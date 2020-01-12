Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Оскорблений, единственная цель которых унизить, опустить человека, лишить его достоинства, смешать с грязью. "Нелох, ссыкло" и пр. Вам не стыдно принимать в этом участие?
Алеверди Вальцман, барига, торговець на крові, вбивця власного брата,покривач свинарчуків... Вам тоді не соромно було приймати у цьому участь ,тим більше що жоден з цих термінів - так і не отримав підтвердження.. А от нелох чи сцикло - ще повине попрацювати ,щоб ці терміни знівелювати..
Во-первых, найдите в моих постах хоть один из этих эпитетов применительно к По. Во-вторых, "вбивця власного брата" - такого я не слышал и на форуме ни разу не видел. В-третьих, всё остальное, как уже писал, обвинения, а не оскорбления и не унижение. Если вспомните, то против нападок за Мальдивы я, например, выступал. Так что, простите, не по адресу.
Все пізнається в порівнянні В Північній кореї ,жінку за те що вона спасла власних малолітніх дітей з пожежі - звинуватили в тому що спочатку не винесла портрети кімів.....(там до речі за це пожиттєва стаття)
Будем равняться на Сев. Корею?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Никто! Никто из политиков, не может(не хочет) озвучить, какой Украина будет в будущем? Каковы приоритеты развития страны?
Когда будут строиться Новые предпрития, высокотехнологичные? Кто будет заинтересован в профессионалах, науке? Будет ли Качественное Образование когда-то, или у нас в приоритетах модернизация мови? Мы "заменяем слово Пауза на Павза"(не шутка): Новий правопис: міт, павза і фавна. Чи справді все так складно? https://www.bbc.com/ukrainian/features-48444094
Ужас! Это... зачем? Если изменить "фауна" на "фавна" - мы станем умнее??? И зачем? В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"? Какая "павза", если в английском pause?
Пишут, мол "от московии уходим", но по факту... от Британии и Америки! Может, те, кто "проводит реформы укр. языка" - не знают английского? Скорее всего! Но Бабло - на "псевдорыформы"- исправно распиливают... и "богатеют"!
Не вижу и не слышу Конкретики! Какие специалисты нужны в Украине? Депутаты и силовики? Всё? Остальные на Польшу? Нац. идея? Выучить "павзу" и на заробiтки? С перспективой невозврата(там лучше, там работать -там и жить)? Через 100 лет, польские украинцы - мову забудут и корни! Ассимилируются!
Я правильно понимаю, геноцид украинцев - национальная идея? Потому все и молчат, наверху??? Бурное обсуждение "фракций" и др. депутатских движений...
Дурень як чогось не зрозуміє - обовязково який ужастік придумає. Геноцид 1 Мінімалку підняли вище скрєпної 2 Крім мінімалки-платимо субсидії 3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації 4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі 4 Існує безкоштовна вища освіта
І це в країні,яка постійно потерпає від політично-економічно-територіальних зазіхань росії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Народжуваність в Україні вища ніж в Польщі чи в ФРН, то ці держави під геноцидом? Стаття в дзеркалі про зрослі доходи зовсім не означає зростання статків, бо продавши щось велике можна отримати різкий приріст доходів, але зменшити майно. Єдиний висновок з писанини - ватного полку прибуло, то виводить теорії, що винні в збитті літака американці, то про різке падіння тривалості життя, так все таки яка була середня тривалість життя до Порошенка, якщо не рахувати біблійні часи (https://wol.jw.org/uk/wol/d/r15/lp-k/2010870)?
Replay написав:В английском - фауна - fauna, причём тут "фавна"? Какая "павза", если в английском pause?
что касается фауны, то это слов пришло в английский (как и в большинство других европейских языков) из латыни; а слово пауза из греческого, и что интересно в русский язык это слово пришло из немецкого (Раusе)...
кстати если "реформаторам" не нравятся слова с немецкими корнями, то таких в украинском языке более 100, так что можно трудится не покладая рук...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Кстати, о "демократии". Вот закон "про новий правопис" приняли. А с Народом - никто и не совещался, мнения не спрашивал! Какая тут "демократия", какой тут "движемся на Запад", если ввели слова "женского рода": дизайнерка, директорка тощо??? В английском есть такое? Не помню. Спросил у знакомой, что это и зачем? -"Милозвучно". Это кому оно милозвучно, такое, директорка? Но это ещё ничего! Без шуток, Встречаем Новые Слова: Iнженерка, Генералка, Зоологиня, Творчиня, Докторка, Критикиня! https://freeradio.com.ua/novij-ukrainsk ... eminitivi/
Интересно, вот "Творчиня Критикиня" - милозвучно?
А со спецтерминами, просто АД кромешный! Йон та iонний зв`язок(в одном учебнике)! Так "iон" или таки "йон" и почему уже не "айон", как в английском?
Спасибо Петру Алексеевичу за Модернизацию украинского языка! Интересно, его сын - быстро переучится на "новий правопис"(там, масса изменений, на самом деле, ударения и пр.)? Или... сын продолжит общаться на русском, как и сам Порошенко в семье, а Новоукраинский язык - предназначен не для Избранных а для "элехтората"? Сумно.
Пока "кто-то" размножается и захватывает территории, мы.. ассимилируемся и вымираем. Через 100 лет, с вероятностью до 100%, в Украине будут преобладать китайцы, индусы, арабы... которые не будут знать мову, независимо от реформ....
Ви різницю між народжуваністю і чисельністю - зрозуміти в стані? 1 Чисельність Німеччини підтримується в якійсь мірі і народжуваністю в Україні( яка краща ніж народжуваність в німеччині) 2 Вже разів 10 показував - по питанням демографії Україні нічого не грозить в найближчі 50 років... Нас було в 1957 - 30 млн , через 40 років стало 51 млн , ще через 27 років стало 42 млн... Це хвиля .яка буде гойдатись і в наступному А щільність населення у нас оптимальна , при чому збільшення населення в 2 рази ( чи зменшення населення в 3 рази)-критично цю щільність не погіршить і ми все одно будемо залишатись в європейській шкалі
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Что с коммуналкой, ценами, медобслуживанием и образованием? Чем обусловлено поднятие минималки, где рост промпроизводства?
2 Крім мінімалки-платимо субсидії
Вы знаете размеры онных и условия предоставления? Не слышали... что если у 80-летнего инвалида, в собственности будут паи(которые он сможет продать после принятия закона о продаже), никакой субсидии ему не дадут. Какая субсидия, если у тебя есть гектар земли?
3 Ціни на газ(комуналку) у нас нижчі ніж в педерації
Без понятия, какие у них цены, какие цены в северной Кореи и во Вьетнаме! Мы же Европа? У нас, 100 евро за трёшку выходит, вот. Небольшую трёшку с полутёплыми батареями... Это аналогично расценкам во многих странах Европы.
4 Оподаткування Єдиного податку-найлояльніше оподаткування в Європі
Ви шо? Справдi? А чего же кол-во предпринимателей - непрерывно сокращается? Сведения из налоговой.
4 Існує безкоштовна вища освіта
Пример! В США, до 80% населения - инвестируют или в своё бизнес или в коммерческую недвижимость или в акции или ещё куда... В Украине, большинство населения, выживает, откладывая "на чёрный день" несколько штук баксов на чел.!
Уровня Знаний, не хватает для выбора Объектов инвестирования, построения инвестпортфеля, более половины не слышали о ETF, я не говорю уже о высокодоходных инструментах, мировых рынках.
Это и есть Образование, уровень образования!
Вы думаете, что наши доктора имеют высокий уровень знаний? Особенно молодые? Сталкивался... если бы не друг-профессионал, который вычеркнул половину из "назначенного молодым" - то не знаю, жил бы я ещё или уже "червей кормил".
Простите, но самое Мощное образование, было в Украине в 1988-1998-х годах. Дальше, хуже и хуже... Специалисты уезжают, старики - умирают.
Кстати, с "Новим правописом", очень интересно, как молодёжь напишет ЕГЭ! Мне, в принципе, всё равно. Учусь сам, у Лучших из Лучших.
Кстати, если бы в Украине была Цель, "Высококлассное образование", то ввели бы "Удалённое образование" - заочное! Приехал, сдал экзамены и пр., получил "диплом". Ах да, ВВП упадёт! Лучше держать тысячи преподавателей с сомнительным уровнем знаний...
Увы, если бы даже, к примеру, Зеленский хотел бы что-то изменить, он не смог бы, т.к. "Все Реформы для Украины - пишут не в Украине!"