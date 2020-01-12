Додано: Нед 12 січ, 2020 20:39

Форбс для тебе не авторитет, а от газетна передруківка(яку можливо ти й проплатив)

Потім заявив про різке збільшення смертності і зменшення тривалості життя в Україні -

На 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших — 58 рожденных

Отметим, численность населения Украины на эту дату составило 42 млн 177,6 тысяч человек. В течение января-ноября 2018 года численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек.

Там ссылочки есть на декларации Порошенка, проверяйте!Если это "брехня", думаю, Порошенко мог бы засудить десятки изданий, озвучивших эти данные. Ну и, по месту все знают, "какие предприятия у Петра Алексеевича" появились за время его президентства.Искать не умеете, или не хотите.Самое страшное в том, что если Вы погуглите, то окажется... что во время Голодомора 30-х, когда коммуняки уничтожали крестьян, в городах - женщины продолжали рожать!И общая численность населения, конечно сократилась, но меньше, чем за время независимости!Притом, там считали "гипотетическое сокращение", ведь умершие в расцвете сил крестьяне, не смогли зачать детей, дети внуков и пр.С 1991-го, по 2020-й, Украина потеряла миллионов 7-мь, вероятно.И у этих 7 млн, могло бы быть 3.5 млн детей! А это уже 10.5 млн. Ущерба Нации!В 21-м веке, если Семья не рожает детей, если они не Счасиливы, если у них нет качественного образования(экономическая грамотность -критерий качества образования), то такая страна - вымирает.P.S. По Форбс и Порошенко!Гуглите, всё есть и слепом трасте и о том, что и на кого там Петр Алексеевич переписывает.Мне - это не интересно!Вот Украинские издания, со ссылками на Источники:Да пусть себе богатеет! Мне - всё равно!Как видим, кроме Вас и Порошенко, большинство... обеднели!Даже "остальные олигархи Украины"(слова из статьи)