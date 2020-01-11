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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5187518851895190>
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:17

budivelnik
1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення

Де я стверджував "було замало часу"?
Навiщо брехати.
Навпаки, я впевнений, що було бiльше 10 векунд, та й додайте час на супроводження ракет до цiлi.
Я перейшов на мову, тому що вважаю, що Ви у Вас проблеми з руським(хоча росiяни його собi заграбастали, перетворили на "россiйську мову"). :D
2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла

Де я таке "категорично стверджую"?

Логiка у тому, що нi Iрановi, анi росшйському керiвництву, було вельми невигiдно збивати наш Боiнг з iранцями-пасажирами.
Це для них створило Проблеми а не для Америки.
Якщо Ви того не розумієте, спiвчуваю.

3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет

Дiйсно, у Вас реальнi проблеми з аналiтикою!
За 1 000 000 доллярiв, у будь якiй армії, знайдеться той, хто натисне на курок. :D
Все продається зараз. :D

Якщо Ви вважаєте, що Iранцi(керiвництво) збили лiтак навмисне, тому що вони мрiяли, щоби народ повстав проти них, я Вам ще раз кажу, Щиро спiвчуваю.

Раджу Вам переглянути серiал "Мільярди", там реально показано, що таке Сучасний Бiзнес, полiтика та iн. :D
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:23

  lapay написав: Випустили його при Порошенко, посадили за штурм Вінницької облради. Тиж тут сам піною бризкав, проти свавілля активістів, а коли одного з них посадили за штурм держустанови, то раптом встав в позу. Ще більше ти тут обурювався нацистами-активистами, так хоч зараз подивись, кого ти захищаєш.


За какой штурм - что ты мелешь? Штурмовало 150 человек, посадили одного - порвавшего портрет Порошенко. И да, если бы за штурм админ. зданий у нас сажали, то половина майдановцев, включая форумных, до сих пор бы сидела...

PS: я ошибся - 2 года он отсидел. 1.5 года до приговора и 0.5 - после. Карл, 2 года за портрет Порошенко!

PPS: ну а за правый радикализм у нас вообще не сажают, а награждают - хоть бы не позориться уже...

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!
Все пізнається в порівнянні
В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття)


Да, там совсем жесть - была даже печальная история с американским студентом, снявшим в гостиничном номере портрет Ына со стены, за что был обвинен в шпионаже и замордован. Вернули родителям в полуживом состоянии, но американские врачи спасти уже не смогли.

Но, видишь ли, там и не рассказывают о движении в Европу семимильными шагами. А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет. Судьи выслуживались как могли...

Да, радикал, ну так у нас все ренонансные дела вокруг радикалов. Только одни с убийствами ходят на воле, а вторые за рваные портреты и оскорбления власти сроки мотают...

Хорошенькое такое движение в Европу "геть від Москви"... в лучших НКВД-шных традициях...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:35

  zРадио написав:А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет.
А з якого милого , Порошенко повинен був
а - знати про всіх сепарастів.які рвуть його портрети
б - захищати цих сепарасті?
Ви б ще звинуватили Порошенка в тому , що він не захищав перебігаючих трьохполоску в не дозволеному місці... мотивуючи тим ,що у нас жертв автокатастроф більше ніж у Європі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:46

  budivelnik написав:
  zРадио написав:А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет.
А з якого милого , Порошенко повинен був
а - знати про всіх сепарастів.які рвуть його портрети
б - захищати цих сепарасті?
Ви б ще звинуватили Порошенка в тому , що він не захищав перебігаючих трьохполоску в не дозволеному місці... мотивуючи тим ,що у нас жертв автокатастроф більше ніж у Європі.


А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...

В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!

А заступиться Порошенко мог, поскольку это дело резонанское. А силовики и судьи, повторюсь, выслуживались перед ним как могли - происходило это все в Виннице.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист?
1 Я не знаю що там говорить чинне законодавство ,але швидше за все там є щось типу-Наруга над Державними Ознаками(прапор-герб-портрет лідера)
2 Мене завжди вчили
Для того щоб бути ефективним - спочатку роби те що найголовніше і тільки зробивши це - переключайся на менш важливі.
В моїй шкалі цінностей - в період Президенства Порошенко в останнього були на три порядки біль необхідні речі.які вимагали негайного реагування в порівнянні з тим що хтось-десь -щос пошматував....
3 Інша справа Зеленський
Той просто перестав стріляти і шукає як і далі гарно виглядати на екрані... от для його стилю керування - якраз слідкування за тим хто перестав по політичним вподобанням купувати квитки на концерти кварталу95 - більш необхідна справа,ніж забезпечення наприкла обороноздатності.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:08

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...

В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!


Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:17

  freeze написав:
zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...

В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!


Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.


Ну видите - значит и националисты разные бывают. Пропорошенковские - патриоты, антипорошенковские - сепаратисты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зазеркалье, да и только...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:18

  freeze написав:
zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...
В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!
Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.
Тоді взагалі прикольно
1 Порошенка звинуватили в тому що він зайняв націоналістичну нішу
2 Порошенка звинуватили в тому , що націоналіст , який порвав його портрет ,був за це засуджений судом....

Куди бідному Порошенкові податись...
Дав мільярд на армію -барига на крові
Я вже не уявляю як би його облили лайном.якби дав два мільярди....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:21

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Зазеркалье, да и только...
Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висери
Виграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзит
Отримав транзит - засранці , бо транзит малий
Подав в суд на Газпром - засранці
Виграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отримали
Вигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..
Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...

То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:26

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?

Ну, якщо ми порохоботи, то він точно ольгинець на зарплаті. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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