекома), заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом.
Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку”, — говорится в сообщении Ощадбанка.
Попросту говоря, государственный Ощадбанк, а в его лице и рідна держава и, страшно (смешно, странно, неожиданно — по вкусу) сказать, весь український нарід получили право обратить в свою собственность оный Укртелеком. Не просить о рассмотрении этого вопроса, а вот прямо взять и обратить. В порядке исполнительного производства”.
Тогда же я посоветовал не торопиться с выводами и дождаться перехода компании в новые руки, а то, знаете ли, всякое бывает. Несмотря на то, что в начале августа госисполнители открыли исполнительное производство и вроде как приготовились взимать с ЕСУ 810 млн грн за долги перед Укрэксимбанком, а 19 августа в Ощадбанке сообщили, что исполнительная служба арестовала у ЕСУ за долги почти 93% акций Укртелекома, радоваться было рановато.
Ринат Леонидович в который раз проявил спортивный характер и волю к победе, где надо нажал, где уместно — попустил, может и подмазал, кто знает, в результате вырвал победу в казалось бы безнадёжной ситуации.
Ещё раз повторю для тех, кто не понял с первого раз: есть всего два способа национализировать Укртелеком.
Один из них основан на идее оспорить выполнение собственником инвестиционных обязательств, заключённых на этапе приватизации. Этот способ можно охарактеризовать как длинный, ненадёжный, кривой и, что очень важно, затратный. Мало того, что доказать невыполнение обязательств сложно и, вполне вероятно, невозможно ввиду ряда обстоятельств, которые многажды обсуждались. Самое главное — в этом случае придётся возвращать полученные бюджетом за компанию деньги.
Второй способ является быстрым, простым, надёжным и не предполагает каких-либо выплат в пользу нынешних собственников. Для этого достаточно обратить в пользу государственных банков акции компании, под которые ими были выданы просроченные впоследствие кредиты. Предельно просто, быстро и надёжно.
И вот этот простой и надёжный способ стал теперь невозможен.
В конце ноября моё внимание привлекла массированная пропагандистская кампания, участие в которой приняли такие разные и неожиданные персонажи, как “экономист Алексей Кущ”, “директор Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко”, “глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук” и “адвокат, партнер юридической фирмы Trusted Advisors Артем Подольский”. Даже небезизвестный Александр Охрименко, почему-то легендированный как рядовой “экономический эксперт”, тряхнул бородой как в старые времена. Волнуюсь, кстати, что там случилось в “Украинском аналитическом центре”, неужели раскол и розбрат?
Все эти граждане на разные лады повторяли мантру “о приватизации Укртелекома не может быть и речи”, недолго, около недели, но интенсивно. Очень интересно было наблюдать за публикациями в СМИ, которые выходили волнами: один день Кущ и Кушнирук, потом Фесенко, на следующий — Подольский. Выглядело как щедро профинансированная и срежиссированная кампания.
Могу сказать, кстати, что уже который год лучшим способом выяснить что фурса перед тобой это задать докладчику вопрос о приватизации Укртелекома. Или что-нибудь ещё из той же оперы, про “справедливую компенсацию”, например. Случалось, что самые что ни на есть приличные люди образцово прогрессивных взглядов начинали нести такую дичь, что хоть святых выноси.
Что тут сказать, дорогие френды? Да то же, что и ранее: “Не раз и не два говорил и, боюсь, буду говорить и дальше — отношение к активам Рината Ахметова есть самый надёжный индикатор фактических намерений и, шире, природы тех или иных политических сил”.
При Порошенко у структур Рината Леонидовича одно коммерческое чудо сменялось другим. То получить на шару полмиллиарда гривен “справедливой компенсации” за неиспользуемые частоты, то феноменальное по всем меркам решение судов “если обслуживать кредиты слишком накладно, можно не париться”. При Зеленском в судьбе ахметовских телеком-активов вроде бы начался новый этап, но теперь, похоже, всё вернулось к Изначальному.
Преемственность и предсказуемость — залог инвестиций и европейского напрямку нашого розвития, а то.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На подконтрольной части Донбасса не осталось промышленных предприятий(прихватизировано, вырезано, вывезено усё):
В 2019 году на Донецкой железной дороге выросла погрузка металла [12:30 12 января 2020 года ] http://ukrrudprom.com/news/V_2019_godu_ ... etall.html В 2019 году региональный филиал “Донецкая железная дорога” (ДЖД) снизил показатель погрузки грузов на 5,5%, до 42,9 млн т. Удельный вес филиала в общем объеме грузов “Укрзалізниці” снизился с 16,97% в 2018 году до 16,4% в прошедшем. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.
Традиционно основным видом груза ДЖД является каменный уголь. В течение 2019 года его погружено 15,6 млн т (-8,9% к 2018 году), или в среднем за сутки 42,8 тыс. т (626,7 вагона). По другим видам грузов в основном также наблюдался спад погрузки: черные металлы — 7,35 млн т (+1,2%), флюсы — 3,5 млн т (-3%), кокс — 3,2 млн т (-16,2%), соль — 2 млн т (-4,6%) и др.
Основные показатели работы ДЖД в 2019 году:
грузооборот за год — 16 660,15 млн т/км; среднесуточная погрузка — 117,5 тыс. т; средний вес грузового поезда брутто — 3254 т; средняя техническая скорость — 40,6 км/ч; средний пробег локомотива — 408 км в сутки. Напомним, что в конце октября 2019 года УЗ модернизировала участок Волноваха — Камыш-Заря (Донецкая обл.) и открыла движение поездов на новом двухпутном перегоне Зачатьевская-Разъезд — Хлебодаровка, где построено 15,5 км пути. Пропускная способность участка Волноваха — Камыш-Заря увеличится с 20 пар поездов в сутки, как было до модернизации в 2016 году, до 49 пар поездов.
Всего в течение 2019 года ДЖД разными видами ремонта оздоровила 151,47 км пути, в том числе проведена реконструкция 15,5 км, капитальный ремонт проведен на 3,74 км, средний — на 132,23 км.
На очереди "прихватизация" железной дороги...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ...
А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.
Почему я эти годы пока не трогаю - бюджет 2019-го принимала и до середины года исполняла прошлая команда. Через год, когда будет бюджет 2021-го, можно будет судить в динамике по приоритетам новой команды власти (2021 / 2020)
Replay написав:25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..
Говорила - балакала,сіла - заплакала 1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення 2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла 3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет
Труси-хрестик?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69