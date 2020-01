Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5185518651875188> Додано: Нед 12 січ, 2020 12:40 Re: Політичні дискусії zРадио написав: динамику расходов бюджета динамику расходов бюджета



А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ... А где 2019 и 2020? Интересны расходы силовикам, в частности СБУ, СНБО ... и в сравнении с минздравом ... Renee Повідомлень: 52 З нами з: 22.10.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 0 раз.

Якщо виробник росія- то скільки процентів даєте на те що це вони достукались до ракетних комплексів збивших Боїнг в ОРДЛО і до Боїнг в Ірані.

https://www.svoboda.org/a/30370882.html



– То есть "Тор", если он находится в активном положении, постоянно сканирует всё небо в радиусе 20 километров и отображает все возможные цели

Теоретически, было время на принятие решения и не "пару секунд" а больше



украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.

в это время "в списках" не значилось гражданских судов.

При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"

Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".



Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:

В 2000-х годах Ираном было закуплено в России 29 ЗРК малой дальности «Тор-М1»



Скорость самолёта - была набольшая, РЛС дальнего обнаружения - имеются, в 10-секунд на "принятие решения" -не верится.





ПВО, после угроз Трампа нанести ответный удар, были в "полной боевой готовности", система "свой-чужой" не отработала, связи с Командованием...либо не было, либо "её перехватили", вылет Боинга происходил с опозданием на час и пр.



Тегеран приложил огромные усилия по восстановлению боеспособности своей системы ПВО. Так, например, в короткие сроки был освоен капитальный ремонт и модернизация всех элементов ЗРК «Хок», а также целого ряда обзорных РЛС американского производства.







50% на то, что могли "дать денег" оператору ТОР-а, чтобы он сбил гражданский лайнер, т.к. у ТОР-а есть и система сопровождения цели и отличить гражданский самолёт от крылатой ракеты, вполне таки можно!

25% процентов на то, что "сонные иранцы" пуляли по Боингу не сильно задумываясь, что оно там летит и куда, не было экстренной связи с командованием.

25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..



Если что, в автоматическом режиме работают ТОР-М2, которых у Ирана нет и быть не может(новые разработки).



В любом случае, властям Ирана, сбивать пассажирский самолёт - не было смысла.

Так что, это либо "диверсия"(изнутри или внешняя), либо "раздолбайство".

На последнее, увы, 25% вероятности, т.к. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. Теоретически, было время на принятие решения и не "пару секунд" а большев это время "в списках" не значилось гражданских судов.Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:Скорость самолёта - была набольшая, РЛС дальнего обнаружения - имеются, в 10-секунд на "принятие решения" -не верится.ПВО, после угроз Трампа нанести ответный удар, были в "полной боевой готовности", система "свой-чужой" не отработала, связи с Командованием...либо не было, либо "её перехватили", вылет Боинга происходил с опозданием на час и пр.50% на то, что могли "дать денег" оператору ТОР-а, чтобы он сбил гражданский лайнер, т.к. у ТОР-а есть и система сопровождения цели и отличить гражданский самолёт от крылатой ракеты, вполне таки можно!25% процентов на то, что "сонные иранцы" пуляли по Боингу не сильно задумываясь, что оно там летит и куда, не было экстренной связи с командованием.25% на то, что "кто-то перехватил канал связи" и дал "указание" - сбивать цель..Если что, в автоматическом режиме работают ТОР-М2, которых у Ирана нет и быть не может(новые разработки).В любом случае, властям Ирана, сбивать пассажирский самолёт - не было смысла.Так что, это либо "диверсия"(изнутри или внешняя), либо "раздолбайство".На последнее, увы, 25% вероятности, т.к. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз. Replay Повідомлень: 1703 З нами з: 20.06.08 Подякував: 101 раз. Подякували: 408 раз.

А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.



А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.

Почему я эти годы пока не трогаю - бюджет 2019-го принимала и до середины года исполняла прошлая команда. Через год, когда будет бюджет 2021-го, можно будет судить в динамике по приоритетам новой команды власти (2021 / 2020) А разве 2019-го по ссылке не было? Пойди и посмотри сама. 2020-й еще не разнесли в удобном виде, но тоже, уверен, нагуглить можно.Почему я эти годы пока не трогаю - бюджет 2019-го принимала и до середины года исполняла прошлая команда. Через год, когда будет бюджет 2021-го, можно будет судить в динамике по приоритетам новой команды власти (2021 / 2020) zРадио Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз.

Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:00 Replay написав: с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть. с имеющимися у ТОР-М1 возможностями, выпускать две ракеты(говорят о двух ракетах в сторону самолёта!!!), ну это "обкуренным" надо быть.



Обкуренным - можно без кавычек. Пожевать всякую хренотень - это давняя традиция тех мест. Обкуренным - можно без кавычек. Пожевать всякую хренотень - это давняя традиция тех мест. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5827 раз.

1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення

2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла

3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет



Труси-хрестик? Говорила - балакала,сіла - заплакала1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракетТруси-хрестик? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik Повідомлень: 21805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2223 раз.

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21805 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:03 Kudrjavuy написав: При Порошенко у структур Рината Леонидовича одно коммерческое чудо сменялось другим. То получить на шару полмиллиарда гривен “справедливой компенсации” за неиспользуемые частоты, то феноменальное по всем меркам решение судов “если обслуживать кредиты слишком накладно, можно не париться”. При Зеленском в судьбе ахметовских телеком-активов вроде бы начался новый этап, но теперь, похоже, всё вернулось к Изначальному.



Преемственность и предсказуемость — залог инвестиций и европейского напрямку нашого розвития, а то.



Предсказуемо



Суб 06 лип, 2019 18:40

zРадио написав: BIGor написав: Вижу что Зеленский продвигает людей Ахметова.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/6/7220195/

Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго") Вижу что Зеленский продвигает людей Ахметова.



Зашквар. Но я не ошибся - рыжий и с Зеленский порешает. На что у нас там еще цены не роттердамские из того, что производит Ахметов? Зашквар. Но я не ошибся - рыжий и с Зеленский порешает. На что у нас там еще цены не роттердамские из того, что производит Ахметов? Предсказуемо zРадио Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз.

Повідомлень: 4679 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:51

Система «Тор» предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полуавтоматическом режиме, когда оператор лишь отвечает за пуск . При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

ЗРК «Тор-М2». Главной отличительной особенностью комплекса является возможность вести огонь на ходу без остановок, — защита техники на марше[27]. По сравнению с предыдущими версиями ЗРК у нового комплекса вдвое (до 16 ракет) увеличен боекомплект, а ракеты 9М338 обладают расширенной зоной поражения и повышенной точностью стрельбы

Ещё раз повторю, сказанное Libo, - пуск 2 ракет по цели достаточно стандартная процедура для повышения вероятности уничтожения цели.

Ещё раз повторю, сказанное Libo, - пуск 2 ракет по цели достаточно стандартная процедура для повышения вероятности уничтожения цели.

И ещё - практически любой современный воздушный бой по определению весьма скоротечен. В каком-то сообщении говорилось, что направление полёта совпадало с возможным ожидаемым направлением налётов американской авиации. Предоставляю желающим возможность судить об ответственности оператора и риске пропуска реальной цели. Небольшая цитата из Вики (статья "Тор (зенитный ракетный комплекс)"), чтобы прекратить спекуляции об автоматическом режиме работы:Ещё раз повторю, сказанное, - пуск 2 ракет по цели достаточно стандартная процедура для повышения вероятности уничтожения цели.И ещё - практически любой современный воздушный бой по определению весьма скоротечен. В каком-то сообщении говорилось, что направление полёта совпадало с возможным ожидаемым направлением налётов американской авиации. Предоставляю желающим возможность судить об ответственности оператора и риске пропускацели. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:54 lapay написав: ЛАД написав: б) дадите по морде; б) дадите по морде;

На крайняк, захоплю баночку з мочою. На крайняк, захоплю баночку з мочою.

А как же демократия?

Или обливание мочой входит в это понятие?



P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.



Кстати, Faceless, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.

Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.

Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.

Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.

Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.

Вам не стыдно принимать в этом участие? А как же демократия?Или обливание мочой входит в это понятие?P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.Кстати,, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.Вам не стыдно принимать в этом участие? Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 січ, 2020 14:16, всього редагувалось 2 разів. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15089 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4307 раз. Подякували: 4007 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 13:59 Replay

Интересная версия:



https://censor.net.ua/news/3169433/vse_ ... byt_meroyi

Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Сбитый под Тегераном украинский самолет мог быть мерой устрашения Владимира Зеленского со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Приводим его текст полностью.



"Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:



1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?

- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.

- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.

- договоренности абстрактны и нелепы, простите.



2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?

- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)

https://cutt.ly/OrkcR5r

- Почему не договорились об открытии посольства?



3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?

- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу

https://cutt.ly/Lrkx736



4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?

- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq

- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo



Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 01

Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 02



5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?

- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА

- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)



Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин 03



6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?

https://cutt.ly/Nrkcw68

https://cutt.ly/4rkcrtk



7. Почему был сбит именно украинский самолет?

- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно

- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе

- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)

- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?



В общем, вопросов больше чем ответов.



- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.

- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.

- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.

- Сбитый самолет - мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)



Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.



Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.



У кого какие мысли есть?" 12.01.20 11:03Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - АмелинСбитый под Тегераном украинский самолет мог быть мерой устрашения Владимира Зеленского со стороны России.Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Приводим его текст полностью."Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.- договоренности абстрактны и нелепы, простите.2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)- Почему не договорились об открытии посольства?3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?- Напомню, Ермак находится в прямом

Повідомлень: 7510 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 14:17 Kudrjavuy написав: ............

Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.



У кого какие мысли есть?" ............Это неи не нравится мне все это.У кого какие мысли есть?" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

