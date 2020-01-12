Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Igneus написав:Итак, в воздушном пространстве СССР все иностранцы летали без отметок "свой" и их вели, как "чужих"...
иностранных самолётов в те времена было не так уж и много и они летали только по заранее определённым корридорам, а вот самая большая проблема у ПВО СССР на самом деле была с самолётами сельхозавиации - их было много и каждый второй из них был или с неисправным оборудованием распознавания свой/чужой или с просрочеными кодами, которые менялись каждые сутки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Куди бідному Порошенкові податись... Дав мільярд на армію -барига на крові
То есть, пока в стране падало промпроизводство, ВНП.. пока возростала смертность и резко сокращалась продолжительность жизни украинцев, пока миллионы украинцев(миллионы, Карл!) - уезжают на зароботки, чтобы иметь средства на "оплату коммуналки и лечение стариков", некто Президент Страны Украина "2014-2019", смог заработать столько денег, что даже отдав "миллиард на армию", он стал значительно Богаче в 2019-м, чем был в 2014-м?
1 Можеш довести з цифрами свою брехню про багатства Порошенка? Думаю що ні 2 Можеш довести з цифрами про зростання смертності і різке зменшення тривалості життя? Тут я точно знаю що ні 3 Можеш довести ,що ті хто почав висилати 10 млрд доларів в рік-стали жити гірше? Так само як і ті хто отримав ці мільярди? Думаю що ні 2 А от я можу довести з цифрами ,що за 5 років став багатшим... І що це погано?
То якого милого брешеш ?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ссылку можно на ТВ каналы "широкого вещания", где бы Порошенко грубо обзывали. То, что "на кухне" говорят, или там блоггеры разные, на форумах пишут - это одно! А вот, если ведущие каналы что-то транслируют грубое в сторону действующего президента, это уже другое.
Проецируем ситуацию на Британию. Что будет, если BBC нецензурно обматерит Бориса? Сколько миллионов штрафа и как изменится отношение зрителей?
Хотите Правду? Всё упирается в уровень интеллекта! У них, на Западе, конкретно троллят действующую власть, карикатуры, подколы и пр., но всё это на уровне Юмора! Обидного, зачастую, очень даже обидного! У нас, всё на уровне "сельской местности", где "трахторыст Василь, роздавыв самогона с Мыколой-кумом", кроет матами власть, плохие дороги и то, шо самогон закончился!
Кстати, касаемо грубых слов! Тоже всё в интеллект упирается! У Подерв`янського - оно всё весело и безобидно получается, а у наших "телезвёзд", ну.. никак от слова никак.
Нехорошо это, что в эфир, пускают людей с IQ<100. Оно же на подкорке у зрителей остаётся! Смотришь, через время, после таких передач, телезрители - начнут в общественном транспорте нужду справлять...
3 Можеш довести ,що ті хто почав висилати 10 млрд доларів в рік-стали жити гірше? Так само як і ті хто отримав ці мільярди?
Элементарно! Смотрите по ценам на недвижимость, по спросу на новые квартиры, по покупкам новых авто. Сравнивайте по годам.
що за 5 років став багатшим...
Петр Алексеевич, думает, что тоже, стал богаче. Но, богатство то не в "доме" и не в "машине" и даже не в размере депозита!
А вот народ, как видим, рожать Потомков и Наследников себе, не спешит! Толи денег нет, толи времени... но нация, походу - вымирает.
То якого милого брешеш ?
Вот Вы, тыкаете, зачем то. Даже, если бы Вы были Порошенко или Янукович, никто Вам права на такое - не давал. Но, не стоит на Вас расстраиваться. Судя по вышесказанному, у Вас реально, IQ<100 и громадные проблемы с логикой, отсутствует умение пользоваться интернетом, анализировать стат.данные. Я, на "таких как Вы", не обижаюсь... Смеюсь и Сочувствую. Помочь, увы, не смогу, вопросы к Природе и "тяжелому детству".
Востаннє редагувалось Replay в Нед 12 січ, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А как же демократия? Или обливание мочой входит в это понятие?
P.s. Представляю себе реакцию на форуме, если бы президент в ответ на оскорбления всяких зверобоев дал бы по морде или облил мочой
Я собі теж уявляю нашу демократію в дії: Приїжджає Зеленський до Звіробій з баночкою просрочених аналізів, і каже: "Я ж не лох какой-то, ты на кого батон крошиш?" Ну це в ідеалі, а в реалі прибігли сторожові собаки з ДБР, СБУ і "Альфи", і щось шукали, мабуть, другу половинки міни. Політики не пересічні люди, їм треба бути готовим до образ, з боку цих самих пересічних. Якщо ЗМІ поширює брехню, то можна виграти суд, як Порошенко в ВВС. Отак працює демократія.
Брехня и "ссыкло" несколько разные вещи. И, может, людям тоже надо чуть приличнее себя вести?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Replay написав:Я, на "таких как Вы", не обижаюсь... Смеюсь и Сочувствую
А я на таких як ти Почав з брехні... про багатство Форбс для тебе не авторитет, а от газетна передруківка(яку можливо ти й проплатив) - виявляється правдивіша за статистику якій довіряють і на яку орієнтуються) у світі Потім заявив про різке збільшення смертності і зменшення тривалості життя в Україні - і як доказ привів ссилочку що в ПОРІВНЯННІ з ЄВРОПОЮ..... так в порівнянні з Європою і за Кравчука-Кучми-Ющенка-Януковича-Порошенка-Зеленського - ми програвали...а от про різке зменшення/скорочення України 5-10 років тому і зараз - ти нічого в підтвердження своїх слів не знайшов От і виходить ,якщо людина з айкью 100( як ти їй приписуєш) легко довела твою брехню... то яке айкью в тебе? 10 ? чи може й 1 забагато
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
И, может, людям тоже надо чуть приличнее себя вести?
Ну, для начала, там нужно IQ повыше. Маруся, не смогла освоить Мову, у неё такой жестокий суржик, шо "краще би вона жувала анiж говорила". Ну и если внимательно смотреть "висловлювання" различных политиков, зачастую... такая безграмотность прёт, полнейший непрофессионализм. То есть, "они себя так ведут" не потому, что "хотят неприлично себя вести"! Они, зачастую, не умеют себя прилично вести, ну не дано им, а власти то- хочется!
Политика! Политика затмила у нас Экономику, превратилась в Основу Жизни! Включаешь ТВ, там сплошная политика! Вместо познавательных передач о Экономике, о налогах, вместо обсуждения Перспектив Украины в Будущем, вместо просвещения украинцев о новых разработках и технологиях, на ТВ - 90% политика, политика, политика... Национальная идея - Политика! Кошмар.
ЛАД написав:Но часто встречается подтасовка, игнорирование или тенденциозный подбор фактов при обосновании. Демагогия для доказательства желаемого. И т.п., и т.д. Я написал об этом. Этого у будивельника нет, он пишет то, в чём искренне убеждён. К сожалению, он не всегда прав и обычно не хочет признавать ошибочность своих взглядов.
1 Абсолютно правих у всіх питаннях - в цьому світі не існує. 2 Мої переконання напевно найближчі до соціал-дарвінізму 3 Мої опоненти ,замість спроб зрозуміти мої пропозиції - відразу їх (пропозиції)гіпорбелізують чим перетворюють на єресь Наприклад Моя пропозиція Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше... Мої опоненти - мільйони пенсіонерів-вийдуть і обвалять ринок Моя позиція - а якщо сьогодні один мене почує ,завтра десять побачать що в одного вийшло - післязавтра тисяча...через рік мільйон... а 5 млн так і залишаться з дулею бо нічого не зробили... Що поганого в такій пропозиції? Абсолютного благоденства не відбулось ,але 1 млн домохозяйств перестав отримувати субсидії-виграли всі і ті хто переселився і ті хто купив і Держава і ті хто Бюджет наповнюють 4 Інаша моя пропозиція(твердження) Кожен коваль свого щастя... Мої опоненти - на ринку не існує вільних ніш...... А якщо так В Україні сьогодні 70% субсидантів(по податкам в мікросімї внуки-діти-батьки), 30% створювачів(які перекривають як потреби Держави так і потреби субсидантів) Перетворити всіх у створювачів - ще не вдавалось нікому і навіть в розвинутих= суспільствах - 30% субсидантів і 70% створювачів.... Але Сьогодні на ринку присутні вільні робочі місця нехай для 1% тих ,хто при умові підняття власної дупи і кваліфікації може перейти зайнявши ці місця з категорії субсидантр в категорію створювач... Якщо це відбудеться то 70% халявщиків зменшаться до 69% , а створювачі збільшаться до 31% - це знову вигідно усім і в першу чергу тим хто зараз в категорії халявщик 5 Демагоги які просувають думки що нічого не треба робити ,бо всі проблеми створюють еліти.... роблять ведмежу послугу 30% населення(якраз тим відсоткам які знаходяться в категорії халявщики) , бо розвиток суспільства в кінці-кінців створить умови коли 70% будуть створювати і тільки 30% будуть халявщиками...Як тільки це відбудеться,проблеми наповнення бюджету і так далі зникнуть і ніхто вже не буде прикладати зусиль(змінювати законодавство) для того щоб полегшити(простимулювати) перехід від халявщиків до створювачів... а значить ті хто залишаться в цій категорії залишаться сам на сам з своїми проблемами ,а так як вони в той самий час обєктивно дурніші і лінивіші-прірва між ними і ефективними прошарками суспільства буде тільки збільшуватись...
Висновок Поки є багато вільних місць які допоможуть змінити своє життя-треба якнайшвидше цим скористатись ,що не вийшло що назавжди людина і її нащадки будуть приречені прозябати на соціалці... Нагадаю-приречених і так 30%... Тому мої пропозиції - це не зробити всіх багатими і щасливими,мої пропозиції можуть допомогти тим хто ризикує на все життя залишитись приреченим на бідність.
Як на мене, допустима кількість паразитів в природі досить мала, 30% це дуже і дуже занадто.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Форбс для тебе не авторитет, а от газетна передруківка(яку можливо ти й проплатив)
Там ссылочки есть на декларации Порошенка, проверяйте! Если это "брехня", думаю, Порошенко мог бы засудить десятки изданий, озвучивших эти данные. Ну и, по месту все знают, "какие предприятия у Петра Алексеевича" появились за время его президентства.
Потім заявив про різке збільшення смертності і зменшення тривалості життя в Україні -
Искать не умеете, или не хотите.
На 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших — 58 рожденных Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.
Самое страшное в том, что если Вы погуглите, то окажется... что во время Голодомора 30-х, когда коммуняки уничтожали крестьян, в городах - женщины продолжали рожать! И общая численность населения, конечно сократилась, но меньше, чем за время независимости! Притом, там считали "гипотетическое сокращение", ведь умершие в расцвете сил крестьяне, не смогли зачать детей, дети внуков и пр. С 1991-го, по 2020-й, Украина потеряла миллионов 7-мь, вероятно. И у этих 7 млн, могло бы быть 3.5 млн детей! А это уже 10.5 млн. Ущерба Нации! Может, пора думать о Украинцах а не месте Президента в списках Форбс?
В 21-м веке, если Семья не рожает детей, если они не Счасиливы, если у них нет качественного образования(экономическая грамотность -критерий качества образования), то такая страна - вымирает.
P.S. По Форбс и Порошенко! Гуглите, всё есть и слепом трасте и о том, что и на кого там Петр Алексеевич переписывает. Мне - это не интересно! Вот Украинские издания, со ссылками на Источники: Порошенко — единственный из шести украинских миллиардеров, чье состояние за последний год увеличилось. Оно составляет $1,25 млрд (+12%). В рейтинге НВ топ-100 самых богатых украинцев у него 6 место. https://nv.ua/biz/top-100-bogatyh/petr- ... 51873.html
Да пусть себе богатеет! Мне - всё равно! Как видим, кроме Вас и Порошенко, большинство... обеднели! Даже "остальные олигархи Украины"(слова из статьи)