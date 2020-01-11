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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:17
budivelnik
1 Спочатку 5 абзаців і пару великих картинок пояснюєте що часу було обмаль всього 5-10 сек на прийняття рішення
Де я стверджував "було замало часу"?
Навiщо брехати.
Навпаки, я впевнений, що було бiльше 10 векунд, та й додайте час на супроводження ракет до цiлi.
Я перейшов на мову, тому що вважаю, що Ви у Вас проблеми з руським(хоча росiяни його собi заграбастали, перетворили на "россiйську мову").
2 Потім на підставі описаного в п1 - категорично стверджуєте що росія (як виробник комплексів) цього зробити не могла
Де я таке "категорично стверджую"?
Логiка у тому, що нi Iрановi, анi росшйському керiвництву, було вельми невигiдно збивати наш Боiнг з iранцями-пасажирами.
Це для них створило Проблеми а не для Америки.Якщо Ви того не розумієте, спiвчуваю.
3 А далі так само категорично стверджуєте що США (не будучи навіть виробником і не маючи зарезервованих ще при виробництві каналів доступу) - міг впливати на пуск ракет
Дiйсно, у Вас реальнi проблеми з аналiтикою!
За 1 000 000 доллярiв, у будь якiй армії, знайдеться той, хто натисне на курок.
Все продається зараз.
Якщо Ви вважаєте, що Iранцi(керiвництво) збили лiтак навмисне, тому що вони мрiяли, щоби народ повстав проти них, я Вам ще раз кажу, Щиро спiвчуваю.
Раджу Вам переглянути серiал "Мільярди", там реально показано, що таке Сучасний Бiзнес, полiтика та iн.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:23
lapay написав:
Випустили його при Порошенко, посадили за штурм Вінницької облради. Тиж тут сам піною бризкав, проти свавілля активістів, а коли одного з них посадили за штурм держустанови, то раптом встав в позу. Ще більше ти тут обурювався нацистами-активистами, так хоч зараз подивись, кого ти захищаєш.
За какой штурм - что ты мелешь? Штурмовало 150 человек, посадили одного - порвавшего портрет Порошенко. И да, если бы за штурм админ. зданий у нас сажали, то половина майдановцев, включая форумных, до сих пор бы сидела...
PS: я ошибся - 2 года он отсидел. 1.5 года до приговора и 0.5 - после. Карл, 2 года за портрет Порошенко!
PPS: ну а за правый радикализм у нас вообще не сажают, а награждают - хоть бы не позориться уже...
budivelnik написав: zРадио написав:
Но полгода жизни человек провел в заключении... за портрет!
Все пізнається в порівнянні
В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття)
Да, там совсем жесть - была даже печальная история с американским студентом, снявшим в гостиничном номере портрет Ына со стены, за что был обвинен в шпионаже и замордован. Вернули родителям в полуживом состоянии, но американские врачи спасти уже не смогли.
Но, видишь ли, там и не рассказывают о движении в Европу семимильными шагами. А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет. Судьи выслуживались как могли...
Да, радикал, ну так у нас все ренонансные дела вокруг радикалов. Только одни с убийствами ходят на воле, а вторые за рваные портреты и оскорбления власти сроки мотают...
Хорошенькое такое движение в Европу "геть від Москви"... в лучших НКВД-шных традициях...
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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:35
zРадио написав:
А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет.
А з якого милого , Порошенко повинен був
а - знати про всіх сепарастів.які рвуть його портрети
б - захищати цих сепарасті?
Ви б ще звинуватили Порошенка в тому , що він не захищав перебігаючих трьохполоску в не дозволеному місці... мотивуючи тим ,що у нас жертв автокатастроф більше ніж у Європі.
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budivelnik
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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:46
budivelnik написав: zРадио написав:
А у нас с одной стороны Порошенко ежедневно вел пропаганду "геть від Москви", а с другой - не заступился за порвавшего его портрет.
А з якого милого , Порошенко повинен був
а - знати про всіх сепарастів.які рвуть його портрети
б - захищати цих сепарасті?
Ви б ще звинуватили Порошенка в тому , що він не захищав перебігаючих трьохполоску в не дозволеному місці... мотивуючи тим ,що у нас жертв автокатастроф більше ніж у Європі.
А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...
В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!
А заступиться Порошенко мог, поскольку это дело резонанское. А силовики и судьи, повторюсь, выслуживались перед ним как могли - происходило это все в Виннице.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:55
zРадио написав:
А с чего это порвавший портрет - сепаратист?
1 Я не знаю що там говорить чинне законодавство ,але швидше за все там є щось типу-Наруга над Державними Ознаками(прапор-герб-портрет лідера)
2 Мене завжди вчили
Для того щоб бути ефективним - спочатку роби те що найголовніше і тільки зробивши це - переключайся на менш важливі.
В моїй шкалі цінностей - в період Президенства Порошенко в останнього були на три порядки біль необхідні речі.які вимагали негайного реагування в порівнянні з тим що хтось-десь -щос пошматував....
3 Інша справа Зеленський
Той просто перестав стріляти і шукає як і далі гарно виглядати на екрані... от для його стилю керування - якраз слідкування за тим хто перестав по політичним вподобанням купувати квитки на концерти кварталу95 - більш необхідна справа,ніж забезпечення наприкла обороноздатності.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:08
zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...
В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!
Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:17
freeze написав:
zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...
В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!
Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.
Ну видите - значит и националисты разные бывают. Пропорошенковские - патриоты, антипорошенковские - сепаратисты
Зазеркалье, да и только...
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zРадио
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:18
freeze написав:
zРадио написав:А с чего это порвавший портрет - сепаратист? Я уже говорил тебе: Порошенко - не Украина! Но порохоботы, почему то, продолжают путать нелюбовь к Пете с нелюбовью к стране...
В сепаратизме этого Павленко даже не подозревали, не говоря уже об обвинениях и приговоре!
Вы вообще о ком ? Какой сепаратист ? Порвавший портрет Порошенко и отсидевший за это Павленко, националист, как сейчас принято говорить активист.
Тоді взагалі прикольно
1 Порошенка звинуватили в тому що він зайняв націоналістичну нішу
2 Порошенка звинуватили в тому , що націоналіст , який порвав його портрет ,був за це засуджений судом....
Куди бідному Порошенкові податись...
Дав мільярд на армію -барига на крові
Я вже не уявляю як би його облили лайном.якби дав два мільярди....
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budivelnik
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:21
zРадио написав:
Зазеркалье, да и только...
Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висери
Виграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзит
Отримав транзит - засранці , бо транзит малий
Подав в суд на Газпром - засранці
Виграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отримали
Вигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..
Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...
То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?
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budivelnik
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Додано: Нед 12 січ, 2020 17:26
budivelnik написав:
То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?
Ну, якщо ми порохоботи, то він точно ольгинець на зарплаті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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