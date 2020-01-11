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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5187518851895190
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 17:31

  lapay написав:
  budivelnik написав:Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висери
Виграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзит
Отримав транзит - засранці , бо транзит малий
Подав в суд на Газпром - засранці
Виграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отримали
Вигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..
Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...

То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?
Ну, якщо ми порохоботи, то він точно ольгинець на зарплаті. :)
Особисто я не сумніваюсь в тому що повідомлення зрадіо на 95% корисні для педерації... а штатний він при цьому ольгінець чи ідейний , житель Києва чи ленінграда - мені якось начхати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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