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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5185518651875188 Додано: Нед 12 січ, 2020 14:22 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: А как же демократия?

Или обливание мочой входит в это понятие?



P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой А как же демократия?Или обливание мочой входит в это понятие?P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой

Я собі теж уявляю нашу демократію в дії: Приїжджає Зеленський до Звіробій з баночкою просрочених аналізів, і каже: "Я ж не лох какой-то, ты на кого батон крошиш?"

Ну це в ідеалі, а в реалі прибігли сторожові собаки з ДБР, СБУ і "Альфи", і щось шукали, мабуть, другу половинки міни.

Політики не пересічні люди, їм треба бути готовим до образ, з боку цих самих пересічних. Якщо ЗМІ поширює брехню, то можна виграти суд, як Порошенко в ВВС. Отак працює демократія. Я собі теж уявляю нашу демократію в дії: Приїжджає Зеленський до Звіробій з баночкою просрочених аналізів, і каже: "Я ж не лох какой-то, ты на кого батон крошиш?"Ну це в ідеалі, а в реалі прибігли сторожові собаки з ДБР, СБУ і "Альфи", і щось шукали, мабуть, другу половинки міни.Політики не пересічні люди, їм треба бути готовим до образ, з боку цих самих пересічних. Якщо ЗМІ поширює брехню, то можна виграти суд, як Порошенко в ВВС. Отак працює демократія. Востаннє редагувалось lapay в Нед 12 січ, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9588 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 14:32 ЛАД написав: Kudrjavuy написав: ............

Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.



У кого какие мысли есть?" ............Это неи не нравится мне все это.У кого какие мысли есть?"

Как правило истина, всегда находится близко.

Стоит только постараться её увидеть. Как правило истина, всегда находится близко.Стоит только постараться её увидеть. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 14:55 ыва lapay написав: ЛАД написав: А как же демократия?

Или обливание мочой входит в это понятие?



P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой А как же демократия?Или обливание мочой входит в это понятие?P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой

Я собі теж уявляю нашу демократію в дії: Приїжджає Зеленський до Звіробій з баночкою просрочених аналізів, і каже: "Я ж не лох какой-то, ты на кого батон крошиш?"

Ну це в ідеалі, а в реалі прибігли сторожові собаки з ДБР, СБУ і "Альфи", і щось шукали, мабуть, другу половинки міни.

Політики не пересічні люди, їм треба бути готовим до образ, з боку цих самих пересічних. Якщо ЗМІ поширює брехню, то можна виграти суд, як Порошенко в ВВС. Отак працює демократія. Я собі теж уявляю нашу демократію в дії: Приїжджає Зеленський до Звіробій з баночкою просрочених аналізів, і каже: "Я ж не лох какой-то, ты на кого батон крошиш?"Ну це в ідеалі, а в реалі прибігли сторожові собаки з ДБР, СБУ і "Альфи", і щось шукали, мабуть, другу половинки міни.Політики не пересічні люди, їм треба бути готовим до образ, з боку цих самих пересічних. Якщо ЗМІ поширює брехню, то можна виграти суд, як Порошенко в ВВС. Отак працює демократія.



И где ж ты был, двуликий, когда парня, порвавшего портрет Порошенко, арестовали и приговорили к 4.5 годам колонии?! Только после общественного резонанса по факту обращения в ЕСПЧ аппеляция не решилась подтвердить приговор, и выпустила бедолагу. Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!



https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38220595



А Бузина за свободу слова вообще в гробу. Убийцы известны, гуляют по улицам, кошмарят "инакомыслящих" дальше... И где ж ты был, двуликий, когда парня, порвавшего портрет Порошенко, арестовали и приговорили к 4.5 годам колонии?! Только после общественного резонанса по факту обращения в ЕСПЧ аппеляция не решилась подтвердить приговор, и выпустила бедолагу. Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!А Бузина за свободу слова вообще в гробу. Убийцы известны, гуляют по улицам, кошмарят "инакомыслящих" дальше... zРадио

Повідомлень: 4680 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 14:57 ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: б) дадите по морде; б) дадите по морде;

На крайняк, захоплю баночку з мочою. На крайняк, захоплю баночку з мочою.

А как же демократия?

Или обливание мочой входит в это понятие?



P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.



Кстати, Faceless, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.

Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.

Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.

Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.

Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.

Вам не стыдно принимать в этом участие? А как же демократия?Или обливание мочой входит в это понятие?P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.Кстати,, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.Вам не стыдно принимать в этом участие?

Пояснюю: криворіжській сцікун показав себе як останній клоун. Йому не можна було довіряти таку високу посаду!!! Пояснюю: криворіжській сцікун показав себе як останній клоун. Йому не можна було довіряти таку високу посаду!!! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20903 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1167 раз. Подякували: 2155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:05 Frant



https://defence-line.org/2020/01/otryad-kosmonavtov/

POSTED BY: ANTI-COLORADOS 12 СІЧНЯ, 2020



Во времена оны, в Киеве был мэром Леонид-космонавт. Киевляне, избравшие его, запомнили мэра одноразовым вкусом гречки и потом – долго слушали его философские размышления о жизни. В это время его молодая и что самое главное – состоявшая из новых лиц, команда – бомбила Киев не хуже большевиков. Откровенно говоря, мне до сих пор непонятно, как они не согласовали строительство многоэтажки за забором Софии, Лавры или прямо на Майдане.



Тем не менее, космонавт Леонид, находясь в состоянии невесомости или нирваны, выдавал вещи, недоступные простому смертному. Ему сверху было все лучше видно и как только его «торкнет» космос, у него открывался дар излагать вечные истины.



Говорят, что со временем у него появилась возможность перемещаться в подпространстве с помощью специального устройства, известного как «коксолёт». И главное, само устройство было простым – сто долларовый двигатель и белое, твердое топливо. Дунул и полетел в нирвану, откуда и черпал истины, хорошо теперь известные.



Но вот опять пришла молодая команда новых лиц, которая представляет собой последователей Леонида «космоса», однажды сказавшего: «Поехали!». Это уже не одинокий путешественник по дебрям нирваны, а целый отряд космонавтов, оснащенный не только коксолётами, но и другими эффективными средствами в подпространстве и параллельной реальности. Причем, есть классические варианты, которые завещал великий космонавт Леонид, а есть и новые, которые внешне заметны по наличию самокатов и велосипедов.



Вчера в эфир ушла короткая речь одного из исследователей подпространства, связанная с крушением нашего самолета в Иране и гибелью граждан Украины и других стран, которые находились в самолете. Исследователь заявил, что находясь в невесомости, было ему видение о том, что все виновные в смерти граждан Украины будут наказаны, а еще он поклялся, что вернет тела погибших их родственникам. По поводу второй части видения мнения многих наблюдателей разошлись. До сих пор стоит спор о том, обещание это было или угроза?



В любом случае, такое мог рассказать лишь человек, обладающий возможностью перемещаться в подпространстве и посещать параллельные реальности. Оно ведь как получается? Если тебя угораздило проучиться хоть год на юрфаке любого ВУЗа, то тебе известны печальные ограничения именно этой реальности, в которой все мы находимся.



Например, начинающим юристам известны такие понятия как юрисдикция и полномочия. Понятно, что суть этих понятий сугубо ограничительная. Если полномочия ограничивают набор твоих действий, то юрисдикция ограничивает круг или территорию, где ты можешь осуществлять этот самый набор полномочий.



А это значит, что ты можешь обещать кого-то наказать, если у тебя есть такие полномочия, но к сожалению, наша реальность устроена таким образом, что наказанием у нас занимается только и исключительно судебная власть. Более того, даже судебная власть может кого-то наказать исключительно в пределах своей юрисдикции. Раньше можно было бы говорить, что это может случиться только на территории Украины, но теперь мы можем говорить только о «подконтрольной» территории, а на оккупированной наша юрисдикция временно не действует.



Между прочим, вместо обещаний кого-то наказать, этот деятель имеет полномочия и обязан обеспечить юрисдикцию или суверенитет на всю территорию Украины, то есть – он обязан говорить не о наказании, а об изгнании оккупанта. В любом случае, он никого не может наказать в Иране, поскольку там действует иранская юрисдикция.



Но раз он такое говорит, значит он знает то, чего не знают простые смертные, не имеющие информации из параллельной реальности. А вот обещание вернуть тела погибших в авиакатастрофе – просто ставят в тупик. Неужели иранцы отказываются их отдавать и это такая страшная сложность, что надо давать обещания? Хотя, из нирваны виднее, конечно. Но это напоминает суровое обещание попить воды или подышать.



В любом случае, это заявление говорит о том, что путешественник по параллельным Вселенным явно озабочен гибелью 11 соотечественников. И тут возникает вопрос о том, что практически ежедневно от рук российских оккупантов у нас гибнет 2-3 военных, но никаких заявлений о наказании виновных в их гибели никто ни разу не слышал. Как не слышал каких-то грозных заявлений в адрес того, кто по сути убил не 11 граждан, а почти 14 тыс граждан Украины.



Но опять же, так ситуация выглядит тем, кто ни разу не посещал нирвану или подпространство и потому эти речи также трудно понять, как в свое время было трудно понять и первые речи космонавта Леонида. Отряд космонавтовPOSTED BY: ANTI-COLORADOS 12 СІЧНЯ, 2020Во времена оны, в Киеве был мэром Леонид-космонавт. Киевляне, избравшие его, запомнили мэра одноразовым вкусом гречки и потом – долго слушали его философские размышления о жизни. В это время его молодая и что самое главное – состоявшая из новых лиц, команда – бомбила Киев не хуже большевиков. Откровенно говоря, мне до сих пор непонятно, как они не согласовали строительство многоэтажки за забором Софии, Лавры или прямо на Майдане.Тем не менее, космонавт Леонид, находясь в состоянии невесомости или нирваны, выдавал вещи, недоступные простому смертному. Ему сверху было все лучше видно и как только его «торкнет» космос, у него открывался дар излагать вечные истины.Говорят, что со временем у него появилась возможность перемещаться в подпространстве с помощью специального устройства, известного как «коксолёт». И главное, само устройство было простым – сто долларовый двигатель и белое, твердое топливо. Дунул и полетел в нирвану, откуда и черпал истины, хорошо теперь известные.Но вот опять пришла молодая команда новых лиц, которая представляет собой последователей Леонида «космоса», однажды сказавшего: «Поехали!». Это уже не одинокий путешественник по дебрям нирваны, а целый отряд космонавтов, оснащенный не только коксолётами, но и другими эффективными средствами в подпространстве и параллельной реальности. Причем, есть классические варианты, которые завещал великий космонавт Леонид, а есть и новые, которые внешне заметны по наличию самокатов и велосипедов.Вчера в эфир ушла короткая речь одного из исследователей подпространства, связанная с крушением нашего самолета в Иране и гибелью граждан Украины и других стран, которые находились в самолете. Исследователь заявил, что находясь в невесомости, было ему видение о том, что все виновные в смерти граждан Украины будут наказаны, а еще он поклялся, что вернет тела погибших их родственникам. По поводу второй части видения мнения многих наблюдателей разошлись. До сих пор стоит спор о том, обещание это было или угроза?В любом случае, такое мог рассказать лишь человек, обладающий возможностью перемещаться в подпространстве и посещать параллельные реальности. Оно ведь как получается? Если тебя угораздило проучиться хоть год на юрфаке любого ВУЗа, то тебе известны печальные ограничения именно этой реальности, в которой все мы находимся.Например, начинающим юристам известны такие понятия как юрисдикция и полномочия. Понятно, что суть этих понятий сугубо ограничительная. Если полномочия ограничивают набор твоих действий, то юрисдикция ограничивает круг или территорию, где ты можешь осуществлять этот самый набор полномочий.А это значит, что ты можешь обещать кого-то наказать, если у тебя есть такие полномочия, но к сожалению, наша реальность устроена таким образом, что наказанием у нас занимается только и исключительно судебная власть. Более того, даже судебная власть может кого-то наказать исключительно в пределах своей юрисдикции. Раньше можно было бы говорить, что это может случиться только на территории Украины, но теперь мы можем говорить только о «подконтрольной» территории, а на оккупированной наша юрисдикция временно не действует.Между прочим, вместо обещаний кого-то наказать, этот деятель имеет полномочия и обязан обеспечить юрисдикцию или суверенитет на всю территорию Украины, то есть – он обязан говорить не о наказании, а об изгнании оккупанта. В любом случае, он никого не может наказать в Иране, поскольку там действует иранская юрисдикция.Но раз он такое говорит, значит он знает то, чего не знают простые смертные, не имеющие информации из параллельной реальности. А вот обещание вернуть тела погибших в авиакатастрофе – просто ставят в тупик. Неужели иранцы отказываются их отдавать и это такая страшная сложность, что надо давать обещания? Хотя, из нирваны виднее, конечно. Но это напоминает суровое обещание попить воды или подышать.В любом случае, это заявление говорит о том, что путешественник по параллельным Вселенным явно озабочен гибелью 11 соотечественников. И тут возникает вопрос о том, что практически ежедневно от рук российских оккупантов у нас гибнет 2-3 военных, но никаких заявлений о наказании виновных в их гибели никто ни разу не слышал. Как не слышал каких-то грозных заявлений в адрес того, кто по сути убил не 11 граждан, а почти 14 тыс граждан Украины.Но опять же, так ситуация выглядит тем, кто ни разу не посещал нирвану или подпространство и потому эти речи также трудно понять, как в свое время было трудно понять и первые речи космонавта Леонида. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7511 З нами з: 20.09.12 Подякував: 658 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:17 Задержан подозреваемый в убийстве Окуевой.

Похоже профикиллер.



Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Копарол" Павла Зможного.



Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).



Может чей-то сосед. Гугл даёт.

РЕДЬКИН ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ М.КИЇВ ТИЧИНИ 9 кв.127 1964 р. Востаннє редагувалось freeze в Нед 12 січ, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14748 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3878 раз. Подякували: 5827 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:18 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.

Вам не стыдно принимать в этом участие? Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.Вам не стыдно принимать в этом участие? Алеверди

Вальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків...

Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження..

А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати.. АлевердиВальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків...Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження..А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати.. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:20 zРадио написав: Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет! Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет! Все пізнається в порівнянні

В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття) Все пізнається в порівнянніВ Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21807 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 15:48 Re: Політичні дискусії zРадио написав: И где ж ты был, двуликий, когда парня, порвавшего портрет Порошенко, арестовали и приговорили к 4.5 годам колонии?! Только после общественного резонанса по факту обращения в ЕСПЧ аппеляция не решилась подтвердить приговор, и выпустила бедолагу. Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!



https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38220595



А Бузина за свободу слова вообще в гробу. Убийцы известны, гуляют по улицам, кошмарят "инакомыслящих" дальше... И где ж ты был, двуликий, когда парня, порвавшего портрет Порошенко, арестовали и приговорили к 4.5 годам колонии?! Только после общественного резонанса по факту обращения в ЕСПЧ аппеляция не решилась подтвердить приговор, и выпустила бедолагу. Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!А Бузина за свободу слова вообще в гробу. Убийцы известны, гуляют по улицам, кошмарят "инакомыслящих" дальше...

Подивись на дату моєї регистрації. Випустили його при Порошенко, посадили за штурм Вінницької облради. Тиж тут сам піною бризкав, проти свавілля активістів, а коли одного з них посадили за штурм держустанови, то раптом встав в позу. Ще більше ти тут обурювався нацистами-активистами, так хоч зараз подивись, кого ти захищаєш:

1 апреля Винницкий городской суд признал Павленко виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы.



Сегодня, ровно через два года после штурма Аппеляционный суд принял решение отменить приговор Юрию Павленко и немедленно его освободить.



Известно, что в 2013 году Павленко возглавлял винницкое отделение правой организации Социал-национальной ассамблея и был приговорен к трем годам условно по обвинению в разжигании межнациональной розни.



Так що, спочатку, в собі розберись, а потім вже іншим мораль читай. Подивись на дату моєї регистрації. Випустили його при Порошенко, посадили за штурм Вінницької облради. Тиж тут сам піною бризкав, проти свавілля активістів, а коли одного з них посадили за штурм держустанови, то раптом встав в позу. Ще більше ти тут обурювався нацистами-активистами, так хоч зараз подивись, кого ти захищаєш:Так що, спочатку, в собі розберись, а потім вже іншим мораль читай. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9588 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 16:07 Re: Політичні дискусії Replay написав: украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.



в это время "в списках" не значилось гражданских судов.



При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"

Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".



Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана: украинский лайнер взлетел в 5:43 мск с почти часовым отставанием от графика.в это время "в списках" не значилось гражданских судов.При этом комплекс оборудован системой "свой-чужой"Стандартный алгоритм работы подобных систем – пароль, высылаемый в ответ на запрос с земли (и эти пароли, конечно, регулярно меняются), такой системы может не быть на гражданских самолетах. Скорее я склоняюсь к тому, что если операторы "Тора" не получали сигналы транспондера самолета и не получали информацию из аэропорта о вылетающих бортах, они могли по умолчанию не знать, что этот самолет – "свой".Боинг 2016-го года, скорее всего не был бы определён системой "свой-чужой" ТОР-М1, которая и стоит на вооружении Ирана:

Вот здесь открытая информация о системах радиолокационного опознавания (старой - Кремний, новой - Пароль) СССР:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D1%8F

Итак, система радиолокационного опознавания, например, воздушных судов, состоит из наземных запросчиков, которые сопряжены с наземными комплексами радиолокационного обнаружения и ответчиков, которые находятся на бортах воздушных судов, как военных, так и гражданских.

Для обеспечения скрытности систем радиолокационного опознавания коды на запросчиках и ответчиках периодически меняются. При этом для обеспечения дополнительной скрытности запрещалось держать постоянно включенными наземные запросчики, которые их операторы должны были включать периодически (кратковременно), а вот ответчики на бортах воздушных судов должны быть постоянно включены, так как их постоянно опрашивали разные наземные запросчики.

Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих", диспетчеры УВД, а на комплексах ПВО ставили еще приемники, чтобы для дополнительной идентификации слушать их переговоры на английском.

Таким образом украинский Боинг являлся "своим" только для украинской системы ПВО и УВД, а вот в Иране он был только "чужой", поскольку у него не было не только иранского ответчика, но и кода иранских запросчиков. Вот здесь открытая информация о системах радиолокационного опознавания (старой - Кремний, новой - Пароль) СССР:Итак, система радиолокационного опознавания, например, воздушных судов, состоит из, которые сопряжены с наземными комплексами радиолокационного обнаружения и, которые находятся на бортах воздушных судов, как, так иДля обеспечения скрытности систем радиолокационного опознавания коды на запросчиках и ответчиках периодически меняются. При этом для обеспечения дополнительной скрытности запрещалось держать постоянно включенными наземные запросчики, которые их операторы должны были включать периодически (кратковременно), а вот ответчики на бортах воздушных судов должны быть постоянно включены, так как их постоянно опрашивали разные наземные запросчики.Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих", диспетчеры УВД, а на комплексах ПВО ставили еще приемники, чтобы для дополнительной идентификации слушать их переговоры на английском.Таким образом украинский Боинг являлся "своим" только для украинской системы ПВО и УВД, а вот в Иране он был только "чужой", поскольку у него не было не только иранского ответчика, но и кода иранских запросчиков. Igneus Повідомлень: 364 З нами з: 29.08.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5185518651875188 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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