Додано: Нед 12 січ, 2020 16:17

1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення

2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла

3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет

Де я стверджував "було замало часу"?Навiщо брехати.Навпаки, я впевнений, що було бiльше 10 векунд, та й додайте час на супроводження ракет до цiлi.Я перейшов на мову, тому що вважаю, що Ви у Вас проблеми з руським(хоча росiяни його собi заграбастали, перетворили на "россiйську мову").Де я таке "категорично стверджую"?Логiка у тому, що нi Iрановi, анi росшйському керiвництву, було вельми невигiдно збивати наш Боiнг з iранцями-пасажирами.Це для них створило Проблеми а не для Америки.Дiйсно, у Вас реальнi проблеми з аналiтикою!За 1 000 000 доллярiв, у будь якiй армії, знайдеться той, хто натисне на курок.Все продається зараз.Якщо Ви вважаєте, що Iранцi(керiвництво) збили лiтак навмисне, тому що вони мрiяли, щоби народ повстав проти них, я Вам ще раз кажу, Щиро спiвчуваю.Раджу Вам переглянути серiал "Мільярди", там реально показано, що таке Сучасний Бiзнес, полiтика та iн.