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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5187518851895190 Додано: Нед 12 січ, 2020 17:52 Молодець проти овець





Трагедія загибелі українського «Боїнга» стала першим серйозним іспитом для президента Зеленського. Корабель як відомо, перевіряють штормом, а офіцерів – боєм. Політиків, аби знати їм ціну, перевіряють кризовими ситуаціями. Що показав у кризовій ситуації Зеленський?



Про загибель українського «Боїнгу» компанії МАУ преса повідомила 8 січня біля 6-ї години ранку. Приблизно двома годинами пізніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу – з Маскату (Султанат Оман) де перебував на скандальному відпочинку, який ОПУ старанно називає «робочою поїздкою». Буквально через 15 хв. видання «Daily Mail» повідомило, що український літак міг бути збитий. Ще через 15 хв. Зеленський заявив, що припиняє «робочу поїздку» в найдорожчий готель Оману і терміново вилітає до Києва.



Отут і почалися дива. «Терміново» у виконанні Зеленського – це через 18 годин. До Києва Зеленський прибув о 2.30 ночі 9 січня приватним літаком. Видання «Тексти» встановило, що літак був замовлений і прибув до Маскату ще до аварії, тож затримала Зеленського не відсутність транспорту. Що конкретно – не зрозуміло.



По прибуттю до Києва Зеленський провів нараду в своєму офісі, на якій були відсутні голова СБУ Баканов і голова ОПУ Богднан. Обоє все ще перебували на відпочинку. Існує інформація, що лише увечері 9 січня з відпочинку повернувся міністр інфраструктури Криклій, в підпорядкуванні якого знаходиться Державіаслужба. Незрозуміла інформація по міністру МВС Арсену Авакову – схоже він відпочиває ще й досі.



Далі більше. До вечора 9 січня керівники Британії, Канади і США зробили заяви про те що український літак схоже був збитий іранською ракетою. Україна… промовчала. Про можливість ракетної атаки президент заговорив лише о 9-13 10 січня. Нагадаю, вперше про можливість ракетної атаки преса повідомила через 2 години після аварії. Але й це не межа. У Верховній раді де у президентської сили монобільшість, на момент написання цих рядків не відбулося засідань комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з іноземних справ. Це – у парламентсько-президентській республіці.



І на біс. СБУ так і не відкрило справу про теракт – МВС натомість шукає помилку пілотів «Боїнга».



Аби зрозуміти те що сталося, я наведу простий приклад – уявіть собі загострення на фронті, під час якого начальник Генштабу – на пляжі, командувач ООС – у відпустці, командири бригад – на дачах, і що в неповному складі їх вдається зібрати лише через 18 годин після події, а МО загострення взагалі ігнорує. Питання на кмітливість – де на той час уже буде ворог? Очевидно, свій перший справжній іспит президентська команда провалила з тріском, виставивши себе – негідною, а країну – незахищеною.



Колишні працівники адміністрації президента уже пишуть, як з початком війни з Грузією (!) у Києві на Банковій вони зібралися через дві години – прямо з курортів. Це – за «слабкого» Ющенка. Коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, про агресію Росії президент Порошенко заявив того ж 25 листопада 2018 р., у ніч на 26-е засідало РНБО, а о 16-й 26 листопада Верховна Рада вже зібралася по питанню впровадження Воєнного стану. Порівняно з нині… Як там кажуть прибічники Зеленського? «Дайте йому ще 100 днів - навчиться»? А не запізно вчитися?



Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік – ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий – той самий президент тягне час, чекає доказів, з’являється в столиці через 18 год. після катастрофи – і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.



Про таке український народ від роду віку казав: «Був молодець проти овець, а зустрів молодця – і сам як вівця». https://blog.liga.net/user/dvovnyanko/article/35491 Sanna

Повідомлень: 85 З нами з: 17.02.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:02 budivelnik написав: zРадио написав: Зазеркалье, да и только... Зазеркалье, да и только... Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висери

Виграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзит

Отримав транзит - засранці , бо транзит малий

Подав в суд на Газпром - засранці

Виграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отримали

Вигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..

Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...



То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати? Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висериВиграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзитОтримав транзит - засранці , бо транзит малийПодав в суд на Газпром - засранціВиграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отрималиВигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати?



Ну что ж ты врешь так бездарно? Я всегда стоял на позициях Нефтегаза. НО! Под руководством "профессионалов":



1. В вопросе транзита - больше проиграли, чем выиграли (а если б не американцы, действующие в своих интересах, а не наших - просто временно совпало), то проиграли бы под чистую. Разовые 3 млрд в плюс против ежегодных 1 млрд минус в течение 5 лет, а затем - вообще непонятно, но скорее 2 млрд минус, т.е. в ноль.



2. Газ продолжаем покупать с наценкой европейских прокладок.



3. Добыча не выросла, несмотря на огромное количество кэша у компании (собираемого в виде сверхприбылей с пересичных, но сейчас не об этом), доступного для инвестирования в разведку и бурение.



Что касается Порошенко, выгнавшего из власти российских агентов - да, это перемога. Но наводнил ее американскими агентами - зрада. В целом то так, как для своих народов, США, однозначно, получше РФ будут, но колоний это не особенно касается. По крайней мере из Украины США больше выкачивают, чем закачивают - отрицательное сальдо торговли с США только растет. А продвигаемые под контролем США реформы ведут только к аграризации, деиндустриализации и эмиграции...



Політичні дискусії Ну что ж ты врешь так бездарно? Я всегда стоял на позициях Нефтегаза. НО! Под руководством "профессионалов":1. В вопросе транзита - больше проиграли, чем выиграли (а если б не американцы, действующие в своих интересах, а не наших - просто временно совпало), то проиграли бы под чистую. Разовые 3 млрд в плюс против ежегодных 1 млрд минус в течение 5 лет, а затем - вообще непонятно, но скорее 2 млрд минус, т.е. в ноль.2. Газ продолжаем покупать с наценкой европейских прокладок.3. Добыча не выросла, несмотря на огромное количество кэша у компании (собираемого в виде сверхприбылей с пересичных, но сейчас не об этом), доступного для инвестирования в разведку и бурение.Что касается Порошенко, выгнавшего из власти российских агентов - да, это перемога. Но наводнил ее американскими агентами - зрада. В целом то так, как для своих народов, США, однозначно, получше РФ будут, но колоний это не особенно касается. По крайней мере из Украины США больше выкачивают, чем закачивают - отрицательное сальдо торговли с США только растет. А продвигаемые под контролем США реформы ведут только к аграризации, деиндустриализации и эмиграции... zРадио

Повідомлень: 4686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:13 budivelnik написав: Особисто я не сумніваюсь в тому що повідомлення зрадіо на 95% корисні для педерації... Особисто я не сумніваюсь в тому що повідомлення зрадіо на 95% корисні для педерації...



Плести языком легче, чем доказательства предъявлять, правда?



Да, право иметь свое мнение есть у каждого. Но когда ты сам же не сможешь его объяснить, это уже клише и предвзятость. А то, что не сможешь, уже проходили. Такой спор у нас уже был - сплошная эзотерика и эквилибристика



Есть хороший анекдот в тему.



В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:

— Я могу сказать свое мнение?

— Пожалуйста, говорите.

— Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь — проститутка.

— Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына — и все!

— Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте Плести языком легче, чем доказательства предъявлять, правда?Да, право иметь свое мнение есть у каждого. Но когда ты сам же не сможешь его объяснить, это уже клише и предвзятость. А то, что не сможешь, уже проходили. Такой спор у нас уже был - сплошная эзотерика и эквилибристикаЕсть хороший анекдот в тему.В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаймович:— Я могу сказать свое мнение?— Пожалуйста, говорите.— Вот вы предлагаете Рабиновича, а между про­чим у него дочь — проститутка.— Хаймович, что вы говорите! У Рабиновича во­обще нет дочери. У него четыре сына — и все!— Ну, я сказал свое мнение, а вы решайте zРадио

Повідомлень: 4686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:15 Re: Політичні дискусії Sanna

Повідомлень: 85 З нами з: 17.02.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:23 Sanna написав:



Зачем сюда тащить мысли необразованного человека?



Куршевель - 3 ошибки в одном слове (это не Грузия, если что ).

Никто из перечисленных не отвечает за безопасность полетов гражданских бортов - Украэрорух подчинен Мининфраструктуры.



И что за такой "самий складний час для держави" - посленовогодний период? Бизнес не работает, госчиновники от мала до велика на каникулах. Все ведомства, чья деятельность предполагает режим 24/7, работали штатно! То, что не закрыли небо над Ираном - недостаток экспертизы как таковой, а не последствия новогоднего веселья... Зачем сюда тащить мысли необразованного человека?Куршевель - 3 ошибки в одном слове (это не Грузия, если что).Никто из перечисленных не отвечает за безопасность полетов гражданских бортов - Украэрорух подчинен Мининфраструктуры.И что за такой "самий складний час для держави" - посленовогодний период? Бизнес не работает, госчиновники от мала до велика на каникулах. Все ведомства, чья деятельность предполагает режим 24/7, работали штатно! То, что не закрыли небо над Ираном - недостаток экспертизы как таковой, а не последствия новогоднего веселья... zРадио

Повідомлень: 4686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 879 раз. Подякували: 2017 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:54 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав: б) дадите по морде; б) дадите по морде;

На крайняк, захоплю баночку з мочою. На крайняк, захоплю баночку з мочою.

А как же демократия?

Или обливание мочой входит в это понятие?



P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.



Кстати, Faceless, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.

Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.

Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.

Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.

Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.

Вам не стыдно принимать в этом участие? А как же демократия?Или обливание мочой входит в это понятие?P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой.Кстати,, Вы как-то отвечали мне, что разное писали и о др. президентах. Да, было.Но были обвинения и критика. О По писали "шоколадный король", были обвинения по поводу Липецка и "свинарчуков" и др. Я, к слову, не со всеми обвинениями согласен, но тут можно спорить.Много писали и о Януке, в частности, о его 2 судимостях.Но таких оскорблений, как сегодня, именно оскорблений, а не обвинений или критики, я что-то не помню.Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр.Вам не стыдно принимать в этом участие? Я уже принимаю участие? Какие новости

"Нелох" он сам себя назвал, да и не назвал бы это таким уж тяжёлым оскорблением.

Уж как того же Пороха некоторые обзывали, так нелох и ссыкло это вообще ласково Я уже принимаю участие? Какие новости"Нелох" он сам себя назвал, да и не назвал бы это таким уж тяжёлым оскорблением.Уж как того же Пороха некоторые обзывали, так нелох и ссыкло это вообще ласково Faceless

Модератор Повідомлень: 26275 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1137 раз. Подякували: 6179 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 січ, 2020 18:57 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Зазеркалье, да и только... Зазеркалье, да и только... Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висери

Виграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзит

Отримав транзит - засранці , бо транзит малий

Подав в суд на Газпром - засранці

Виграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отримали

Вигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..

Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...



То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати? Ти кого в цьому звинувачуєш ? Себе? Це ж твої висериВиграв Нафтогаз - засранці ,бо ризикували не отримати транзитОтримав транзит - засранці , бо транзит малийПодав в суд на Газпром - засранціВиграв у Газпрома 4,6 млрд - засраці бо премію отрималиВигнав Порошенко російських агентів з вищих ешелонів влади у росію - засранець бо крим проспав..Не заступився за нацика - засранець бо не заступився...То може ти спочатку перестанеш зазеркалля влаштовувати? Ну что ж ты врешь так бездарно? Я всегда стоял на позициях Нефтегаза. НО! Под руководством "профессионалов": Ну что ж ты врешь так бездарно? Я всегда стоял на позициях Нефтегаза. НО! Под руководством "профессионалов": Якщо заявка

Все керівництво бездарне бо робить так як вигідно Україні а не росії - ти вважаєш позицією яку повине притримуватись Нафтогаз - то це просто один з доказів ,який говорить що ти льєш воду на користь педерації zРадио написав: 1. В вопросе транзита - больше проиграли, чем выиграли (а если б не американцы, действующие в своих интересах, а не наших - просто временно совпало), то проиграли бы под чистую. Разовые 3 млрд в плюс против ежегодных 1 млрд минус в течение 5 лет, а затем - вообще непонятно, но скорее 2 млрд минус, т.е. в ноль. 1. В вопросе транзита - больше проиграли, чем выиграли (а если б не американцы, действующие в своих интересах, а не наших - просто временно совпало), то проиграли бы под чистую. Разовые 3 млрд в плюс против ежегодных 1 млрд минус в течение 5 лет, а затем - вообще непонятно, но скорее 2 млрд минус, т.е. в ноль. Сам свій анекдот -читав?

Ти висказав свою думку...

Але з нею не згодні

Нафтогаз - отримав 3 млрд компенсацій вперед

США - призупинили транзит

Я - ми отримали пять років транзиту. а що буде за пять років - ще ні один оракул ,навіть такий таксист як ти - не вгадав

Держава - отримуємо за транзит в 1,2 рази більше ніж платимо за газ....що не рахував? А ти спробуй

zРадио написав: 2. Газ продолжаем покупать с наценкой европейских прокладок. 2. Газ продолжаем покупать с наценкой европейских прокладок. Купуємо , але на це є причини

1 Газпром відмовився нам продавати по ціні якій ми купуємо мінус транзит по їх і нашій території.

2 Ми отримуємо за транзит - близько 40 доларів за 1000 м2 , тому ціна прокладки мінус 40 доларів= вигідніше ніж навіть у педераційників з знижкою

3 Кинути Європейські компанії-Газпром не ризикне . а кинути нас - він це робив вже кілька разів...

То може за гарантії безпечних поставок треба платити?

zРадио написав: 3. Добыча не выросла, несмотря на огромное количество кэша у компании (собираемого в виде сверхприбылей с пересичных, но сейчас не об этом), доступного для инвестирования в разведку и бурение. 3. Добыча не выросла, несмотря на огромное количество кэша у компании (собираемого в виде сверхприбылей с пересичных, но сейчас не об этом), доступного для инвестирования в разведку и бурение. А може вона не виросла тому що захоплені території в ОРДЛО і Криму на яких Україна збиралась добувати? zРадио написав: Что касается Порошенко, выгнавшего из власти российских агентов - да, это перемога. Но наводнил ее американскими агентами - зрада. В целом то так, как для своих народов, США, однозначно, получше РФ будут, но колоний это не особенно касается. По крайней мере из Украины США больше выкачивают, чем закачивают - отрицательное сальдо торговли с США только растет. А продвигаемые под контролем США реформы ведут только к аграризации, деиндустриализации и эмиграции... Что касается Порошенко, выгнавшего из власти российских агентов - да, это перемога. Но наводнил ее американскими агентами - зрада. В целом то так, как для своих народов, США, однозначно, получше РФ будут, но колоний это не особенно касается. По крайней мере из Украины США больше выкачивают, чем закачивают - отрицательное сальдо торговли с США только растет. А продвигаемые под контролем США реформы ведут только к аграризации, деиндустриализации и эмиграции... 1 Якщо своїх не має ,а російські робили все щоб знищити Україну - то замінити ворога на когось іншого - це перше завдання Лідера.

Порошенко тут справився ,може й не на відмінно ,але точно краще ніж це робив януковичч

2 Америка керувала відновленням

Японії-Німеччини-Південної Кореї-Польщі...

Чим керувала росія і де приклади успішного керування?

Тому для моїх дітей крще,щоб вони почали жити так як живуть в сателітах США а не в Монголії-Північна корея-Абхазія-Придністровя... Якщо заявкаВсе керівництво бездарне бо робить так як вигідно Україні а не росії - ти вважаєш позицією яку повине притримуватись Нафтогаз - то це просто один з доказів ,який говорить що ти льєш воду на користь педераціїСам свій анекдот -читав?Ти висказав свою думку...Але з нею не згодніНафтогаз - отримав 3 млрд компенсацій впередСША - призупинили транзитЯ - ми отримали пять років транзиту. а що буде за пять років - ще ні один оракул ,навіть такий таксист як ти - не вгадавДержава - отримуємо за транзит в 1,2 рази більше ніж платимо за газ....що не рахував? А ти спробуйКупуємо , але на це є причини1 Газпром відмовився нам продавати по ціні якій ми купуємо мінус транзит по їх і нашій території.2 Ми отримуємо за транзит - близько 40 доларів за 1000 м2 , тому ціна прокладки мінус 40 доларів= вигідніше ніж навіть у педераційників з знижкою3 Кинути Європейські компанії-Газпром не ризикне . а кинути нас - він це робив вже кілька разів...То може за гарантії безпечних поставок треба платити?А може вона не виросла тому що захоплені території в ОРДЛО і Криму на яких Україна збиралась добувати?1 Якщо своїх не має ,а російські робили все щоб знищити Україну - то замінити ворога на когось іншого - це перше завдання Лідера.Порошенко тут справився ,може й не на відмінно ,але точно краще ніж це робив януковичч2 Америка керувала відновленнямЯпонії-Німеччини-Південної Кореї-Польщі...Чим керувала росія і де приклади успішного керування?Тому для моїх дітей крще,щоб вони почали жити так як живуть в сателітах США а не в Монголії-Північна корея-Абхазія-Придністровя... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21813 З нами з: 15.01.09 Подякував: 152 раз. Подякували: 2226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5187518851895190 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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