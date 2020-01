Додано: Нед 12 січ, 2020 20:21

budivelnik написав: ЛАД написав: Но часто встречается подтасовка, игнорирование или тенденциозный подбор фактов при обосновании. Демагогия для доказательства желаемого. И т.п., и т.д. Я написал об этом. Этого у будивельника нет, он пишет то, в чём искренне убеждён. К сожалению, он не всегда прав и обычно не хочет признавать ошибочность своих взглядов. Но часто встречается подтасовка, игнорирование или тенденциозный подбор фактов при обосновании. Демагогия для доказательства желаемого. И т.п., и т.д. Я написал об этом. Этого у будивельника нет, он пишет то, в чём искренне убеждён. К сожалению, он не всегда прав и обычно не хочет признавать ошибочность своих взглядов. 1 Абсолютно правих у всіх питаннях - в цьому світі не існує.

2 Мої переконання напевно найближчі до соціал-дарвінізму

3 Мої опоненти ,замість спроб зрозуміти мої пропозиції - відразу їх (пропозиції)гіпорбелізують чим перетворюють на єресь

Наприклад

Моя пропозиція

Пенсіонери які отримують субсидії ,володіючі квартирами вартістю від 1 млн і вище - продають ці квартири і купують дешевші,але з такою ж якістю в регіонах в яких житло дешевше...

Мої опоненти - мільйони пенсіонерів-вийдуть і обвалять ринок

Моя позиція - а якщо сьогодні один мене почує ,завтра десять побачать що в одного вийшло - післязавтра тисяча...через рік мільйон... а 5 млн так і залишаться з дулею бо нічого не зробили...

Що поганого в такій пропозиції? Абсолютного благоденства не відбулось ,але 1 млн домохозяйств перестав отримувати субсидії-виграли всі і ті хто переселився і ті хто купив і Держава і ті хто Бюджет наповнюють

4 Інаша моя пропозиція(твердження)

Кожен коваль свого щастя...

Мої опоненти - на ринку не існує вільних ніш......

А якщо так

В Україні сьогодні 70% субсидантів(по податкам в мікросімї внуки-діти-батьки), 30% створювачів(які перекривають як потреби Держави так і потреби субсидантів)

Перетворити всіх у створювачів - ще не вдавалось нікому і навіть в розвинутих= суспільствах - 30% субсидантів і 70% створювачів....

Але

Сьогодні на ринку присутні вільні робочі місця нехай для 1% тих ,хто при умові підняття власної дупи і кваліфікації може перейти зайнявши ці місця з категорії субсидантр в категорію створювач...

Якщо це відбудеться то 70% халявщиків зменшаться до 69% , а створювачі збільшаться до 31% - це знову вигідно усім і в першу чергу тим хто зараз в категорії халявщик

5 Демагоги які просувають думки що нічого не треба робити ,бо всі проблеми створюють еліти.... роблять ведмежу послугу 30% населення(якраз тим відсоткам які знаходяться в категорії халявщики) , бо розвиток суспільства в кінці-кінців створить умови коли 70% будуть створювати і тільки 30% будуть халявщиками...Як тільки це відбудеться,проблеми наповнення бюджету і так далі зникнуть і ніхто вже не буде прикладати зусиль(змінювати законодавство) для того щоб полегшити(простимулювати) перехід від халявщиків до створювачів... а значить ті хто залишаться в цій категорії залишаться сам на сам з своїми проблемами ,а так як вони в той самий час обєктивно дурніші і лінивіші-прірва між ними і ефективними прошарками суспільства буде тільки збільшуватись...



Висновок

Поки є багато вільних місць які допоможуть змінити своє життя-треба якнайшвидше цим скористатись ,що не вийшло що назавжди людина і її нащадки будуть приречені прозябати на соціалці...

Нагадаю-приречених і так 30%...

Як на мене, допустима кількість паразитів в природі досить мала, 30% це дуже і дуже занадто. Як на мене, допустима кількість паразитів в природі досить мала, 30% це дуже і дуже занадто.

