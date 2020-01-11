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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5185518651875188> Додано: Нед 12 січ, 2020 12:06 Re: Політичні дискусії По компенсациям погибшим пишут, что Украина затребовала у Ирана по 1 миллиону долларов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5827 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:08 freeze написав: По компенсациям погибшим пишут, что Украина затребовала у Ирана по 1 миллиону долларов. По компенсациям погибшим пишут, что Украина затребовала у Ирана по 1 миллиону долларов.



Хорошо бы столько заплатили.

А за самолет, известно? Он лизинговый? Хорошо бы столько заплатили.А за самолет, известно? Он лизинговый? zРадио

Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:37 zРадио написав: freeze написав: По компенсациям погибшим пишут, что Украина затребовала у Ирана по 1 миллиону долларов. По компенсациям погибшим пишут, что Украина затребовала у Ирана по 1 миллиону долларов.



Хорошо бы столько заплатили.

А за самолет, известно? Он лизинговый? Хорошо бы столько заплатили.А за самолет, известно? Он лизинговый?



Самолёт лизинговый. Но вроде писали, что лизинговая контора через цепочку принадлежит тоже Бене. Но сам не проверял, за что купил, за то продаю ))) Самолёт лизинговый. Но вроде писали, что лизинговая контора через цепочку принадлежит тоже Бене. Но сам не проверял, за что купил, за то продаю ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5827 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:40 Re: Політичні дискусії zРадио написав: динамику расходов бюджета динамику расходов бюджета



А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ... А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ... Renee Повідомлень: 52 З нами з: 22.10.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:43 budivelnik У виробника чи міфічних американців?

Якщо виробник росія- то скільки процентів даєте на те що це вони достукались до ракетних комплексів збивших Боїнг в ОРДЛО і до Боїнг в Ірані.

https://www.svoboda.org/a/30370882.html



– То есть "Тор", если он находится в активном положении, постоянно сканирует всё небо в радиусе 20 километров и отображает все возможные цели

Теоретически, было время на принятие решения и не "пару секунд" а больше



украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.

в это время "в списках" не значилось гражданских судов.

При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"

Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".



Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:

В 2000-х годах Ираном было закуплено в России 29 ЗРК малой дальности «Тор-М1»



Скорость самолёта - была набольшая, РЛС дальнего обнаружения - имеются, в 10-секунд на "принятие решения" -не верится.





ПВО, после угроз Трампа нанести ответный удар, были в "полной боевой готовности", система "свой-чужой" не отработала, связи с Командованием...либо не было, либо "её перехватили", вылет Боинга происходил с опозданием на час и пр.



Тегеран приложил огромные усилия по восстановлению боеспособности своей системы ПВО. Так, например, в короткие сроки был освоен капитальный ремонт и модернизация всех элементов ЗРК «Хок», а также целого ряда обзорных РЛС американского производства.







50% на то, что могли "дать денег" оператору ТОР-а, чтобы он сбил гражданский лайнер, т.к. у ТОР-а есть и система сопровождения цели и отличить гражданский самолёт от крылатой ракеты, вполне таки можно!

25% процентов на то, что "сонные иранцы" пуляли по Боингу не сильно задумываясь, что оно там летит и куда, не было экстренной связи с командованием.

25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..



Если что, в автоматическом режиме работают ТОР-М2, которых у Ирана нет и быть не может(новые разработки).



В любом случае, властям Ирана, сбивать пассажирский самолёт - не было смысла.

Так что, это либо "диверсия"(изнутри или внешняя), либо "раздолбайство".

На последнее, увы, 25% вероятности, т.к. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. Теоретически, было время на принятие решения и не "пару секунд" а большев это время "в списках" не значилось гражданских судов.Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:Скорость самолёта - была набольшая, РЛС дальнего обнаружения - имеются, в 10-секунд на "принятие решения" -не верится.ПВО, после угроз Трампа нанести ответный удар, были в "полной боевой готовности", система "свой-чужой" не отработала, связи с Командованием...либо не было, либо "её перехватили", вылет Боинга происходил с опозданием на час и пр.50% на то, что могли "дать денег" оператору ТОР-а, чтобы он сбил гражданский лайнер, т.к. у ТОР-а есть и система сопровождения цели и отличить гражданский самолёт от крылатой ракеты, вполне таки можно!25% процентов на то, что "сонные иранцы" пуляли по Боингу не сильно задумываясь, что оно там летит и куда, не было экстренной связи с командованием.25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..Если что, в автоматическом режиме работают ТОР-М2, которых у Ирана нет и быть не может(новые разработки).В любом случае, властям Ирана, сбивать пассажирский самолёт - не было смысла.Так что, это либо "диверсия"(изнутри или внешняя), либо "раздолбайство".На последнее, увы, 25% вероятности, т.к. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1703 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:50



[12:00 12 января 2020 года ]

http://ukrrudprom.com/news/Rinat_Ahmeto ... tsiyu.html

Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич поделился своими наблюдениями по поводу “Укртелекома”.



Без помпы, шума и пыли государство закрыло для себя и всех нас вопрос с национализацией Укртелекома. Точнее говоря, “слило”.



Как сообщила 13 декабря Лига, двумя дня ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление Ощадбанка и оставил без рассмотрения иск к Укртелекому в деле о взыскании 1,1 млрд грн. Как сообщила пресс-служба Ощадбанка, стороны заключили мировое соглашение и “по взаимному согласию урегулировали обязательства Укртелекома перед Ощадбанком”. Аллилуйя, братие.



Напомню, что ввиду неспособности Укртелекома обслуживать кредиты, взятые под залог его акций в государственных Ощад- и Укрэксимбанке, у кредиторов возникло законное право оставить эти акции у себя. Поскольку акционерами государственных банков является государство и, в его лице, все мы, украинский, не побоюсь этого слова, народ, по сути речь о национализации, обращении в собственность государства. Причём — внимание! — без каких либо компенсаций ибо какие могут быть компенсации несостоятельному должнику?



Последний раз я обращался к этому сюжету в середине лета. Тогда в нём случился очередной извив: “23 июля 2019 года Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.



Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 года и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО “ЭСУ” — мажоритарный акционер Укртелекома), заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом.



Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку”, — говорится в сообщении Ощадбанка.



Попросту говоря, государственный Ощадбанк, а в его лице и рідна держава и, страшно (смешно, странно, неожиданно — по вкусу) сказать, весь український нарід получили право обратить в свою собственность оный Укртелеком. Не просить о рассмотрении этого вопроса, а вот прямо взять и обратить. В порядке исполнительного производства”.



https://khimich.in.ua/622198.html



Тогда же я посоветовал не торопиться с выводами и дождаться перехода компании в новые руки, а то, знаете ли, всякое бывает. Несмотря на то, что в начале августа госисполнители открыли исполнительное производство и вроде как приготовились взимать с ЕСУ 810 млн грн за долги перед Укрэксимбанком, а 19 августа в Ощадбанке сообщили, что исполнительная служба арестовала у ЕСУ за долги почти 93% акций Укртелекома, радоваться было рановато.



https://biz.liga.net/ …/bolee-90-aktsiy-ukrtelekoma-arestova…



https://finance.liga.net/ …/gosispolniteli-nachali-vzimat-s-…



Ринат Леонидович в который раз проявил спортивный характер и волю к победе, где надо нажал, где уместно — попустил, может и подмазал, кто знает, в результате вырвал победу в казалось бы безнадёжной ситуации.



Ещё раз повторю для тех, кто не понял с первого раз: есть всего два способа национализировать Укртелеком.



Один из них основан на идее оспорить выполнение собственником инвестиционных обязательств, заключённых на этапе приватизации. Этот способ можно охарактеризовать как длинный, ненадёжный, кривой и, что очень важно, затратный. Мало того, что доказать невыполнение обязательств сложно и, вполне вероятно, невозможно ввиду ряда обстоятельств, которые многажды обсуждались. Самое главное — в этом случае придётся возвращать полученные бюджетом за компанию деньги.



Второй способ является быстрым, простым, надёжным и не предполагает каких-либо выплат в пользу нынешних собственников. Для этого достаточно обратить в пользу государственных банков акции компании, под которые ими были выданы просроченные впоследствие кредиты. Предельно просто, быстро и надёжно.



И вот этот простой и надёжный способ стал теперь невозможен.



В конце ноября моё внимание привлекла массированная пропагандистская кампания, участие в которой приняли такие разные и неожиданные персонажи, как “экономист Алексей Кущ”, “директор Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко”, “глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук” и “адвокат, партнер юридической фирмы Trusted Advisors Артем Подольский”. Даже небезизвестный Александр Охрименко, почему-то легендированный как рядовой “экономический эксперт”, тряхнул бородой как в старые времена. Волнуюсь, кстати, что там случилось в “Украинском аналитическом центре”, неужели раскол и розбрат?



Все эти граждане на разные лады повторяли мантру “о приватизации Укртелекома не может быть и речи”, недолго, около недели, но интенсивно. Очень интересно было наблюдать за публикациями в СМИ, которые выходили волнами: один день Кущ и Кушнирук, потом Фесенко, на следующий — Подольский. Выглядело как щедро профинансированная и срежиссированная кампания.



Могу сказать, кстати, что уже который год лучшим способом выяснить что фурса перед тобой это задать докладчику вопрос о приватизации Укртелекома. Или что-нибудь ещё из той же оперы, про “справедливую компенсацию”, например. Случалось, что самые что ни на есть приличные люди образцово прогрессивных взглядов начинали нести такую дичь, что хоть святых выноси.



Что тут сказать, дорогие френды? Да то же, что и ранее:

“Не раз и не два говорил и, боюсь, буду говорить и дальше — отношение к активам Рината Ахметова есть самый надёжный индикатор фактических намерений и, шире, природы тех или иных политических сил”.



При Порошенко у структур Рината Леонидовича одно коммерческое чудо сменялось другим. То получить на шару полмиллиарда гривен “справедливой компенсации” за неиспользуемые частоты, то феноменальное по всем меркам решение судов “если обслуживать кредиты слишком накладно, можно не париться”. При Зеленском в судьбе ахметовских телеком-активов вроде бы начался новый этап, но теперь, похоже, всё вернулось к Изначальному.



Преемственность и предсказуемость — залог инвестиций и европейского напрямку нашого розвития, а то. Владимира Зеленского “слить” национализацию “Укртелекома”[12:00 12 января 2020 года ]Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич поделился своими наблюдениями по поводу “Укртелекома”.Без помпы, шума и пыли государство закрыло для себя и всех нас вопрос с национализацией Укртелекома. Точнее говоря, “слило”.Как сообщила 13 декабря Лига, двумя дня ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявление Ощадбанка и оставил без рассмотрения иск к Укртелекому в деле о взыскании 1,1 млрд грн. Как сообщила пресс-служба Ощадбанка, стороны заключили мировое соглашение и “по взаимному согласию урегулировали обязательства Укртелекома перед Ощадбанком”. Аллилуйя, братие.Напомню, что ввиду неспособности Укртелекома обслуживать кредиты, взятые под залог его акций в государственных Ощад- и Укрэксимбанке, у кредиторов возникло законное право оставить эти акции у себя. Поскольку акционерами государственных банков является государство и, в его лице, все мы, украинский, не побоюсь этого слова, народ, по сути речь о национализации, обращении в собственность государства. Причём — внимание! — без каких либо компенсаций ибо какие могут быть компенсации несостоятельному должнику?Последний раз я обращался к этому сюжету в середине лета. Тогда в нём случился очередной извив: “23 июля 2019 года Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27.09.2018 года и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18.02.2019 года и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО “ЭСУ” — мажоритарный акционер Укртелекома), заключенного между Ощадбанком и Укртелекомом.Верховный Суд принял новое решение, которым полностью отказал Укртелекому в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку”, — говорится в сообщении Ощадбанка.Попросту говоря, государственный Ощадбанк, а в его лице и рідна держава и, страшно (смешно, странно, неожиданно — по вкусу) сказать, весь український нарід получили право обратить в свою собственность оный Укртелеком. Не просить о рассмотрении этого вопроса, а вот прямо взять и обратить. В порядке исполнительного производства”.Тогда же я посоветовал не торопиться с выводами и дождаться перехода компании в новые руки, а то, знаете ли, всякое бывает. Несмотря на то, что в начале августа госисполнители открыли исполнительное производство и вроде как приготовились взимать с ЕСУ 810 млн грн за долги перед Укрэксимбанком, а 19 августа в Ощадбанке сообщили, что исполнительная служба арестовала у ЕСУ за долги почти 93% акций Укртелекома, радоваться было рановато.…/bolee-90-aktsiy-ukrtelekoma-arestova……/gosispolniteli-nachali-vzimat-s-…Ринат Леонидович в который раз проявил спортивный характер и волю к победе, где надо нажал, где уместно — попустил, может и подмазал, кто знает, в результате вырвал победу в казалось бы безнадёжной ситуации.Ещё раз повторю для тех, кто не понял с первого раз: есть всего два способа национализировать Укртелеком.Один из них основан на идее оспорить выполнение собственником инвестиционных обязательств, заключённых на этапе приватизации. Этот способ можно охарактеризовать как длинный, ненадёжный, кривой и, что очень важно, затратный. Мало того, что доказать невыполнение обязательств сложно и, вполне вероятно, невозможно ввиду ряда обстоятельств, которые многажды обсуждались. Самое главное — в этом случае придётся возвращать полученные бюджетом за компанию деньги.Второй способ является быстрым, простым, надёжным и не предполагает каких-либо выплат в пользу нынешних собственников. Для этого достаточно обратить в пользу государственных банков акции компании, под которые ими были выданы просроченные впоследствие кредиты. Предельно просто, быстро и надёжно.И вот этот простой и надёжный способ стал теперь невозможен.В конце ноября моё внимание привлекла массированная пропагандистская кампания, участие в которой приняли такие разные и неожиданные персонажи, как “экономист Алексей Кущ”, “директор Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко”, “глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук” и “адвокат, партнер юридической фирмы Trusted Advisors Артем Подольский”. Даже небезизвестный Александр Охрименко, почему-то легендированный как рядовой “экономический эксперт”, тряхнул бородой как в старые времена. Волнуюсь, кстати, что там случилось в “Украинском аналитическом центре”, неужели раскол и розбрат?Все эти граждане на разные лады повторяли мантру “о приватизации Укртелекома не может быть и речи”, недолго, около недели, но интенсивно. Очень интересно было наблюдать за публикациями в СМИ, которые выходили волнами: один день Кущ и Кушнирук, потом Фесенко, на следующий — Подольский. Выглядело как щедро профинансированная и срежиссированная кампания.Могу сказать, кстати, что уже который год лучшим способом выяснить что фурса перед тобой это задать докладчику вопрос о приватизации Укртелекома. Или что-нибудь ещё из той же оперы, про “справедливую компенсацию”, например. Случалось, что самые что ни на есть приличные люди образцово прогрессивных взглядов начинали нести такую дичь, что хоть святых выноси.Что тут сказать, дорогие френды? Да то же, что и ранее:“Не раз и не два говорил и, боюсь, буду говорить и дальше — отношение к активам Рината Ахметова есть самый надёжный индикатор фактических намерений и, шире, природы тех или иных политических сил”.При Порошенко у структур Рината Леонидовича одно коммерческое чудо сменялось другим. То получить на шару полмиллиарда гривен “справедливой компенсации” за неиспользуемые частоты, то феноменальное по всем меркам решение судов “если обслуживать кредиты слишком накладно, можно не париться”. При Зеленском в судьбе ахметовских телеком-активов вроде бы начался новый этап, но теперь, похоже, всё вернулось к Изначальному.Преемственность и предсказуемость — залог инвестиций и европейского напрямку нашого розвития, а то. "Молодая команда" сдаёт все позиции, что могли формировать ...: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7513 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:53 Re: Політичні дискусії



[12:30 12 января 2020 года ]

http://ukrrudprom.com/news/V_2019_godu_ ... etall.html

В 2019 году региональный филиал “Донецкая железная дорога” (ДЖД) снизил показатель погрузки грузов на 5,5%, до 42,9 млн т. Удельный вес филиала в общем объеме грузов “Укрзалізниці” снизился с 16,97% в 2018 году до 16,4% в прошедшем. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.



Традиционно основным видом груза ДЖД является каменный уголь. В течение 2019 года его погружено 15,6 млн т (-8,9% к 2018 году), или в среднем за сутки 42,8 тыс. т (626,7 вагона). По другим видам грузов в основном также наблюдался спад погрузки: черные металлы — 7,35 млн т (+1,2%), флюсы — 3,5 млн т (-3%), кокс — 3,2 млн т (-16,2%), соль — 2 млн т (-4,6%) и др.



Основные показатели работы ДЖД в 2019 году:



грузооборот за год — 16 660,15 млн т/км;

среднесуточная погрузка — 117,5 тыс. т;

средний вес грузового поезда брутто — 3254 т;

средняя техническая скорость — 40,6 км/ч;

средний пробег локомотива — 408 км в сутки.

Напомним, что в конце октября 2019 года УЗ модернизировала участок Волноваха — Камыш-Заря (Донецкая обл.) и открыла движение поездов на новом двухпутном перегоне Зачатьевская-Разъезд — Хлебодаровка, где построено 15,5 км пути. Пропускная способность участка Волноваха — Камыш-Заря увеличится с 20 пар поездов в сутки, как было до модернизации в 2016 году, до 49 пар поездов.



Всего в течение 2019 года ДЖД разными видами ремонта оздоровила 151,47 км пути, в том числе проведена реконструкция 15,5 км, капитальный ремонт проведен на 3,74 км, средний — на 132,23 км. В 2019 году на Донецкой железной дороге выросла погрузка металла[12:30 12 января 2020 года ]В 2019 году региональный филиал “Донецкая железная дорога” (ДЖД) снизил показатель погрузки грузов на 5,5%, до 42,9 млн т. Удельный вес филиала в общем объеме грузов “Укрзалізниці” снизился с 16,97% в 2018 году до 16,4% в прошедшем. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзалізниці”.Традиционно основным видом груза ДЖД является каменный уголь. В течение 2019 года его погружено 15,6 млн т (-8,9% к 2018 году), или в среднем за сутки 42,8 тыс. т (626,7 вагона). По другим видам грузов в основном также наблюдался спад погрузки: черные металлы — 7,35 млн т (+1,2%), флюсы — 3,5 млн т (-3%), кокс — 3,2 млн т (-16,2%), соль — 2 млн т (-4,6%) и др.Основные показатели работы ДЖД в 2019 году:грузооборот за год — 16 660,15 млн т/км;среднесуточная погрузка — 117,5 тыс. т;средний вес грузового поезда брутто — 3254 т;средняя техническая скорость — 40,6 км/ч;средний пробег локомотива — 408 км в сутки.Напомним, что в конце октября 2019 года УЗ модернизировала участок Волноваха — Камыш-Заря (Донецкая обл.) и открыла движение поездов на новом двухпутном перегоне Зачатьевская-Разъезд — Хлебодаровка, где построено 15,5 км пути. Пропускная способность участка Волноваха — Камыш-Заря увеличится с 20 пар поездов в сутки, как было до модернизации в 2016 году, до 49 пар поездов.Всего в течение 2019 года ДЖД разными видами ремонта оздоровила 151,47 км пути, в том числе проведена реконструкция 15,5 км, капитальный ремонт проведен на 3,74 км, средний — на 132,23 км.

На очереди "прихватизация" железной дороги... На подконтрольной части Донбасса не осталось промышленных предприятий(прихватизировано, вырезано, вывезено усё):На очереди "прихватизация" железной дороги... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7513 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 12:54 Renee написав: zРадио написав: динамику расходов бюджета динамику расходов бюджета



А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ... А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ...



А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.



Почему я эти годы пока не трогаю - бюджет 2019-го принимала и до середины года исполняла прошлая команда. Через год, когда будет бюджет 2021-го, можно будет судить в динамике по приоритетам новой команды власти (2021 / 2020) А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.Почему я эти годы пока не трогаю - бюджет 2019-го принимала и до середины года исполняла прошлая команда. Через год, когда будет бюджет 2021-го, можно будет судить в динамике по приоритетам новой команды власти (2021 / 2020) zРадио

Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:00 Replay написав: с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть.



Обкуренным - можно без кавычек. Пожевать всякую хренотень - это давняя традиция тех мест. Обкуренным - можно без кавычек. Пожевать всякую хренотень - это давняя традиция тех мест. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5827 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:01 Replay написав: 25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель.. 25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель.. Говорила - балакала,сіла - заплакала

1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення

2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла

3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет



Труси-хрестик? Говорила - балакала,сіла - заплакала1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракетТруси-хрестик? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21803 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5185518651875188> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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